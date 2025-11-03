H'Hen Niê xin lỗi sau clip chồng pha cà phê bằng sữa mẹ gây tranh cãi

Sau khi chồng đăng clip pha cà phê bằng sữa mẹ trữ lạnh và mời bạn bè thưởng thức, chiều nay, 3/11, H'Hen Niê đã lên tiếng xin lỗi công chúng. Cô thừa nhận thiếu kinh nghiệm, thiếu suy nghĩ thấu đáo và coi đây là bài học sâu sắc.

Những ngày qua, mạng xã hội dậy sóng trước đoạn video do nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi – chồng của Hoa hậu H’Hen Niê – đăng tải. Trong clip, anh dùng sữa mẹ trữ trong tủ lạnh của vợ để pha cà phê rồi mời bạn bè thưởng thức. Đoạn video nhanh chóng lan truyền và gây tranh cãi dữ dội.

Trong bài đăng kèm video, Tuấn Khôi viết: “Reaction cà phê sữa mẹ Harley”, song không nói rõ với bạn bè rằng cà phê được pha bằng sữa trữ của vợ. Hành động tưởng chừng chỉ là một trò đùa vui của người cha trẻ lại khiến cộng đồng mạng phẫn nộ, cho rằng đây là hành vi phản cảm.

Hoa hậu H’Hen Niê xin lỗi công chúng vì clip chồng pha cà phê sữa mẹ trữ lạnh mời bạn uống. Ảnh; FBNV

Sau khi vụ việc bùng lên, tối 1/11, Tuấn Khôi đã gỡ bỏ đoạn clip và gửi lời xin lỗi. Tuy nhiên, đến ngày 2/11, bài đăng mới nhất của anh vẫn bị dân mạng tràn vào để lại hàng nghìn bình luận chỉ trích và thả biểu tượng “phẫn nộ”.

Không chỉ Tuấn Khôi, H'Hen Niê cũng chịu ảnh hưởng khi bài viết của cô tiếp tục bị công kích. Trước đó, nàng hậu từng chia sẻ lại đoạn video cùng dòng trạng thái hài hước: “Anh Khôi lầy quá đi, mấy anh làm chung chuyến này hy vọng vẫn đủ tỉnh táo để làm việc”. Chính bài viết này càng khiến dư luận chỉ trích nặng nề hơn, cho rằng cô đang cổ vũ cho hành vi không phù hợp.

Trước làn sóng phản ứng gay gắt, ngày 3/11, H’Hen Niê đã chính thức lên tiếng xin lỗi công chúng. Trong tâm thư đăng trên trang cá nhân, cô bày tỏ sự hối lỗi sâu sắc, gửi lời xin lỗi đến khán giả, đến những người xuất hiện trong video và thừa nhận cả hai vợ chồng đã thiếu suy nghĩ thấu đáo.

“Trước hết, Hen thật sự xin lỗi vì những hình ảnh và câu chuyện gần đây của vợ chồng Hen đã khiến mọi người không vui... Đây là lần đầu Hen và anh Khôi làm cha mẹ, mọi điều đều còn rất mới mẻ, nên vẫn còn nhiều thiếu sót”, cô chia sẻ.

Người đẹp Ê-đê cho biết sau khi đọc những góp ý từ khán giả, cô đã suy nghĩ rất nhiều và nhận ra vợ chồng mình đã quá vội vàng khi chia sẻ nội dung nhạy cảm lên mạng xã hội.

“Vợ chồng Hen đã ngồi lại nói chuyện, ghi nhận những góp ý của mọi người và thừa nhận những sai lầm đã khiến mọi người không vui”, cô nói thêm.

H'Hen cũng nhắc đến bài đăng trước đó khi cô vội vàng bênh vực chồng: “Anh Khôi không phải là người nổi tiếng, chưa quen với những áp lực. Hen mong mọi người có thể góp ý nhẹ nhàng hơn để anh cố gắng hoàn thiện bản thân... Sau khi suy nghĩ chín chắn hơn, Hen xin lỗi vì đó là những phát ngôn chưa phù hợp và Hen không cổ vũ cho những điều không đúng”.

Nàng hậu lên tiếng xin lỗi

Sau sự việc, nàng hậu khẳng định đây là “bài học quý giá” trong hành trình làm cha mẹ và hứa sẽ cẩn trọng hơn trong mọi chia sẻ. “Hen và anh Khôi sẽ tiếp tục học hỏi mỗi ngày để trở thành những người cha mẹ tốt hơn, và những người có trách nhiệm hơn trong từng hành động, lời nói.”

Dù sự việc đã dần lắng xuống, câu chuyện của H’Hen Niê và chồng vẫn để lại nhiều suy ngẫm về ranh giới giữa đời sống riêng tư và việc chia sẻ công khai trên mạng xã hội. Trong thời đại mà mọi khoảnh khắc đời thường có thể trở thành nội dung lan truyền, việc cân nhắc kỹ trước khi đăng tải là điều cần thiết để tránh gây phản cảm hay tổn thương cho người khác.

Sự thẳng thắn và thái độ cầu thị của H’Hen Niê – một hoa hậu từng truyền cảm hứng vì sự chân thành và giản dị – cho thấy cô đang đối mặt với sóng gió bằng tinh thần của một người biết nhận lỗi và sẵn sàng thay đổi. Và có lẽ, chính điều đó giúp công chúng nhìn thấy ở cô không chỉ hình ảnh một hoa hậu, mà còn là một người mẹ trẻ đang học cách trưởng thành từng ngày.