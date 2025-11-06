Viettel, VNPT, MobiFone tổng lực “chạy đua" giữ mạng lưới trước bão Kalmaegi

Trước cơn bão Kalmaegi, 3 nhà mạng lớn Viettel, VNPT và MobiFone kích hoạt cấp độ ứng phó cao nhất, huy động hàng nghìn nhân sự, thiết bị và phương tiện hiện đại phục vụ chỉ huy cứu hộ và nhu cầu liên lạc của người dân miền Trung - Tây Nguyên.

Viettel cử 4 đoàn tiền phương, 1.000 kỹ sư vào điểm nóng

Trước diễn biến phức tạp của bão số 13 Kalmaegi, Tập đoàn Viettel đã kích hoạt toàn bộ hệ thống ứng phó ở cấp độ cao nhất nhằm bảo đảm thông tin thông suốt phục vụ công tác chỉ đạo và cứu hộ, cứu nạn tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Tại cuộc họp sáng ngày 6/11 do Phó thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Nguyễn Đạt báo cáo về kế hoạch triển khai ứng cứu bão.

Viettel kích hoạt hệ thống ứng phó cấp độ cao nhất để đảm bảo thông tin thông suốt trong bão số 13.

Để ứng phó với bão, Viettel đã điều động 4 đoàn chỉ huy tiền phương tới Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa, trong khi các địa bàn còn lại do Giám đốc Viettel tỉnh trực tiếp phụ trách. Hơn 1.000 cán bộ kỹ thuật, cơ điện, truyền dẫn và bảo đảm thông tin được huy động, tổ chức thành 190 đội BTS, 50 đội cơ điện, 170 đội bảo đảm thông tin và 20 đội truyền dẫn tinh nhuệ, sẵn sàng cơ động đến mọi điểm nóng.

Công tác chuẩn bị vật tư được triển khai quy mô lớn: 397 máy phát điện cơ động bổ sung cho các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa bảo đảm 110% năng lực dự phòng cho các trạm trọng yếu; hơn 1.600 bình ắc quy cấp bổ sung cho hơn 1.100 trạm; 17 điện thoại vệ tinh, 48 bộ đàm và 9 xe phát sóng cơ động được phân bổ ngay trong ngày. Riêng Gia Lai và Bình Định được tăng cường hai drone vận tải để hỗ trợ vận chuyển vật tư khi đường bộ bị chia cắt.

236 vị trí cột anten có nguy cơ mất an toàn đã được hạ tải trọng, đồng thời các nhà trạm, kho nhiên liệu và nơi ăn ở của lực lượng ứng cứu được gia cố theo tiêu chuẩn chịu bão. Trung tâm điều hành mạng lưới NOC tại 9 tỉnh kích hoạt 24/24 giờ để cập nhật dữ liệu thời gian thực, giám sát và điều phối lực lượng.

Trước đó, lãnh đạo Viettel họp khẩn tại Gia Lai ngày 4/11 và yêu cầu hoàn tất toàn bộ phương án ứng phó trước 5/11, trong đó ưu tiên bảo vệ tuyệt đối sở chỉ huy chống bão - trung tâm thần kinh của toàn mạng lưới. Hệ thống phần mềm Phòng chống thiên tai của Viettel giúp chỉ huy kiểm soát kho vật tư và trữ lượng nhiên liệu theo thời gian thực, hỗ trợ điều hành nhanh và chính xác. Tập đoàn cũng triển khai mô hình trạm gập kiểu Lego - trạm phát sóng có thể lắp ghép nhanh và vận chuyển dễ dàng tới khu vực bị cô lập.

VNPT kích hoạt “trạng thái đỏ”, hàng nghìn kỹ sư vào trận

Ngay khi bão số 13 tiến vào biển Đông, Tập đoàn VNPT kích hoạt trạng thái sẵn sàng cao nhất, huy động hàng nghìn cán bộ kỹ thuật và phương tiện chuyên dụng nhằm bảo vệ hạ tầng và duy trì thông tin phục vụ chỉ đạo phòng chống thiên tai. Lãnh đạo Tập đoàn họp khẩn chỉ đạo các đơn vị miền Trung - Tây Nguyên rà soát toàn bộ hạ tầng mạng lưới, gia cố trạm viễn thông và kiểm tra an toàn các tuyến cáp quang liên tỉnh.

Toàn thể lực lượng ứng cứu của VNPT thực hiện “4 tại chỗ” và trực 24/7.

Sáng 6/11, xe phát sóng lưu động và xe thông tin chuyên dùng của VNPT đã có mặt tại phía Đông Gia Lai để phục vụ công tác chỉ huy tại chỗ. VNPT bổ sung nhiên liệu, máy phát điện, vật tư dự phòng cho các đài, trạm; bố trí lực lượng trực onsite tại các điểm xung yếu để xử lý sự cố ngay khi xảy ra. Toàn bộ VNPT tỉnh thành trong vùng bão đã hoàn tất củng cố hạ tầng, bổ sung máy phát điện nhỏ cho các trạm nút mạng để duy trì nguồn điện ổn định.

Tập đoàn đã điều động hàng loạt thiết bị hiện đại gồm xe phát sóng lưu động tự hành, container thông tin, trạm phát sóng dã chiến, 50 điện thoại vệ tinh Inmarsat và 31 trạm VSAT-IP tới khu vực chịu ảnh hưởng. Hệ thống truyền dẫn vệ tinh kích hoạt ở mức cao nhất, bảo đảm thông tin phục vụ chỉ đạo của các cấp chính quyền.

MobiFone chủ động 5 kịch bản ứng phó để giữ vững liên lạc mùa bão

Trong khi đó, Tổng công ty Viễn thông MobiFone triển khai đồng bộ các phương án ứng phó trên toàn hệ thống để bảo đảm an toàn hạ tầng và duy trì thông tin liên lạc cho người dân.

Các cán bộ kỹ thuật MobiFone vận chuyển máy phát điện và các thiết bị chuyên dụng sẵn sàng ứng phó bão.

Ban chỉ huy phòng chống thiên tai của MobiFone họp khẩn với các đơn vị miền Trung, rà soát rủi ro và điều chỉnh kịch bản theo từng cấp độ, phân nhiệm cụ thể theo nguyên tắc “5 rõ”, áp dụng chế độ trực 24/7 cùng tinh thần “4 tại chỗ”, “3 sẵn sàng”, “5 chủ động”.

Về kỹ thuật, MobiFone rà soát toàn bộ hệ thống trạm phát sóng, tuyến truyền dẫn, cột anten và site cấp 1 - cấp 2; bổ sung phương án chống ngập, gia cố thiết bị và tăng cường nguồn điện dự phòng. Các tuyến truyền dẫn trục và liên tỉnh được xây dựng kịch bản bảo đảm an toàn và phối hợp với đối tác hạ tầng để dự phòng ứng cứu khi cần.

Ở tuyến phục vụ khách hàng, MobiFone gia cố trụ sở giao dịch, cắt tỉa cây xanh, kê cao tài sản dễ hư hại, kiểm tra toàn bộ hệ thống điện, UPS và máy phát. Hàng trăm nhân sự được bố trí trực tại chỗ theo địa bàn, sẵn sàng khắc phục sự cố.

MobiFone cũng phối hợp cơ quan chức năng gửi tin nhắn cảnh báo, hướng dẫn người dân kỹ năng ứng phó, giảm nguy cơ thiệt hại. Trong suốt thời gian bão ảnh hưởng, hệ thống chỉ huy duy trì cập nhật theo thời gian thực, điều động lực lượng liên tục để không để xảy ra gián đoạn thông tin.