Nepal: Quân đội siết chặt an ninh sau vụ người biểu tình đốt tòa nhà Quốc hội

Các binh sĩ vũ trang đã được triển khai bảo vệ tòa nhà Quốc hội Nepal vào hôm 10/9, trong bối cảnh đường phố thủ đô Kathmandu trở nên vắng lặng sau khi lệnh giới nghiêm vô thời hạn được áp đặt. Quyết định này diễn ra sau 2 ngày biểu tình chống tham nhũng đẫm máu, buộc Thủ tướng K.P. Sharma Oli phải tuyên bố từ chức.

Binh sĩ Nepal tuần tra trên con đường gần khu phức hợp văn phòng Singha Durbar, nơi đặt văn phòng Thủ tướng và các bộ khác, hôm 10/9. Ảnh: Reuters.

Đây được coi là cuộc biến động nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ ở quốc gia nghèo khó này. Ngòi nổ bắt đầu từ lệnh cấm sử dụng mạng xã hội ban hành tuần trước, nhưng đã bị hủy bỏ sau khi ít nhất 19 người thiệt mạng trong hôm đầu tuần, khi cảnh sát sử dụng hơi cay và đạn cao su để giải tán đám đông.

Khu vực quanh tòa nhà Quốc hội ngổn ngang với những chiếc xe cháy rụi và đống sắt thép méo mó, trong khi lực lượng cứu hỏa quân đội phải vật lộn để dập tắt đám cháy trong hội trường chính. Bên ngoài, tường nhà bị cháy đen sau khi người biểu tình phẫn nộ phóng hỏa vào hôm 9/9.

Ngọn lửa bốc lên từ khu phức hợp văn phòng Singha Durbar, nơi đặt văn phòng Thủ tướng Nepal và các bộ khác tại Kathmandu, Nepal hôm 9/9. Ảnh: Reuters.

“Chúng tôi đang cố gắng bình ổn tình hình trước tiên”, phát ngôn viên quân đội Raja Ram Basnet cho biết. “Chúng tôi cam kết bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân”.

Xe bọc thép tuần tra trên những con đường vắng bóng người, ngoại trừ một vài người đi bộ lẻ tẻ, trong khi cửa hàng và chợ đều đóng cửa.

Những người biểu tình giương cờ khi khói bốc lên tại khu phức hợp Quốc hội hôm 9/9. Ảnh: Reuters.

Hàng loạt tòa nhà chính phủ khác, từ Tòa án Tối cao cho đến tư dinh của các bộ trưởng, bao gồm cả nhà riêng của ông Oli, cũng bị phóng hỏa trong cuộc biểu tình hôm thứ Ba. Làn sóng bất ổn chỉ hạ nhiệt sau khi Thủ tướng công bố quyết định từ chức.

Các chuyến bay cũng bị gián đoạn, trong đó sân bay quốc tế chính ở Kathmandu buộc phải đóng cửa cho đến 6 giờ chiều, một phát ngôn viên sân bay cho hay.

Tòa nhà Quốc hội bốc cháy dữ dội trong hôm 9/9. Ảnh: Getty.

Đàm phán để tháo ngòi khủng hoảng

Trong một thông báo trên X, quân đội cho biết lệnh cấm tụ tập sẽ kéo dài đến sáng 11/9, đồng thời nhấn mạnh rằng các bên liên quan đang phối hợp để xử lý tình hình và tìm kiếm giải pháp.

Truyền thông trong nước cũng đưa tin rằng các cuộc chuẩn bị cho đối thoại giữa chính quyền và người biểu tình đang được tiến hành, nhưng không công bố chi tiết. Reuters cho biết chưa thể xác minh độc lập thông tin này.

Một số phóng viên đứng trước tòa nhà Quốc hội bị người biểu tình phóng hỏa, tại Kathmandu, Nepal ngày 10/9. ảnh: Reuters.

Cựu thẩm phán Tòa án Tối cao Balaram K.C. kêu gọi người biểu tình thành lập một nhóm đàm phán, trong khi quân đội duy trì an ninh trật tự, đồng thời hối thúc tổ chức bầu cử mới. “Quốc hội nên bị giải tán và cần tổ chức bầu cử lại”, ông nói với Reuters. “Họ cũng cần bàn thảo về việc thành lập một chính phủ lâm thời mới”.

Phần lớn người biểu tình là giới trẻ, những người bày tỏ sự thất vọng sâu sắc trước việc chính phủ bị coi là bất lực trong cuộc chiến chống tham nhũng và tạo dựng cơ hội việc làm.

Giới truyền thông đi vào bên trong tòa nhà Quốc hội sau khi bị người biểu tình đốt cháy. Ảnh: Reuters.

Trong nhiều năm qua, tình trạng thiếu công ăn việc làm đã buộc hàng triệu lao động Nepal phải ra nước ngoài làm việc, chủ yếu tại các công trường xây dựng ở Malaysia, Trung Đông và Hàn Quốc, để gửi tiền về quê nhà.

Kẹt giữa Ấn Độ và Trung Quốc, Nepal đã vật lộn với bất ổn chính trị và kinh tế kể từ khi các cuộc biểu tình năm 2008 dẫn đến việc xóa bỏ chế độ quân chủ.

Binh sĩ Nepal kiểm tra người đi làm trong giờ giới nghiêm sau các cuộc biểu tình đẫm máu. Ảnh: Reuters.

Chính phủ Ấn Độ cũng đã tổ chức một cuộc họp nội các an ninh khẩn cấp vào tối thứ Ba để bàn về tình hình ở quốc gia láng giềng này.

“Sự ổn định, hòa bình và thịnh vượng của Nepal là vô cùng quan trọng”, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi viết trên X sau đó. “Tôi tha thiết kêu gọi tất cả anh chị em ở Nepal hãy giữ gìn hòa bình và trật tự”.