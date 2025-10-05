Phó giám đốc của Viettel hé lộ mục tiêu với Open RAN và thời điểm "trình làng" mạng 6G

Các nhà mạng Việt Nam đang nghiên cứu triển khai các thiết bị và phần mềm theo kiến trúc Open RAN cho mạng di động thế hệ thứ 6 (6G). Dự kiến thời điểm nghiên cứu và triển khai 6G sẽ ngắn hơn thời gian của 5G trước đây.

Để tìm hiểu về Open RAN cũng như mạng di động thế hệ thứ 6 mà Viettel đang triển khai nghiên cứu, phóng viên VietTimes đã có cuộc trao đổi với ông Trần Văn Tùng, Phó giám đốc Trung tâm Phát triển thiết bị 5G, Tổng Công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel (Viettel High Tech).

Video ông Trần Văn Tùng chia sẻ về 5G và 6G

Sẽ "trình làng" 6G vào 2030

Ông Tùng cho biết Viettel đã kiên định định hướng tự nghiên cứu, tự phát triển công nghệ của mình từ hơn 15 năm trước. Với lĩnh vực vô tuyến, Viettel coi đây là “xương sống” và dành nguồn lực lớn nhất, bởi các thế hệ mạng từ 4G, 5G cho tới 6G đều đòi hỏi khả năng làm chủ công nghệ lõi.

Theo thống kê quốc tế, hiện 96% dân số thế giới sống trong khu vực có phủ sóng di động, nhưng 38% trong số đó vẫn chưa sử dụng Internet di động. Điều này cho thấy tiềm năng phát triển còn rất lớn. Mạng di động không chỉ phục vụ nhu cầu cá nhân mà còn là hạ tầng nền tảng cho sản xuất, quản lý đô thị, nông nghiệp thông minh, chính phủ số, an ninh quốc phòng.

Trong 10 năm qua, 4G đã phủ tới hơn 93% dân số toàn cầu, còn 5G chỉ sau 5 năm đã đạt 54%. Chu kỳ của mỗi thế hệ công nghệ thường khoảng 10 năm, và từ 5G trở đi, mạng di động không còn là công cụ cá nhân mà đã trở thành hạ tầng thiết yếu của mọi nền kinh tế, ông Tùng cho biết.

Đối với 6G, thế giới dự kiến chuẩn hóa từ 2028–2029. Nếu như 5G có 3 đặc tính là băng thông cực lớn, kết nối vạn vật (IoT) và độ trễ siêu thấp, thì đến 6G các nhà khoa học cho rằng sẽ có 6 đặc tính: ngoài 3 đặc tính ở trên, bổ sung thêm khả năng cảm nhận, khả năng phủ sóng toàn cầu với sự kết hợp vệ tinh - mặt đất, và cuối cùng là đóng góp cho sự ổn định xã hội, đảm bảo mọi tầng lớp, mọi khu vực đều được hưởng lợi từ công nghệ số.

Như vậy, mạng di động đã và sẽ ngày càng gắn bó mật thiết với đời sống, không chỉ phục vụ liên lạc mà còn trực tiếp thúc đẩy phát triển kinh tế và an sinh xã hội.

6G sẽ có tốc độ nhanh hơn 5G từ 10 đến 100 lần, khoảng 100 Gbps đến gần 1 Tbps, với độ trễ chỉ 0,1 mili giây.

Ông Tùng cho biết Việt Nam sẽ triển khai thử nghiệm 6G vào năm 2030 và nếu thuận lợi thì có thể thương mại hóa ngay trong năm.

Open RAN và khát vọng của Viettel

Trước đây, mạng di động, hay còn gọi là Mạng truy nhập vô tuyến (Radio Access Network – RAN) thường được triển khai theo mô hình “single vendor” (một nhà cung cấp). Khi muốn xây dựng một mạng di động (RAN), chẳng hạn như mạng 3G, nhà mạng sẽ phải mua trọn bộ phần cứng và phần mềm từ một nhà cung cấp. Thị trường mạng di động trước đây phụ thuộc vào 3 - 4 nhà cung cấp lớn gồm có Ericsson, Nokia, Huawei, ZTE.

Open RAN ra đời để thay đổi điều đó. Đây là kiến trúc mở, cho phép nhiều nhà mạng, nhiều công ty tham gia sản xuất các thiết bị phần cứng (modem, ăng ten, chip xử lý, bộ thu phát, bộ khuyếch đại công suất, thiết bị mạng lõi...) và các phần mềm.

Lợi ích của Open RAN là giúp giảm phụ thuộc vào một số ít nhà cung cấp lớn như trước đây (giảm độc quyền phần mềm và phần cứng), tạo môi trường cạnh tranh, khuyến khích sáng tạo, đồng thời giúp triển khai mạng 5G và 6G linh hoạt và tiết kiệm chi phí hơn.

Với mô hình Open RAN, chi phí đầu tư có thể giảm tới 30 - 40%, đồng thời khuyến khích sự tham gia của nhiều doanh nghiệp công nghệ, tạo ra một hệ sinh thái cạnh tranh, đa dạng và linh hoạt hơn.

Kỹ sư của Viettel Construction lắp đặt một trạm thu phát ở Ninh Bình

Theo ông Trần Văn Tùng, không chỉ dừng lại ở việc thử nghiệm công nghệ mới, Viettel đang nuôi dưỡng khát vọng trở thành người dẫn dắt Open RAN trong khu vực. Mục tiêu của Viettel là kết hợp thế mạnh nghiên cứu nội bộ với hợp tác quốc tế, từ đó tạo ra một hệ sinh thái mở, nơi doanh nghiệp Việt có thể làm chủ cả phần cứng, phần mềm và dịch vụ.

Bên cạnh đó, Viettel cũng xem Open RAN là cơ hội để nâng tầm ngành công nghiệp viễn thông Việt Nam, góp phần đưa đất nước thoát khỏi tình trạng phụ thuộc vào các nhà cung cấp truyền thống.

Tất nhiên, việc nghiên cứu triển khai Open RAN cũng có những thách thức. Về kỹ thuật, việc tích hợp phần mềm từ nhiều nhà sản xuất với phần cứng khác nhau đòi hỏi tiêu chuẩn chung, khả năng tương thích và bảo mật cao. Về thị trường, các “ông lớn” thiết bị viễn thông truyền thống khó chấp nhận nhường thị phần, nên cạnh tranh sẽ rất khốc liệt.

Ngoài ra, Việt Nam cũng cần chuẩn bị nguồn nhân lực chuyên sâu, từ kỹ sư phần cứng, phần mềm đến chuyên gia an ninh mạng, để đảm bảo làm chủ công nghệ thay vì phụ thuộc vào đối tác nước ngoài. Nếu không giải quyết tốt các yếu tố này, Open RAN có thể chỉ dừng lại ở thử nghiệm, khó đi vào triển khai đại trà.

Tuy nhiên, theo ông Trần Văn Tùng, Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để tham gia sâu hơn vào làn sóng Open RAN và chuẩn bị cho 6G. Với nền tảng tự chủ công nghệ đã xây dựng, Viettel có thể trở thành trung tâm nghiên cứu – triển khai tại khu vực, đóng góp cho cả thị trường trong nước và quốc tế.