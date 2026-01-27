Xe tăng “con rết” của Pháp trong Thế chiến II: Ý tưởng "Train d’Assaut" đi trước thời đại

Khái niệm xe tăng nhiều khoang, nhiều đoạn do Victor-Barthélemy Jacquet đề xuất vào thập niên 1940 kết hợp 3 khoang bọc thép khớp nối, tham vọng leo dốc gần như thẳng đứng và một loạt giải pháp kỹ thuật đầy trí tưởng tượng.

Từ mẫu Renault FT cho tới xe tăng chủ lực Leclerc hiện đại, nước Pháp đã sản sinh ra không ít phương tiện bọc thép có tầm ảnh hưởng. Tuy nhiên, một trong những đề xuất kỳ lạ và ít được biết đến nhất của họ lại chưa bao giờ vượt qua giai đoạn bản vẽ: “Train d’Assaut” (Tàu tấn công) của Victor-Barthélemy Jacquet.

Được hình thành trong những năm cuối của Thế chiến II và ngày nay chủ yếu được biết đến qua một bằng sáng chế của Pháp (FR907544), Train d’Assaut hình dung một phương tiện bọc thép nhiều đoạn, có khớp nối, vận hành không giống xe tăng truyền thống mà giống một “con rết cơ khí”.

Phương tiện mô-đun, nhiều phân đoạn

Ý tưởng của Jacquet xuất hiện khi nước Pháp đang được giải phóng và bắt đầu đánh giá lại những giới hạn của tác chiến xe tăng đương thời. Chiếc xe chưa bao giờ được chế tạo, nhưng bản mô tả trong bằng sáng chế cho thấy một nỗ lực đầy tham vọng nhằm giải quyết các vấn đề mà xe tăng thời đó gặp phải, đặc biệt là khả năng vượt chướng ngại vật và độ bám trên địa hình cực đoan.

Dù thường được mô tả như một phương tiện chiến đấu bọc thép khớp nối đời đầu, “Train d’Assaut” đã đẩy ý tưởng này đi xa hơn nhiều so với các thiết kế 2 đoạn trước đó. Jacquet hình dung một phương tiện mô-đun, nhiều phân đoạn, sớm hơn hàng thập kỷ so với thời điểm xuất hiện các hệ thống điều khiển và vật liệu cần thiết để biến những cỗ máy như vậy thành hiện thực.

Về bản thân nhà thiết kế Victor-Barthélemy Jacquet, người ta hầu như không biết nhiều về ông, không giống những tên tuổi lừng danh như Louis Renault hay Jean Estienne, ngoài các bằng sáng chế mà ông đăng ký từ thập niên 1920 đến 1940.

Tuy nhiên, rõ ràng ông có tư duy “ngoài khuôn khổ” và năng lực cơ khí đáng kể. Một số ý kiến cho rằng ông có thể là cựu binh Thế chiến I.

Đến Thế chiến II, Jacquet nhiều khả năng đã ở độ tuổi trung niên và là một nhà thiết kế “ngoại đạo”, điều mang lại cho ông sự tự do để thử nghiệm những ý tưởng không bị ràng buộc bởi học thuyết quân sự tiêu chuẩn.

Điều này thể hiện rất rõ trong các bản vẽ về “Tàu tấn công” của ông.

Tàu tấn công: ý nghĩa thực sự của “tàu bọc thép”

Theo đánh giá nhanh từ bằng sáng chế đã nộp, phương tiện này dường như gồm 3 khoang bọc thép, mỗi khoang đều có bánh xích riêng và được liên kết với nhau bằng hệ thống thủy lực.

Khoang đầu (đầu tàu) là khoang nhỏ và hẹp nhất, với mũi vát để “tiếp xúc” và vượt chướng ngại vật. Khoang thứ hai (thân) là khoang lớn nhất, chứa động cơ và hệ thống truyền động.

Đây cũng dường như là nơi bố trí lái xe và chỉ huy xe tăng. Khoang cuối (đuôi) được thiết kế để mang vũ khí phụ và đóng vai trò đối trọng cho toàn bộ “đoàn tàu”.

Mỗi khoang đều có hệ thống treo, bánh xích và tháp vũ khí độc lập. Chúng có thể chuyển động bán độc lập thông qua các khớp cầu thủy lực.

Theo tầm nhìn của Jacquet, toàn bộ xe dài khoảng 6 đến 7 mét, một con số khá gọn gàng đối với một phương tiện có cấu hình như vậy.

Để so sánh, xe tăng chủ lực Leclerc hiện đại của Pháp dài khoảng 9,87 mét, tính cả nòng pháo.

Bản vẽ thiết kế phần giữa của đoàn tàu tấn công. Ảnh: IE.

Đầy ắp những chi tiết thú vị

Ngoài hình dáng tổng thể, đổi mới lớn nhất của chiếc xe tăng này là hệ thống khớp nối thủy lực đa trục. Về lý thuyết, nó cho phép phương tiện di chuyển gần như theo phương thẳng đứng để leo tường hoặc vách đá cao ngang chính chiều dài của xe.

