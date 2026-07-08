Quốc gia NATO thừa nhận đã "hết cửa" viện trợ quân sự trực tiếp cho Ukraine

Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan cho biết nước này đã chạm giới hạn trong việc viện trợ quân sự trực tiếp cho Ukraine, đồng thời không còn khả năng cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Kiev.

Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan cho biết nước này không còn khả năng tiếp tục mở rộng các gói viện trợ quân sự trực tiếp dành cho Ukraine, sau nhiều năm liên tục cung cấp vũ khí và trang thiết bị cho Kiev. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh nhiều quốc gia châu Âu ngày càng đối mặt với áp lực về ngân sách và kho dự trữ quốc phòng.

Phát biểu bên lề hội nghị NATO tại Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ), Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Dilan Yesilgöz-Zegerius cho biết Amsterdam đã làm tất cả những gì có thể.

"Chúng tôi không còn nhiều cơ hội nữa với tư cách là Hà Lan, bởi chúng tôi đã hỗ trợ quá nhiều", bà nói trong cuộc trả lời phỏng vấn Bloomberg.

Khi được hỏi liệu Hà Lan có thể tiếp tục chuyển giao thêm các hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine hay không, bà trả lời ngắn gọn: "Chúng tôi đã tới giới hạn."

Trong hơn 4 năm xung đột Nga - Ukraine, Hà Lan là một trong những quốc gia châu Âu tích cực hỗ trợ Kiev. Nước này không chỉ viện trợ tài chính mà còn tham gia chương trình chuyển giao tiêm kích F-16 do Mỹ sản xuất cùng với Bỉ, Đan Mạch và Na Uy.

Theo ước tính của Bloomberg, Hà Lan đã chi khoảng 9,1 tỷ euro (tương đương 10,4 tỷ USD) cho viện trợ quân sự dành cho Ukraine và cam kết bổ sung thêm khoảng 11,6 tỷ euro trong thời gian tới.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhiều lần kêu gọi phương Tây tăng tốc viện trợ, cho rằng nguồn cung vũ khí hiện vẫn chưa đáp ứng nhu cầu trên chiến trường.

Đầu năm nay, ông Zelensky từng phàn nàn về tình trạng thiếu tên lửa phòng không, đồng thời chỉ trích các đồng minh phương Tây giải ngân quá chậm cho chương trình Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) – cơ chế cho phép các nước châu Âu thuộc NATO chi tiền mua vũ khí do Mỹ sản xuất để chuyển cho Kiev.

Trước đó, cuối năm 2025, nhà lãnh đạo Ukraine cũng cho biết ngành công nghiệp quốc phòng trong nước luôn rơi vào tình trạng thiếu kinh phí sản xuất, đồng thời tiếp tục kêu gọi các đối tác phương Tây tăng hỗ trợ tài chính.

Hà Lan không phải quốc gia đầu tiên tuyên bố đã gần như cạn khả năng viện trợ quân sự trực tiếp cho Ukraine.

Ngay từ năm 2023, Tổng thống Cộng hòa Czech Petr Pavel đã cho biết Prague không còn nhiều vũ khí và đạn dược trong kho để tiếp tục chuyển giao. Đến năm 2024, Ba Lan cũng thừa nhận đã "đụng trần" trong việc viện trợ trực tiếp cho Kiev.

Xu hướng này dường như đang lan rộng tại châu Âu.

Theo báo Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), Italy gần đây đã phản đối một cam kết tài chính mới của NATO dành cho Ukraine trong năm 2027, sau khi liên minh này vừa thông qua gói hỗ trợ trị giá khoảng 70 tỷ euro cho năm nay.

Bộ trưởng Quốc phòng Italy Guido Crosetto cũng tuyên bố Rome sẽ không tham gia chương trình PURL để tài trợ mua thêm vũ khí Mỹ cho Ukraine.

Về phía Nga, Moscow nhiều lần chỉ trích việc phương Tây tiếp tục cung cấp vũ khí cho Kiev, cho rằng động thái này chỉ kéo dài xung đột mà không làm thay đổi kết cục trên chiến trường. Nga cũng cáo buộc NATO ngày càng can dự trực tiếp vào cuộc xung đột, đồng thời cảnh báo nguy cơ đối đầu giữa Nga và liên minh quân sự này sẽ gia tăng nếu dòng viện trợ quân sự tiếp tục được mở rộng.

Theo RT