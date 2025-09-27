Mỹ lên kế hoạch áp dụng quy định sản xuất chip 1:1

VietTimes - Các nhà sản xuất chip có thể sẽ phải đối mặt với mức thuế quan cao nếu không thể đạt được tỷ lệ 1:1 giữa khối lượng bán dẫn sản xuất tại Mỹ và khối lượng nhập khẩu từ các nhà cung cấp nước ngoài.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang xem xét một chính sách cứng rắn chưa từng có nhằm buộc các nhà sản xuất chip phải đảm bảo tỷ lệ cân bằng giữa chip sản xuất trong nước và chip nhập khẩu. Theo báo cáo từ Wall Street Journal, các nhà sản xuất chip có thể sẽ phải đối mặt với mức thuế quan cao nếu không thể đạt được tỷ lệ 1:1 giữa khối lượng bán dẫn sản xuất tại Mỹ và khối lượng nhập khẩu từ các nhà cung cấp nước ngoài.

Động thái này thể hiện sự quyết tâm mạnh mẽ của Tổng thống Trump trong nỗ lực tái định cư (reshoring) ngành công nghiệp bán dẫn về Mỹ. Chính sách này được thiết kế để cấp quyền miễn trừ đối với mức thuế quan gần 100% đối với chip nhập khẩu cho những công ty cam kết và thực hiện việc sản xuất đáng kể ngay trên đất Mỹ.

Theo tiết lộ, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick đã thảo luận ý tưởng này với các giám đốc điều hành ngành bán dẫn, nhấn mạnh rằng đây là bước đi cần thiết cho an ninh kinh tế quốc gia.

"Nước Mỹ không thể phụ thuộc vào nhập khẩu nước ngoài đối với các sản phẩm bán dẫn, vốn là yếu tố thiết yếu cho an ninh quốc gia và kinh tế của chúng ta", tờ báo trích lời của phát ngôn viên Nhà Trắng Kush Desai.

Chính sách này hoạt động theo một cơ chế ưu đãi: một công ty cam kết xây dựng nhà máy và sản xuất chip tại Mỹ sẽ được cấp tín dụng tương ứng với khối lượng chip cam kết. Tín dụng này cho phép họ tiếp tục nhập khẩu mà không bị áp thuế cho đến khi nhà máy hoàn thành và bắt đầu tăng công suất.

Theo thời gian, nếu một công ty không thể duy trì được tỷ lệ sản xuất trong nước trên nhập khẩu là 1:1, họ sẽ phải đối mặt với các mức thuế trừng phạt. Mục tiêu rõ ràng của chính sách là đảm bảo sự tự chủ và khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng bán dẫn ngay trên lãnh thổ Mỹ.

Kế hoạch này là động thái mới nhất trong một loạt các chính sách thúc đẩy sản xuất trong nước của chính quyền Trump, vốn đã kích thích cả các công ty trong nước và quốc tế đầu tư hàng trăm tỷ USD vào việc mở rộng năng lực sản xuất tại Mỹ.

Ngay sau khi thông tin được công bố, thị trường chứng khoán đã có phản ứng rõ rệt. Cổ phiếu của GlobalFoundries — nhà sản xuất chip hợp đồng lớn thứ ba thế giới — đã tăng 10% trong giao dịch trước giờ mở cửa.

GlobalFoundries, có trụ sở tại Malta, New York, là một trong những công ty có khả năng sản xuất đáng kể tại Mỹ và đang có kế hoạch đầu tư 16 tỷ USD để mở rộng nhà máy ở New York và Vermont. Công ty này được dự đoán sẽ là một trong những bên hưởng lợi lớn nhất từ nỗ lực thúc đẩy sản xuất trong nước của Washington.

Tuy nhiên, chính sách này cũng đặt ra những thách thức lớn. Các công ty phụ thuộc nhiều vào chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt là những công ty không có hoặc có rất ít cơ sở sản xuất tại Mỹ, sẽ phải đối diện với chi phí nhập khẩu tăng vọt do mức thuế gần 100%. Điều này có thể buộc họ phải tái cơ cấu lại hoạt động, hoặc chuyển gánh nặng chi phí sang người tiêu dùng Mỹ.

Các nhà phân tích cho rằng, mặc dù mục tiêu tăng cường an ninh kinh tế là chính đáng, việc áp đặt tỷ lệ 1:1 có thể gây ra biến động và gián đoạn trong ngắn hạn. Ngành công nghiệp bán dẫn đòi hỏi vốn đầu tư khổng lồ và thời gian dài để xây dựng nhà máy, khiến việc đáp ứng ngay lập tức tỷ lệ sản xuất này là một thách thức lớn.

Mặt khác, đối với các đối thủ sản xuất chip ở nước ngoài, chính sách này sẽ là rào cản lớn, củng cố vị thế của các nhà sản xuất có chân đế tại Mỹ. Nó cũng tạo áp lực lên các đồng minh như Đài Loan và Hàn Quốc, buộc họ phải đẩy mạnh đầu tư vào Mỹ nếu muốn duy trì khả năng tiếp cận thị trường tiêu dùng lớn nhất thế giới mà không bị đánh thuế nặng.

Chính quyền Mỹ đang chờ đợi phản hồi chi tiết từ các lãnh đạo ngành bán dẫn trước khi chính thức hóa quy tắc này. Dù sao, tín hiệu đã rõ ràng: Mỹ đang sử dụng mọi biện pháp, bao gồm cả rào cản thuế quan, để củng cố vị thế dẫn đầu và tự chủ trong ngành công nghiệp chip toàn cầu.

