Thổ Nhĩ Kỳ công bố ICBM đầu tiên, cảnh báo sẵn sàng sử dụng “không do dự”

Một tên lửa siêu vượt âm sẽ được sử dụng “không do dự” nếu cần thiết, Bộ trưởng Quốc phòng Yasar Guler tuyên bố.

Thổ Nhĩ Kỳ đã công bố tên lửa đạn đạo liên lục địa đầu tiên, mà giới chức cho biết sẽ giúp tăng đáng kể năng lực tấn công tầm xa của nước này.

Tên lửa mang tên Yildirimhan được giới thiệu tại triển lãm công nghiệp quốc phòng SAHA 2026 ở Istanbul hôm 5/5, theo các nguồn tin truyền thông địa phương. Được phát triển bởi nhà thầu quốc phòng ROKETSAN, tên lửa có tầm bắn ước tính khoảng 6.000 km.

Bộ trưởng Yasar Guler mô tả Yildirimhan là tên lửa có tầm xa nhất của Thổ Nhĩ Kỳ từ trước tới nay, đồng thời là thiết kế nhiên liệu lỏng đầu tiên có khả năng bay siêu vượt âm. Ông cho biết ICBM này là một “bước tiến lớn” trong năng lực quốc phòng của đất nước và chủ yếu được coi là vũ khí răn đe, nhưng cảnh báo rằng nó sẽ được sử dụng cho mục đích tấn công nếu cần thiết.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa Yıldırımhan, tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 5/5. Ảnh: Anadolu.

“Nếu chúng tôi phải sử dụng, không ai nên nghi ngờ rằng chúng tôi sẽ làm điều đó không do dự, và theo cách hiệu quả nhất,” ông Guler nói.

Bộ trưởng cho biết ngành công nghiệp quốc phòng trong nước đã tăng mạnh năng lực sản xuất, và các hệ thống quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ đã chứng minh hiệu quả “tại những khu vực xung đột khắc nghiệt nhất trên thế giới.”

Góc nhìn khác về tên lửa đạn đạo liên lục địa Yıldırımhan, tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 5/5. Ảnh: Anadolu.

Ông cũng khẳng định các nền tảng do nội địa phát triển, đáp ứng tiêu chuẩn NATO và có chi phí thấp hơn, đang “tác động trực tiếp đến năng lực quân sự” của các quân đội nước ngoài, đồng thời nhấn mạnh Thổ Nhĩ Kỳ đã chuyển từ một quốc gia phụ thuộc nhập khẩu sang nước “tự thiết kế, sản xuất và xuất khẩu các hệ thống của mình.”

Trong những năm gần đây, Thổ Nhĩ Kỳ đã nhanh chóng mở rộng năng lực công nghiệp quốc phòng, triển khai nhiều loại UAV, tên lửa hành trình và hệ thống mặt đất trong các cuộc xung đột từ Syria, Iraq đến Libya và khu vực Nam Kavkaz.

Việc công bố ICBM diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng tại Trung Đông. Sau khi cuộc chiến do Mỹ và Israel phát động nhằm vào Iran bắt đầu vào cuối tháng 2.

Tổng thống Recep Tayyip Erdogan đã kêu gọi chấm dứt giao tranh trước khi toàn khu vực rơi vào một cuộc xung đột lan rộng. Ngoại trưởng Hakan Fidan sau đó được cho là đã thừa nhận rằng cuộc chiến Iran đã tạo thêm động lực để Ankara đẩy nhanh sản xuất vũ khí và hệ thống phòng không trong nước.

Theo RT