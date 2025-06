Thái Lan: Thủ tướng Paetongtarn đối diện làn sóng biểu tình lớn nhất kể từ khi cầm quyền

Đây là cuộc biểu tình phản đối chính phủ lớn nhất kể từ khi đảng Pheu Thai của bà Paetongtarn nắm quyền vào năm 2023.

Hàng trăm người biểu tình đã tập trung tại thủ đô Bangkok của Thái Lan vào ngày 28/6, yêu cầu Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra từ chức, trong bối cảnh chính phủ của bà đối mặt với làn sóng phẫn nộ ngày càng gia tăng liên quan đến tranh chấp biên giới với Campuchia.

Cuộc tuần hành này được đánh giá là lớn nhất kể từ khi đảng Pheu Thai do bà Paetongtarn lãnh đạo lên cầm quyền, và đang gia tăng áp lực lên nữ Thủ tướng 38 tuổi, người hiện đang vật lộn để vực dậy nền kinh tế trì trệ và giữ cho liên minh cầm quyền vốn đã mong manh không bị tan vỡ trước nguy cơ đối mặt với cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm vào tháng tới.

Những người biểu tình vẫy cờ tại khu vực gần Tượng đài Chiến thắng – một điểm giao thông sầm uất ở Bangkok – trong cuộc biểu tình do liên minh "United Force of the Land" tổ chức. Đây là một tập hợp của các nhóm hoạt động chủ nghĩa dân tộc, vốn từng nhiều lần xuống đường phản đối các chính phủ hậu thuẫn nhà Shinawatra suốt hai thập kỷ qua.

Dù các cuộc biểu tình trong quá khứ không trực tiếp lật đổ chính phủ, chúng đã tạo ra áp lực lớn dẫn tới các cuộc can thiệp tư pháp và đảo chính quân sự vào các năm 2006 và 2014.

Cuộc khủng hoảng chính trị hiện tại có nguy cơ gây thêm tổn thất cho nền kinh tế Thái Lan vốn đang chật vật hồi phục sau đại dịch và các bất ổn toàn cầu.

Phát biểu hôm 28/6, Thủ tướng Paetongtarn cho biết bà không lo ngại về cuộc biểu tình và đã chỉ đạo các cơ quan chức năng đảm bảo an ninh và giữ gìn trật tự.

“Đó là quyền của người dân và tôi sẽ không có hành động đáp trả”, bà nói.

Bà Paetongtarn hiện nắm giữ một liên minh cầm quyền với đa số mong manh, sau khi đảng Bhumjaithai – từng là đối tác chính trong chính phủ – tuyên bố rút lui vào tuần trước. Đảng này viện dẫn mối lo ngại về việc Thái Lan có thể mất chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ sau khi đoạn ghi âm một cuộc điện thoại giữa bà Paetongtarn và cựu Thủ tướng Campuchia Hun Sen bị rò rỉ.

Trong đoạn ghi âm, bà Paetongtarn được cho là tìm cách “nhún nhường” với vị chính khách kỳ cựu của Campuchia và đưa ra lời chỉ trích một tướng lĩnh quân đội Thái – điều được coi là “lằn ranh đỏ” do quân đội Thái có ảnh hưởng lớn tới chính trường.

Nữ Thủ tướng sau đó đã công khai xin lỗi về những phát ngôn trong đoạn ghi âm.

Không chỉ dừng ở đó, bà Paetongtarn còn đối mặt với rủi ro pháp lý khi một nhóm thượng nghị sĩ đã đệ đơn kiến nghị lên Tòa án Hiến pháp và một cơ quan chống tham nhũng quốc gia, yêu cầu điều tra hành vi của bà liên quan đến vụ rò rỉ cuộc gọi.

Nếu một trong hai cơ quan ra quyết định bất lợi, điều đó có thể dẫn đến việc bà Paetongtarn bị buộc rời khỏi chức vụ.

Tình hình càng thêm căng thẳng khi ông Hun Sen – từng là đồng minh thân thiết của gia tộc Shinawatra – bất ngờ có màn công kích gay gắt chưa từng có nhắm vào bà Paetongtarn và gia đình bà trong một bài phát biểu kéo dài nhiều giờ phát trên truyền hình quốc gia Campuchia hôm 27/6. Ông thậm chí còn kêu gọi thay đổi chính phủ tại Thái Lan.

Bộ Ngoại giao Thái Lan đã mô tả bài phát biểu của ông Hun Sen là “bất thường”, đồng thời nhấn mạnh rằng Thái Lan sẽ ưu tiên giải quyết tranh chấp song phương thông qua con đường ngoại giao.