Hệ thống này cũng cho phép xe uốn cong theo phương ngang để vượt địa hình gồ ghề. Các khớp nối còn có thể khóa lại, giúp xe bắc qua các hào chống tăng hoặc kênh đào rộng.

Về lý thuyết, cách bố trí này đồng nghĩa rằng khi một khoang mất độ bám, khoang khác vẫn có thể tạo lực kéo. Khoang phía sau đóng vai trò như một đối trọng di động và nguồn lực kéo dự trữ.

So với các thiết kế 2 đoạn trước đó, cấu hình 3 phân đoạn thực sự làm tăng khả năng cơ động trên lý thuyết. Ít nhất là trên giấy tờ, thiết kế này có vẻ khả thi.

Một chi tiết đáng chú ý khác là việc Jacquet sử dụng hệ thống treo lá nhíp elip nhiều lớp – vốn đã lỗi thời vào năm 1944. Sự xuất hiện của nó tạo nên sự tương phản rõ rệt với một thiết kế vốn được xem là tiên tiến vào thời điểm đó.

Hệ thống động lực của “Tàu tấn công” dự kiến chỉ dùng một động cơ đặt trong khoang giữa. Công suất sau đó sẽ được truyền cơ khí tới tất cả hệ thống bánh xích phía trước và phía sau.

Điều này đòi hỏi các trục truyền động dài, nhiều bộ vi sai và sự đồng bộ hóa cực kỳ chính xác. Theo tính toán của Jacquet, việc điều khiển sẽ đạt được thông qua sự kết hợp giữa phanh bánh xích, kiểm soát ga và quản lý chính xác các khớp nối thủy lực.

Lái một “xe tăng con rết” như thế nào?

Việc điều khiển phương tiện này có lẽ giống một nghệ thuật hơn là khoa học chính xác.

Toàn bộ xe cần kíp lái từ 8 đến 10 người. Lái xe ngồi cao trong tháp trung tâm, nhưng nhiều khả năng có tầm nhìn rất hạn chế xuống mặt đất phía trước.

Chỉ huy xe dường như kiêm luôn vai trò pháo thủ. Các thành viên khác phụ trách vận hành và nạp đạn cho vũ khí. Hệ thống vũ khí, bao gồm súng máy và pháo chính, được bố trí rải rác trong cả ba khoang.

Về pháo chính, thiết kế cho thấy một khẩu pháo 75 mm bắn về phía sau. Khẩu pháo này sẽ được “ngắm” bằng cách xoay toàn bộ phương tiện, tương tự các xe săn tăng cùng thời.

Vũ khí phụ dường như gồm ít nhất bốn súng máy. Các phương án khác còn bao gồm pháo chống tăng hoặc một loại “bệ phóng mìn khí nén” mang tính thử nghiệm.

Về khả năng bảo vệ, các bản vẽ của Jacquet đề xuất thân xe được đúc từ thép hoặc hợp kim mangan. Các điểm lắp đặt bên trong cho các khoang cũng sẽ được đúc liền.

Tuy nhiên, lớp bảo vệ chính lại nằm ở hình dạng bo tròn của các khoang. Về lý thuyết, điều này có thể mang lại khả năng bảo vệ đạn đạo tương tự giáp nghiêng. Dù vậy, nó cũng làm tăng độ phức tạp trong sản xuất và trọng lượng của một cỗ máy vốn đã rất phức tạp.

Bị hủy bỏ nhưng không bị lãng quên

Vậy tại sao dự án này không bao giờ được thực hiện? Câu trả lời đơn giản là nó quá phức tạp để giải quyết một vấn đề thuộc về một cuộc chiến khác. Đồng thời, nó xuất hiện vào thời điểm nước Pháp tập trung tái thiết hơn là các hoạt động tấn công.

Dù thiết kế cuối cùng thất bại, một trong những điểm then chốt của nó – cấu trúc khớp nối – lại mang tính gợi mở. Theo cách này, Jacquet đã vô tình chứng minh rằng các phương tiện nhiều phân đoạn có khả năng mở rộng tốt hơn so với thiết kế hai đoạn khi vượt chướng ngại vật cực đoan.

Các hệ thống không người lái hiện đại, truyền động phân tán và điều khiển số sau này đã khiến những ý tưởng tương tự trở nên khả thi, mà không phải trả cái giá nhân lực lớn. Vì vậy, dù Jacquet không thiết kế ra tương lai, ông chắc chắn đã chạm tới nó một cách tình cờ.

Dù “Tàu tấn công” chưa bao giờ rời khỏi bàn vẽ, nó mang lại một góc nhìn hấp dẫn về việc tư duy khác lối đôi khi có thể tạo ra những thiết kế rất đáng chú ý.

Với những người đam mê xe tăng, sự thất bại của “Train d’Assaut” vẫn là một điều đáng tiếc. Dù không thực tế và gần như chắc chắn sẽ là cơn ác mộng về bảo trì, đó hẳn sẽ là một cảnh tượng khó quên nếu từng xuất hiện trên chiến trường.

