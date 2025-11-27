Nga ra mắt lịch chủ đề về ông Putin: 12 tháng, 12 thông điệp quyền lực của nhà lãnh đạo

Lịch chủ đề về Tổng thống Putin tiếp tục gây chú ý tại Nga với loạt hình ảnh đa dạng. Sản phẩm phổ biến ở trường học, bưu điện và gia đình, thể hiện cách Nga xây dựng hình ảnh “lãnh đạo mạnh mẽ”.

Lịch chủ đề về Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: NYTimes.

Đã đến thời điểm trong năm ở Nga khi một loại lịch treo tường nổi tiếng, mang phong cách người nổi tiếng dành cho năm mới, được bày bán tại các sạp báo, hiệu sách và những nơi tương tự.

Một trong những cuốn lịch “hot” nhất năm chính là cuốn lịch chủ đề về Tổng thống Vladimir Putin, trong đó có nhiều hình ảnh thể hiện ông là nhà lãnh đạo mạnh mẽ, tín đồ tôn giáo, vận động viên thể thao mạo hiểm, nhà sử học, người yêu chó và chuyên gia về phong cách sống.

Những cuốn lịch, dù có nhiều phiên bản, đều theo cùng một định dạng cơ bản. Mỗi tháng là một bức ảnh khác nhau của ông Putin, kèm theo một câu trích dẫn ngắn từ bài phát biểu hoặc phát ngôn công khai của ông trong năm qua.

“Đó là ý tưởng về một người đàn ông cho mọi mùa trong năm”, bà Fiona Hill, nghiên cứu viên cao cấp tại Viện Brookings ở Washington, người từng phụ trách mảng Nga tại Hội đồng An ninh Quốc gia trong nhiệm kỳ Tổng thống đầu tiên của ông Donald Trump, cho biết. “Họ đang xây dựng hình ảnh ông Putin như một nhân vật biểu tượng, nhắc mọi người rằng ông ấy thật oai phong, thật quyền lực, và gần như là hiện thân sống của cuộc sống hàng ngày của tất cả mọi người”.

Trong cuốn lịch này, ảnh tháng 1 cho thấy ông Putin mặc áo parka, cưỡi mô tô trượt tuyết. Câu trích dẫn của tháng này là: “Biên giới của Nga không bao giờ kết thúc”. Tháng 2, ông lật một bạn tập judo xuống sàn đấu. “Tôi là một con bồ câu, nhưng tôi có đôi cánh sắt rất mạnh mẽ”, là câu được chọn.

Trong một số trang, ông Putin được trích dẫn: “Tôi nghĩ nước Nga đã mạnh hơn rất nhiều trong hai hoặc ba năm qua vì chúng ta đang trở thành một quốc gia thật sự có chủ quyền”.

Những cuốn lịch này là sản phẩm thương mại của nhiều nhà xuất bản khác nhau và được bán lẻ với giá khoảng 3,5 USD. Chúng thường được treo trong các lớp học, bưu điện và những cơ sở chính phủ khác, chưa kể tại nhà riêng. Dù có bao nhiêu phiên bản, các cuốn lịch vẫn mang một phong cách đồng dạng khá đơn giản, theo ông Maxim Trudolyubov, hiện là biên tập viên của The Russia File, blog phân tích chính trị thuộc Viện Kennan ở Washington.

“Thể loại này là một dạng nghệ thuật riêng”, ông nói.

Những cuốn lịch này mang hơi hướng tạo nên một phiên bản theo mùa, trong đó ông Putin diện các trang phục khác nhau cho từng mùa. Tháng 7, ông ngồi bên cây đàn piano trong bộ vest tối màu và cà vạt, ánh mắt mơ màng, trích dẫn một bài hát nói về việc tự tay làm mọi thứ. Đến tháng 8, ông mặc trang phục thợ săn và đưa ra lời khuyên trong cuộc sống: “Công thức năng lượng của tôi: Ngủ ít, làm nhiều và đừng than vãn”.

Một lời khuyên khác trong lịch thể hiện phong cách hài hước có phần thô ráp của ông Putin: “Vùi đầu vào cát là vô ích, vì vẫn sẽ có thứ khác lộ ra”.

Các phiên bản năm nay không có cảnh ông cởi trần cưỡi ngựa hoặc đi câu cá ở vùng hoang dã như những năm trước, cũng không có những hình ảnh kiểu anh hùng hành động khi ông Putin lái tàu lượn siêu nhẹ giữa đàn chim di cư ở Siberia hoặc mặc đồ lặn để khám phá Biển Đen.

Những cuốn lịch như vậy bắt đầu xuất hiện ngay sau khi ông lần đầu nhậm chức Tổng thống vào năm 2000, nhưng thực sự bùng nổ vào khoảng năm 2011.

Bà Hill cho rằng kiểu xây dựng hình ảnh này là một phần của phong cách “lãnh đạo mạnh mẽ mang tính đại chúng”. “Ông Trump cũng làm y hệt”, bà nói, đồng thời lưu ý rằng thật khó tưởng tượng lãnh đạo Canada, Đức hay Anh xuất hiện trên áo phông hoặc các sản phẩm tương tự.

Nỗ lực vượt mặt các đối thủ cạnh tranh, ít nhất một tờ báo Nga đã phát hành lịch chủ đề về ông Putin năm 2026 ngay từ tháng 9.

Theo NYTimes