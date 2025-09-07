Vụ kẹo Kera: Vì sao "bà trùm" hoa hậu Phạm Thị Kim Dung không đồng phạm với Thùy Tiên?

Quá trình điều tra vụ án kẹo Kera, Bộ Công an đã xem xét vai trò, trách nhiệm của "Bà trùm" hoa hậu, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Quảng cáo Thương mại Sen Vàng Phạm Thị Kim Dung và 3 người khác.

Thùy Tiên bán hơn 11.700 sản phẩm kẹo Kera



Trong vụ án liên quan sản phẩm thực phẩm kẹo rau củ Kera xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã đề nghị truy tố Nguyễn Thúc Thùy Tiên, hoa hậu Hòa bình Thế giới 2021, về tội Lừa dối khách hàng.

Theo kết luận điều tra, Thùy Tiên là người có ảnh hưởng trên mạng xã hội, có kiến thức, kinh nghiệm trong việc bán hàng online.

Kẹo Kera là sản phẩm của Tiên và các cổ đông Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt hợp tác, làm ăn chung. Tiên được hưởng 25% lợi nhuận theo thỏa thuận góp vốn (sau đó tăng lên 30% kể từ ngày 12/12/2024). Do đó, Thùy Tiên phải chịu trách nhiệm về an toàn thực phẩm do mình kinh doanh, chịu trách nhiệm toàn bộ về quy cách, phẩm chất, nội dung bao bì của sản phẩm; chịu trách nhiệm về việc giới thiệu, công bố, quảng bá sản phẩm kẹo Kera.

Hoa hậu Thùy Tiên thời điểm bị khởi tố. Ảnh: Bộ Công an.

Cơ quan điều tra xác định Thùy Tiên có trách nhiệm chính trong việc quảng bá, giới thiệu sản phẩm kẹo Kera đến người tiêu dùng và đại diện cho nhãn hàng tham gia các sự kiện, hoạt động thiện nguyện của nhãn hàng và Công ty Chị Em Rọt.

Quá trình thực hiện, Tiên trực tiếp tham gia các nhóm để điều hành việc xây dựng phát triển thương hiệu sản phẩm, duyệt các bài đăng giới thiệu sản phẩm, chạy chương trình... để giới thiệu, phát triển sản phẩm.

Nhưng xuyên suốt quá trình sản xuất và bán hàng, Thùy Tiên không quan tâm đến chất lượng kẹo Kera, không trực tiếp kiểm tra nguyên liệu của công ty, chỉ ăn thử để đóng góp về vị, độ dai, hình thù kẹo và tập trung vào việc quay video giới thiệu sản phẩm, bán hàng trên không gian mạng nhằm quảng bá sản phẩm như một loại thực phẩm bổ sung các chất thay rau củ quả tự nhiên.

Sau khi ra mắt sản phẩm, Thùy Tiên cùng Nguyễn Thị Thái Hằng (tức Hằng "Du mục") và Phạm Quang Linh (tức Quang Linh Vlogs) quay các video để giới thiệu, quảng bá về kẹo rau củ Kera và livestream bán hàng trên các nền tảng mạng xã hội.

Trong những buổi live, họ đưa ra các thông tin không đúng sự thật. Riêng Thùy Tiên đồng ý với phát ngôn “một viên kẹo là một bó rau”, và trực tiếp phát ngôn "một ngày chỉ cần ăn 2 đến 3 viên là có thể bổ sung chất xơ cho một người bình thường”... để phóng đại công dụng của sản phẩm.

"Tiên biết trên phiếu kết quả kiểm nghiệm thì hàm lượng chất xơ rất thấp, chỉ chiếm 0,935%, không có nhiều tác dụng bổ sung chất xơ cho người kén ăn rau, người bận rộn, không biết Công ty Asia Life sử dụng loại nguyên liệu nào để sản xuất, không biết rõ công thức nguyên liệu thực tế sản xuất kẹo Kera, không biết rõ công thức nguyên liệu, không biết rõ thành phần và tỷ trọng các loại bột rau in trên nhãn mác, bao bì sản phẩm có đúng với thực tế sản xuất hay không... nhưng vẫn sử dụng hình ảnh cùng sự nổi tiếng của mình để quảng bá, giới thiệu về kẹo Kera khiến nhiều người tiêu dùng tin tưởng", kết luận nêu.

Từ đó, các bị can thu lợi bất chính hơn 12,4 tỷ đồng. Cá nhân hoa hậu Thùy Tiên được Công ty Chị Em Rọt trả tiền hoa hồng hơn 6,8 triệu đồng, do bán được hơn 11.700 sản phẩm kẹo Kera tại 3 phiên livestream từ tháng 12/2024.

Hợp đồng hợp thức của Sen Vàng được ký như thế nào?

Đến cuối tháng 2/2025, khi xảy ra tranh luận trên mạng xã hội liên quan hàm lượng chất xơ có trong kẹo Kera, để tránh ảnh hưởng, giữ gìn hình ảnh, uy tín của mình, ngày 7/3, Tiên đã đề nghị Lê Tuấn Linh (Giám đốc Công ty Chị Em Rọt) ký hợp đồng hợp thức về việc hợp tác quảng cáo giữa Công ty Chị Em Rọt với Công ty CP Quảng cáo thương mại Sen Vàng (đơn vị trực tiếp quản lý Thùy Tiên) để loại bỏ vai trò của Tiên với tư cách là cổ đông, sở hữu sản phẩm kẹo Kera.

Với hợp đồng đó, Tiên chỉ còn là người quảng cáo cho sản phẩm kẹo rau của Công ty Chị Em Rọt.

Quá trình điều tra vụ án, Bộ Công an đã xem xét vai trò, trách nhiệm của các cá nhân tại Công ty cổ phần Quảng cáo Thương mại Sen Vàng. Trong đó có Tổng Giám đốc, "bà trùm" hoa hậu Phạm Thị Kim Dung và 3 người khác.

Theo kết luận điều tra, các cá nhân trên không tham gia bàn bạc, trao đổi trong quá trình sản xuất, quảng bá, giới thiệu, công bố sản phẩm kẹo Kera của Công ty Chị Em Rọt. Những người này cũng không đàm phán, trao đổi các nội dung liên quan việc quảng bá sản phẩm kẹo Kera với các cổ đông của Công ty Chị Em Rọt.

Cơ quan chức năng xác định việc Tiên tham gia làm đại diện hình ảnh, quảng bá, giới thiệu cho nhãn hiệu Kera là việc làm cá nhân, không đại diện cho Công ty Sen Vàng.

Đến ngày 7/3, sau khi Thùy Tiên nhờ Công ty Sen Vàng ký hợp thức hợp đồng với Công ty Chị Em Rọt để hợp thức hóa việc Tiên quảng bá kẹo Kera cho khách hàng từ tháng 12/2024, bà Phạm Thị Kim Dung mới chỉ đạo cấp dưới soạn thảo, ký hợp đồng giúp giữ gìn hình ảnh cho Thùy Tiên, tránh ảnh hưởng đến Công ty Sen Vàng.

Cơ quan điều tra xác định Công ty Sen Vàng và 4 cá nhân này không được hưởng lợi gì trong quá trình sản xuất, quảng bá, giới thiệu, công bố sản phẩm kẹo Kera và từ việc ký hợp đồng trên cho Nguyễn Thúc Thùy Tiên.

Do đó, hành vi của bà Phạm Thị Kim Dung cùng 3 người còn lại không cấu thành tội phạm, không có dấu hiệu đồng phạm với các bị can trong vụ án. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an sẽ kiến nghị cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xem xét xử lý theo quy định pháp luật.

