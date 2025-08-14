Nga công bố video Ukraine tấn công Rostov-on-Don bằng UAV

Nga cho hay ít nhất 13 người bị thương khi UAV Ukraine lao vào khu căn hộ ở Rostov-on-Don. Vụ việc xảy ra ngay trước hội nghị Putin – Trump tại Alaska.

Ít nhất 13 người đã bị thương sau khi một UAV lao thẳng vào khu căn hộ tại thành phố Rostov-on-Don, Nga cho hay.

Rạng sáng 14/8 theo giờ địa phương, một loạt máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công các tòa nhà dân cư ở Rostov-on-Don – thành phố sôi động hơn 1 triệu dân, cách chiến tuyến khoảng 250 km. Chính quyền địa phương cho biết ít nhất 13 người bị thương trong vụ việc.

Thống đốc vùng Rostov, ông Yuri Slyusar, cho biết trong một bài đăng trên Telegram sáng thứ Năm rằng các cuộc tấn công bằng UAV đã làm hư hại 10 tòa nhà cao tầng và nhiều phương tiện. 6 người phải nhập viện, trong đó có 2 trẻ em nằm trong số các nạn nhân.

Một đoạn video ghi lại cảnh UAV lao vào khu căn hộ đã lan truyền rộng rãi trên mạng. Trong video, chiếc UAV dạng máy bay cánh cố định bay lướt vào thành phố rồi đâm vào phần trên cùng của tòa nhà, gây ra vụ nổ lớn và cột khói bốc cao.

Những hình ảnh khác từ hiện trường cho thấy kính vỡ và ban công bị hư hại tại khu căn hộ.

Ông Slyusar cho biết 212 người đã được sơ tán khỏi nhà và đưa đến trung tâm tạm trú sau vụ tấn công.

Một ủy ban của thành phố sẽ bắt đầu đánh giá thiệt hại sau khi các chuyên gia hoàn tất công việc tại hiện trường, Thống đốc nói thêm.

Lực lượng Ukraine thời gian gần đây đã gia tăng các hoạt động tấn công bằng UAV tầm xa. Về phần mình, Moscow đáp trả bằng các đòn tấn công chính nhằm vào Ukraine.

Đợt tấn công mới nhất của Ukraine diễn ra ngay trước thềm hội nghị thượng đỉnh tại Alaska vào thứ Sáu giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump, nơi dự kiến sẽ bàn thảo về một thỏa thuận hòa bình cho Ukraine.