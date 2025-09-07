Vì sao chị gái Quang Linh Vlogs và chồng không bị xử lý hình sự trong vụ kẹo Kera?

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã làm rõ vai trò của một số cá nhân có liên quan vụ kẹo Kera nhưng không bị xử lý hình sự, bao gồm Phạm Thị Nhật Lệ (chị gái Quang Linh Vlogs) và Nguyễn Nam Hoàng (chồng của Nhật Lệ).

Đều bán kẹo Kera qua mạng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa đề nghị truy tố 5 bị can về tội "Lừa dối khách hàng" trong vụ án liên quan đến sản phẩm kẹo rau củ Kera. Nhóm này bao gồm những người nổi tiếng như: Phạm Quang Linh (tức Quang Linh Vlogs) và Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2021), Phạm Thái Hằng (tức Hằng Du Mục) đã quảng cáo sản phẩm có hàm lượng rau củ dưới 1% thành "một viên tương ứng một đĩa rau luộc".

Tuy nhiên, bên cạnh các bị can chính, dư luận cũng đặc biệt quan tâm đến vai trò của Phạm Thị Nhật Lệ (chị gái Quang Linh Vlogs) và Nguyễn Nam Hoàng (chồng của Nhật Lệ) - những người liên quan đến công ty và sản phẩm rau Kera.

Phạm Quang Linh thời điểm bị khởi tố. Ảnh: VTV.

Mặc dù là cổ đông của Công ty Chị Em Rọt với tỷ lệ góp vốn 13,66%, kết luận điều tra xác định Phạm Thị Nhật Lệ không tham gia vào quá trình bàn bạc, trao đổi để sản xuất kẹo Kera.

Cơ quan điều tra chỉ ra rằng chị gái Quang Linh Vlogs không tham gia vào quá trình bàn bạc, trao đổi với các bị can khác để sản xuất kẹo Kera.

Nhật Lệ cũng không biết về nguồn gốc nguyên liệu để sản xuất kẹo Kera, không nắm được thành phần và tỷ trọng các loại bột rau in trên nhãn mác, bao bì sản phẩm có đúng với thực tế sản xuất hay không.

Trong quá trình quay quảng cáo tại Đà Lạt và Đắk Lắk, Lệ đi cùng đoàn nhưng không tham gia cùng Phạm Quang Linh và Nguyễn Thị Thái Hằng quay video quảng bá, giới thiệu và bán kẹo Kera.

Bộ Công an xác định, cá nhân Phạm Thị Nhật Lệ căn cứ thông tin trên nhãn sản phẩm kẹo rau Kera để giới thiệu thành phần kẹo, gồm 10 loại bột rau củ quả và sử dụng tài khoản TikTok “Nhật Lệ” để trực tiếp bán hàng và bán được 385 hộp kẹo, với giá gần 90 triệu đồng, hưởng tiền hoa hồng hơn 8 triệu đồng.

Nhận thấy mình có trách nhiệm với vai trò là cổ đông Công ty Chị Em Rọt, ngày 25/8, Nhật Lệ đã tự nguyện nộp hơn 367 triệu đồng vào tài khoản tạm giữ của cơ quan điều tra để cùng các bị can khác khắc phục hậu quả vụ án.

Căn cứ tài liệu thu thập, cơ quan điều tra thấy chưa có cơ sở để xử lý Phạm Thị Nhật Lệ về tội Lừa dối khách hàng.

Tương tự, Nguyễn Nam Hoàng (chồng của Nhật Lệ) cũng không bị xử lý hình sự. Vào tháng 1/2025 khi tham gia đoàn quay phim cùng Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Phạm Quang Linh, Nguyễn Thị Thái Hằng tại Đà Lạt và Đắk Lắk để quảng bá, giới thiệu kẹo Kera thì Hoàng mới biết Phạm Thị Nhật Lệ cùng tham gia góp vốn tại Công ty Chị Em Rọt.

Sau đó, ông Hoàng đã tự livestream bán kẹo và hỗ trợ quay phim quảng bá, Cơ quan điều tra xác định ông chỉ hành động dựa trên thông tin trên bao bì sản phẩm, không nắm rõ về chất lượng bên trong.

Từ việc bán 1.386 đơn hàng, ông Hoàng đã thu về hơn 26,5 triệu đồng tiền hoa hồng. Ông cũng đã tự nguyện nộp lại toàn bộ số tiền này để khắc phục hậu quả.

