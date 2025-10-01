Ngân hàng NCB tháo “nút thắt” vốn cho doanh nghiệp lớn ngành xây lắp

Đồng hành với các “ông lớn” trong ngành xây dựng – BĐS giai đoạn nóng cuối năm, NCB triển khai các giải pháp linh hoạt, phù hợp với đặc thù ngành nghề, giúp doanh nghiệp tăng lợi thế cạnh tranh, nắm bắt cơ hội và duy trì sức mạnh dẫn dắt.

Đón sóng cơ hội trong giai đoạn tăng tốc cuối năm

Những tháng cuối năm luôn được xem là giai đoạn cao điểm của ngành xây dựng - bất động sản. Hàng loạt công trình hạ tầng, khu đô thị, khu công nghiệp bước vào giai đoạn gấp rút, đòi hỏi tổng thầu phải tăng tốc thi công, chi phí nguyên vật liệu và nhân công leo thang. Ngay cả với các tập đoàn lớn với tiềm lực mạnh, áp lực vốn vẫn luôn là thách thức thường trực bởi đặc thù thi công dàn trải, kéo dài, thanh toán theo tiến độ và chi phí đầu vào biến động.

Mặt khác, Chính phủ đang thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công hơn 1 triệu tỷ đồng trong năm 2025 – một động lực khổng lồ tạo nhu cầu vốn thực sự cho toàn thị trường. Tính đến hết tháng 8/2025, cả nước đã giải ngân được 46,3% kế hoạch, cao hơn 135.290 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, để đạt mục tiêu giải ngân 100% trong năm, lượng vốn cần bơm ra thị trường trong những tháng cuối năm vẫn rất lớn. Với doanh nghiệp xây dựng – bất động sản, đây là thời điểm “vàng” để mở rộng quy mô và tham gia đấu thầu các dự án mới. Nhưng để không bỏ lỡ nhịp tăng trưởng, doanh nghiệp cần một đối tác tài chính am hiểu đặc thù ngành, đủ năng lực đồng hành và linh hoạt trong thiết kế giải pháp.

“Cuối năm, chúng tôi không chỉ duy trì tiến độ các công trình đang triển khai mà còn phải sẵn sàng về dòng tiền để tham gia đấu thầu dự án mới cho năm sau. Nếu không sẵn vốn, rất dễ lỡ nhịp thị trường”, ông Thanh Tùng, Giám đốc một doanh nghiệp xây lắp hạ tầng tại Hà Nội chia sẻ.

Giải pháp chuyên biệt từ NCB: Linh hoạt – Sâu sát – Năng lực đáp ứng lớn

Với kinh nghiệm đồng hành cùng các tập đoàn, tổng thầu và chủ đầu tư lớn trong lĩnh vực xây dựng, bất động sản, Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) khẳng định thế mạnh qua việc tài trợ vốn cho nhiều dự án quy mô lớn trên toàn quốc những năm qua.

NCB hiện cung cấp vốn cho 30 dự án quy mô lớn trải dài trên cả nước, trong đó có nhiều dự án mang tính biểu tượng tại các địa bàn trọng điểm. Ngân hàng cũng sở hữu hệ sinh thái đối tác vững chắc với 30 tổng thầu xây dựng quy mô lớn trên toàn quốc, 5 trong số top 10 nhà thầu xây dựng VNR 500 với quy mô tài trợ tín dụng hàng nghìn tỷ đồng.

Khác với các mô hình cấp tín dụng thông thường, NCB tiếp cận nhu cầu vốn của thị trường xây dựng, bất động sản bằng sự thấu hiểu sâu sắc đặc thù dòng tiền. Trên nền tảng đó, ngân hàng thiết kế các gói giải pháp riêng biệt cho từng “mắt xích” trong chuỗi, giúp đáp ứng đúng nhu cầu thực tế, giảm thiểu độ lệch pha dòng vốn và tối ưu hiệu quả vận hành.

Đối với các công ty xây lắp, đặc biệt là những tổng thầu đang cùng lúc triển khai nhiều công trình lớn, NCB cung cấp các giải pháp tài chính chuyên biệt như bao thanh toán, dịch vụ bảo lãnh đấu thầu, bảo lãnh thanh toán với lãi suất cạnh tranh. Riêng với bao thanh toán, NCB tài trợ tới 80% giá trị khoản phải thu, thời hạn lên đến 364 ngày và không yêu cầu tài sản bảo đảm. Từ đó, giúp doanh nghiệp bổ sung vốn kịp thời, duy trì dòng tiền vận hành linh hoạt, đồng thời củng cố uy tín và năng lực đàm phán.

Đối với các chủ đầu tư bất động sản, NCB tài trợ vốn xuyên suốt vòng đời dự án với quy mô lớn, từ giai đoạn tiền dự án (hoàn thiện pháp lý, giải phóng mặt bằng, quy hoạch kiến trúc) đến thi công và hoàn thiện. Với tỷ lệ tài trợ lên tới 80%, tỷ lệ ký quỹ bảo lãnh chỉ từ 0%, nhận tài sản bảo đảm là quyền đòi nợ, giải pháp tài chính linh hoạt từ NCB giúp doanh nghiệp duy trì nền tảng vốn vững chắc, tăng tốc tiến độ và giảm áp lực trong giai đoạn chưa phát sinh lợi nhuận.

Không chỉ dừng lại ở việc cấp vốn, NCB còn đồng hành như một đối tác tài chính chiến lược, hỗ trợ doanh nghiệp đánh giá tiềm năng dự án, tối ưu dòng tiền và xây dựng phương án tài chính phù hợp với từng giai đoạn triển khai. Đây là lợi thế quan trọng để các dự án đô thị, khu công nghiệp hay tổ hợp hạ tầng quy mô lớn vừa đảm bảo tiến độ, vừa nâng cao uy tín thị trường, đồng thời mở rộng dư địa tăng trưởng dài hạn.

Sự hiện diện của NCB tại những dự án trọng điểm không chỉ khẳng định năng lực tài chính, mà còn chứng minh cam kết đồng hành dài hạn cùng các tập đoàn và chủ đầu tư hàng đầu Việt Nam. Với năng lực tài chính vững mạnh, các giải pháp chuyên biệt và kinh nghiệm thực tiễn, trong thời gian tới, NCB sẽ tiếp tục mang tới cho các đơn vị không chỉ sự an tâm trong vận hành dự án, mà còn một bệ đỡ đủ mạnh để mở rộng quy mô, đón đầu dòng vốn đầu tư công và FDI đang chảy mạnh vào hạ tầng, công nghiệp, đô thị.