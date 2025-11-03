Mỹ không kích "tàu buôn ma túy" ở Caribe, 3 người thiệt mạng

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth xác nhận lực lượng Mỹ đã tiêu diệt 3 người trên một "tàu buôn ma túy" ở Caribe. Chiến dịch nằm trong chiến lược của ông Donald Trump nhằm triệt phá các đường dây buôn ma túy từ Venezuela và Colombia.

Lực lượng Mỹ đã tiêu diệt một con tàu bị cáo buộc buôn lậu ma túy ở vùng biển Caribe, theo tuyên bố của Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth.

Theo ông Hegseth, 3 người đàn ông đã thiệt mạng trong cuộc tấn công mà ông mô tả là “một cuộc tấn công vào tàu buôn ma túy” trên vùng biển Caribe. Đây là vụ mới nhất trong loạt các đợt không kích của Mỹ ở khu vực Caribe và Thái Bình Dương, khiến ít nhất 18 người thiệt mạng hồi đầu tuần trước. Tổng thống Donald Trump tuyên bố chiến dịch này nhằm “xóa sổ các hoạt động buôn ma túy” xuất phát từ Venezuela và Colombia – hai nước đã bác bỏ cáo buộc này.

“Bộ Chiến tranh đã tiến hành một cuộc tấn công động năng mang tính sát thương vào một con tàu trên vùng biển quốc tế ở Caribe vào Chủ nhật”, ông Hegseth viết trên nền tảng X. Ông cho biết con tàu do các thành viên của một “tổ chức khủng bố được chỉ định” điều hành, song không cung cấp bằng chứng cụ thể.

“Tất cả ba ‘phần tử khủng bố ma túy’ trên tàu đều đã bị tiêu diệt”, ông Hegseth nói thêm, khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục truy lùng và tiêu diệt những người bị cáo buộc tham gia buôn lậu ma túy.

Theo Washington Post, kể từ khi ông Trump phát động chiến dịch chống băng đảng trong khu vực, Mỹ đã triển khai khoảng 16.000 binh sĩ ở vùng Caribe phía đông, gần Venezuela. Hiện có 8 tàu chiến hải quân Mỹ, một tàu đặc nhiệm và một tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân đang hoạt động trong khu vực, cùng một nhóm tác chiến tàu sân bay do tàu USS Gerald R. Ford dẫn đầu dự kiến sẽ tăng cường trong tuần tới.

Tháng trước, ông Trump cho biết ông đã ủy quyền cho CIA tiến hành các hoạt động tại lãnh thổ Venezuela, với mục tiêu “ngăn chặn dòng ma túy đổ vào từ quốc gia này”.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã bác bỏ cáo buộc, tố ông Trump đang chuẩn bị một chiến dịch thay đổi chế độ và cướp tài nguyên.

“Venezuela vô tội”, ông Maduro nói tại Caracas hôm thứ Sáu tuần trước. “Chủ nghĩa đế quốc chỉ đang tìm cách biện minh cho một cuộc chiến nhằm cướp tài nguyên và thay đổi chính quyền của chúng tôi”.

Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc Volker Turk hôm thứ Sáu đã lên án các cuộc tấn công chết người của Mỹ trong khu vực, gọi đó là “không thể chấp nhận được” và kêu gọi Washington ngừng các vụ hành quyết ngoài pháp luật.

Nga – quốc gia vừa ký kết hiệp ước đối tác chiến lược với Venezuela trong tuần này – đã bày tỏ “sự ủng hộ mạnh mẽ với ban lãnh đạo Venezuela trong việc bảo vệ chủ quyền quốc gia”.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm 1/11 tuyên bố: “Cội rễ của vấn nạn ma túy ở Mỹ nằm ngay trong nước Mỹ. Mỹ nên giải quyết vấn đề này trên chính lãnh thổ của mình”.

Theo RT