Cơ quan điều tra nhận thấy chưa có cơ sở để xử lý ông Nguyễn Nam Hoàng về tội "Lừa dối khách hàng" với vai trò đồng phạm.

Quảng cáo 28% rau củ, thực tế chưa tới 1%

Như vậy, trong khi vợ chồng Nhật Lệ không bị xử lý hình sự thì 5 bị can dưới đây lại là những người trực tiếp chỉ đạo và thực hiện hành vi lừa dối khách hàng.

Các bị can gồm: Lê Tuấn Linh, Giám đốc, đại diện pháp luật; Nguyễn Thị Thái Hằng (tức Hằng Du Mục), Chủ tịch HĐQT công ty; Lê Thành Công; Phạm Quang Linh (tức Quang Linh Vlogs) và Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2021).

Cơ quan điều tra xác định, nhóm này bán sản phẩm kẹo SuperGreens Gummies (kẹo Kera), quảng cáo chứa 28% bột rau củ và “một viên tương ứng một đĩa rau luộc”. Thực tế, hàm lượng rau củ chỉ chiếm dưới 1%.

Qua việc quảng cáo sai sự thật, Công ty Chị Em Rọt đã bán được gần 130.000 hộp kẹo Kera, thu về hơn 17,5 tỷ đồng. Vụ việc bị phát hiện khi một số người tiêu dùng mang kẹo đi kiểm nghiệm, thấy trong 100gam kẹo chỉ có 0,51gam chất xơ.

Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2021) tại thời điểm bị khởi tố. Ảnh: Bộ Công an.

Về hành vi phạm tội cụ thể, cơ quan điều tra xác định, khoảng tháng 7/2024, Phạm Quang Linh và Nguyễn Thị Thái Hằng cùng với Trần Chí Tâm (trợ lý của Linh), Lê Tuấn Linh (bạn của Hằng) có ý tưởng góp vốn thành lập công ty hoạt động trong lĩnh vực livestream, quảng bá, bán hàng trên nền tảng mạng xã hội.

Quang Linh Vlogs cùng Hằng Du Mục dự kiến góp vốn 5 tỷ đồng để thành lập công ty và kêu gọi Lê Thành Công (bạn Quang Linh), Lê Tuấn Linh, Trần Chí Tâm, Phạm Thị Nhật Lệ (chị ruột Quang Linh) cùng tham gia góp vốn.

Quá trình họp bàn phương án kinh doanh, Lê Thành Công đưa ra ý tưởng kinh doanh sản phẩm kẹo làm từ nguyên liệu rau củ quả. Đồng thời, Công muốn dành tặng sản phẩm cho Nguyễn Thúc Thùy Tiên vì hoa hậu này “không thích ăn rau”; muốn Thùy Tiên tham gia đồng hành cùng sản phẩm kẹo rau củ quả.

Sau khi trao đổi, Tiên và nhóm Quang Linh thống nhất thành lập Công ty CP Kera Việt Nam (công ty con của Chị Em Rọt) và phân chia lợi nhuận từ việc kinh doanh kẹo rau củ dựa trên vốn góp. Trong đó, Nguyễn Thúc Thủy Tiên góp 25% cổ phần còn 6 cổ đông Công ty Chị Em Rọt góp 75%.

Nhóm này lên nhiệm vụ, Lê Thành Công chịu trách nhiệm thuê địa điểm để làm trụ sở ở TP.HCM và trực tiếp liên hệ với các nhà sản xuất để sản xuất các sản phẩm theo ý tưởng của nhóm, trong đó có mặt hàng kẹo rau củ; tuyển dụng nhân sự cấp cao để phát triển công ty.

Bị can Lê Tuấn Linh là Giám đốc, đại diện pháp luật, chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục pháp lý để đăng ký thành lập doanh nghiệp, tuyển nhân viên để vận hành công ty. Nhóm Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Nguyễn Thị Thái Hằng, Phạm Quang Linh có trách nhiệm quay các video quảng bá, giới thiệu sản phẩm.

Cả nhóm sau đó thuê Công ty Asia sản xuất kẹo nhưng chỉ quan tâm bao bì, mẫu mã… không có phương án về chất lượng sản phẩm. Khi được thông báo hàm lượng chất xơ không như quảng cáo, các bị can vẫn tiếp tục bán hàng, thu lời bất chính.