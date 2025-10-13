Ngân 98 bị bắt

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân (biệt danh Ngân 98), người điều hành Công ty TNHH TM-DV ZuBu và Hộ kinh doanh ZuBu shop, để điều tra tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm theo Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Võ Thị Ngọc Ngân bị bắt. Ảnh: Cổng thông tin Chính phủ.

Theo Cổng thông tin Quốc gia về doanh nghiệp, Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Zubu thành lập từ tháng 5/2021. Trụ sở chính ban đầu tại 22 Võ Thị Yến (thị xã An Nhơn, Bình Định). Ngành nghề kinh doanh chính là bán buôn thực phẩm. Bà Trần Thị Thạnh (sinh năm 1972) giữ chức vụ Giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật. Vốn điều lệ ban đầu của doanh nghiệp là 200 triệu đồng.

Đến tháng 11/2021, doanh nghiệp thay đổi địa chỉ trụ sở chính tại 154 Phạm Văn Chiêu (quận Gò Vấp, TP.HCM). Đến tháng 9/2022, doanh nghiệp tăng vốn lên 3 tỷ đồng, tỷ lệ cổ đông góp vốn không được tiết lộ. Đến ngày 17/10/2024, chức vụ Giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật doanh nghiệp được chuyển sang cho ông Phạm Xuân Oai (sinh năm 1992). Chủ doanh nghiệp vẫn là bà Thạnh.

Tuy nhiên chỉ 6 ngày sau, doanh nghiệp thông báo đổi chủ, chuyển sang cho ông Lê Trọng Khanh (sinh năm 1994). Một tháng sau đó, chức vụ Giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật doanh nghiệp được chuyển lại cho bà Trần Thị Thạnh.