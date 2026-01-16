Một lỗi sản xuất biến sản phẩm lỗi thành hàng "hot" làm không đủ bán

Đơn hàng tới tấp do may lỗi

Theo truyền thông Trung Quốc, một cư dân ở Hàng Châu gần đây vô tình mua phải một con thú nhồi bông chủ đề năm con ngựa (Bính Ngọ) với cái miệng bị may ngược. Vốn dĩ thiết kế là “ngựa cười”, nhưng thành ra lại như đang “mếu khóc”, trông rất tội nghiệp.

Người này đăng câu chuyện trớ trêu của mình lên mạng xã hội và bất ngờ nhận được lượng tương tác lớn - dân mạng gọi đây là kiểu “han-cha moe” (sự tương phản tạo ra cảm giác dễ thương), khiến chú “ngựa khóc” trong một đêm trở thành “ngựa ô” đúng nghĩa và bùng nổ toàn mạng.

Sản phẩm thú bông được giới thiệu cao khoảng 20 cm, giá bán 25 NDT, sản xuất tại Nghĩa Ô (tỉnh Chiết Giang). Chủ quầy hàng, tại chợ thương mại quốc tế Nghĩa Ô, nhà sản xuất họ Trương thừa nhận rằng ban đầu đây đúng là một vài sản phẩm do công nhân làm sai, “miệng ngựa may bị lộn”. Không ngờ món đồ lỗi lại “lội ngược dòng” thành mẫu hot, đơn hàng nhiều đến mức không kịp sản xuất: “Tôi đã mở thêm hơn 10 dây chuyền rồi, không còn cách nào, thật sự làm không đáp ứng đủ”.

Một số người mua phải “ngựa khóc” ban đầu đưa lên mạng chỉ định phản ánh lỗi để đổi hàng, nhưng chính điều đó lại giúp “Ngựa khóc nhè” bất ngờ nổi tiếng. Dân mạng còn đùa: “Đúng là ‘mã đảo’ (ngựa đổ) thành công rồi!” (đồng âm với thành ngữ “mã đáo thành công”).

Sản phẩm may lỗi không ngờ lại trở thành món hàng bán chạy, sản xuất không kịp tiêu thụ. Ảnh: Singtao.



Đồ lỗi hợp thời đại

Tờ Daily Economic News bình luận rằng “ngựa khóc” với cái miệng lệch đầy “tiêu sái buồn bã”, chạm đúng tâm lý của lớp nhân viên công sở hiện nay. Trong thời đại mạng xã hội tràn ngập “filter” và hình tượng hoàn hảo, sự “hoàn mỹ” vô hình trở thành áp lực. Con thú bông này lại dễ thương theo cách lỗi, giống như một cách nhẹ nhàng hóa giải sự mệt mỏi của đời sống văn phòng, và thể hiện sự chấp nhận đa dạng cảm xúc của con người hiện đại.

Hiện tượng viral “Ngựa khóc nhè” không chỉ ở Trung Quốc mà còn lan ra nước ngoài. Con ngựa bông bị may miệng ngược ban đầu trở thành xu hướng “viral” khi người mua đăng hình ảnh trên mạng - chủ đề liên quan đã lên “#1 trending” và được cộng đồng mạng chia sẻ rộng rãi.

Một số phản hồi của cư dân mạng mô tả biểu cảm của “ngựa khóc” như một hình tượng vừa buồn bã vừa dễ thương, khiến hình ảnh này được nhiều người cảm thấy đồng cảm, giống như diễn tả cảm xúc áp lực cuộc sống hàng ngày.

Tại sao “Ngựa khóc nhè” trở thành sản phẩm hot?

Điều này không chỉ do tính “ngộ nghĩnh” mà còn gắn với tâm lý người tiêu dùng hiện đại. Nhiều người cho rằng gương mặt “buồn bã dễ thương” của chú ngựa trông như phản ánh cảm xúc của chính mình, nhất là những người đang chịu áp lực công việc hay cuộc sống.

Trong thời đại mạng xã hội, hình ảnh hoàn hảo thường được phô trương, nên một thứ “không hoàn hảo” lại có thể trở nên hấp dẫn và giải tỏa căng thẳng. Chủ đề này được cư dân mạng lan truyền khắp các nền tảng như Weibo, Douyin và các trang khác.

"Ngựa khóc nhè" trở thành "hot search", "hot trend" trên mạng. Ảnh: Sina.



Ban đầu chú ngựa này chỉ là một sản phẩm lỗi do công nhân may nhầm phần miệng quay xuống. Nhưng sau khi nổi tiếng, chủ xưởng sản xuất quyết định giữ nguyên thiết kế “ngựa khóc” thay vì điều chỉnh lại như mẫu ban đầu. Đơn đặt hàng tăng quá nhanh, khiến công ty phải mở thêm nhiều dây chuyền để chạy sản xuất đủ cho các đơn hàng mới.

Dù được săn đón mạnh, nhà sản xuất cam kết không tăng giá bán — vẫn giữ giá khoảng 25 NDT (3,5 USD). Các đơn hàng không chỉ nằm trong nước — thậm chí người mua quốc tế ở châu Âu cũng đặt hàng, và lô đầu tiên đã được vận chuyển bằng tuyến đường sắt hàng hoá quốc tế đến Tây Ban Nha.

Ý nghĩa văn hóa và tâm lý “Ngựa khóc nhè”

Không chỉ đơn thuần là một món đồ chơi, “Ngựa khóc” được xem như một biểu tượng đại diện cho cảm xúc thật, trái với hình tượng “hoàn hảo, gượng ép” thường thấy trên mạng.

Các bài viết và tranh meme về “Ngựa khóc nhè” thu hút hàng tỷ lượt xem trên mạng xã hội, cho thấy nhân tố này đã trở thành một xu hướng văn hóa mạng lớn đầu năm 2026.

Tóm lại, chú ngựa nhồi bông “khóc nhè” ban đầu là sản phẩm may bị lỗi nhưng lại gợi kết nối cảm xúc sâu với người mua, đặc biệt là giới trẻ khiến nó trở thành hiện tượng bán chạy và hot trend toàn mạng.

Hiện tượng này còn được xem là một ví dụ điển hình cho “cảm xúc kinh tế” trong tiêu dùng hiện đại: người tiêu dùng tìm tới những hình ảnh đại diện cho tâm trạng thực tế của họ hơn là những món hàng hoàn hảo nhưng vô hồn.

