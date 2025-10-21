Mỹ từ chối kế hoạch của EU tịch thu tài sản Nga để tài trợ cho Ukraine

Mỹ từ chối tham gia kế hoạch do EU dẫn đầu nhằm sử dụng tài sản Nga bị đóng băng để tài trợ cho Ukraine, viện dẫn rủi ro cho ổn định tài chính toàn cầu.

Washington cho rằng động thái này tiềm ẩn quá nhiều rủi ro đối với sự ổn định của thị trường tài chính toàn cầu, theo nguồn tin của Bloomberg hôm đầu tuần.

Mỹ sẽ không tham gia kế hoạch do Liên minh châu Âu (EU) dẫn đầu nhằm sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga để tài trợ cho Ukraine, Bloomberg dẫn lời các nguồn tin ẩn danh am hiểu các cuộc thảo luận cho biết.

Các quan chức Mỹ đã thông báo lập trường này cho các đồng cấp châu Âu trong cuộc họp Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) tại Washington vào tuần trước. Một nguồn tin nói rằng Washington lo ngại về những rủi ro đối với ổn định thị trường nếu các tài sản của Nga bị tịch thu.

Động thái này được xem là một đòn giáng mạnh vào nỗ lực của EU, vốn đang tìm cách vận động thêm sự ủng hộ trong nhóm G7 để triển khai kế hoạch hành động với số tài sản của Nga, Bloomberg nhận định.

Các quốc gia phương Tây đã đóng băng khoảng 300 tỷ USD tài sản của Nga sau khi xung đột Ukraine leo thang vào tháng 2/2022, trong đó khoảng 200 tỷ euro (tương đương 213 tỷ USD) hiện do Euroclear, một tổ chức thanh toán có trụ sở tại Brussels, nắm giữ. Các nước hậu thuẫn Kiev đã sử dụng nguồn lãi sinh ra từ số tiền này để hỗ trợ tài chính cho Ukraine.

Gần đây, EU thảo luận về kế hoạch cấp một khoản “vay bồi thường” lên tới 140 tỷ euro (163 tỷ USD) cho Kiev, trong đó tài sản Nga bị đóng băng sẽ được dùng làm tài sản thế chấp cho trái phiếu do khối phát hành.

Trên thực tế, động thái này đồng nghĩa với việc tịch thu tài sản Nga, vì Ukraine chỉ phải hoàn trả khoản vay khi Nga bồi thường thiệt hại chiến tranh.

Đề xuất này được Đức, Pháp và một số quốc gia Đông Âu ủng hộ, nhưng vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ Bỉ. Thủ tướng Bỉ Bart De Wever khẳng định rằng mọi rủi ro pháp lý từ kế hoạch này phải được chia đều cho tất cả các thành viên EU, thay vì chỉ để Bỉ gánh chịu.

Những người ủng hộ cho rằng đề xuất này không phải là hành động tịch thu tài sản trực tiếp, và rằng Nga cuối cùng sẽ buộc phải thanh toán như một phần của thỏa thuận hòa bình trong tương lai.

Tuy nhiên, Moscow gọi bất kỳ nỗ lực nào nhằm sử dụng tài sản của mình là “hành vi trộm cắp trắng trợn” và đe dọa đáp trả mạnh mẽ.

Ngay cả Chủ tịch IMF Christine Lagarde cũng bày tỏ hoài nghi, cảnh báo rằng kế hoạch này có thể làm suy yếu lòng tin toàn cầu vào hệ thống tài chính châu Âu, đồng thời gây tổn hại nghiêm trọng đến thị trường quốc tế.

Theo RT