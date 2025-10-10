Máy tính Thánh Gióng với ý tưởng "thắp sáng" giấc mơ số ở vùng sâu, vùng xa

Tổng giám đốc Công ty CP Máy tính Thánh Gióng cho biết đơn vị đang nghiên cứu ứng dụng năng lượng mặt trời để cấp điện cho các thiết bị ở vùng sâu, giúp người dân tiếp cận tri thức và tham gia vào tiến trình chuyển đổi số quốc gia.

Ông Lại Hoàng Dương, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Truyền thông và Máy tính Thánh Gióng, chia sẻ tại lễ trao giải thưởng Vietnam Digital Awards 2025.

Chiều 8/10, Hội Truyền thông số Việt Nam phối hợp với Tạp chí điện tử VietTimes vừa tổ chức Lễ trao Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam (Vietnam Digital Awards) năm 2025.

Trong số 52 tập thể và cá nhân được vinh danh, Công ty Cổ phần Truyền thông và Máy tính Thánh Gióng được trao giải Sản phẩm, giải pháp chuyển đổi số vì cộng đồng với dự án Máy tính Thánh Gióng – sản phẩm “Bình dân học vụ số” Make in Vietnam.

Máy tính Thánh Gióng là sản phẩm “Make in Vietnam” được thiết kế hướng tới phổ cập tri thức và thu hẹp khoảng cách số giữa thành thị và nông thôn, với giá chỉ từ 5 triệu đồng/bộ. Giai đoạn 2022–2024, hơn 33.000 máy tính đã được đưa vào sử dụng, trong đó khoảng 23.000 máy triển khai tại trường học, bệnh viện và trung tâm hành chính công.

Chia sẻ tại lễ trao giải, ông Lại Hoàng Dương, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Truyền thông và Máy tính Thánh Gióng, bày tỏ niềm vinh dự và xúc động khi nỗ lực suốt 20 năm phát triển của doanh nghiệp được ghi nhận tại giải thưởng quốc gia uy tín này.

“Giải thưởng hôm nay là sự ghi nhận đầy ý nghĩa cho hành trình 20 năm nỗ lực của doanh nghiệp chúng tôi. Giải thưởng không chỉ là vinh dự, mà còn là động lực để toàn thể doanh nghiệp tiếp tục nỗ lực hơn nữa, xứng đáng với niềm tin và sự ghi nhận hôm nay,” ông Dương nói.

Theo ông, Vietnam Digital Awards là giải thưởng mang ý nghĩa lớn, qua đó thúc đẩy các doanh nghiệp công nghệ hướng tới phục vụ xã hội.

Ông Lại Hoàng Dương nhận giải Sản phẩm, giải pháp chuyển đổi số vì cộng đồng với dự án Máy tính Thánh Gióng – sản phẩm “Bình dân học vụ số” Make in Vietnam.

“Chúng tôi hiểu rằng mục tiêu cao nhất của chuyển đổi số không chỉ là công nghệ, mà là lan tỏa giá trị tới người dân – đặc biệt là những người ở vùng sâu, vùng xa,” ông Dương nhấn mạnh.

Điểm đặc biệt của Máy tính Thánh Gióng nằm ở sự cân bằng giữa giá thành hợp lý và an toàn dữ liệu cao. Sản phẩm được phát triển bởi đội ngũ kỹ sư tâm huyết, đảm bảo cả về giá thành lẫn tính bảo mật. Toàn bộ sản phẩm được đội ngũ kỹ sư Việt Nam phát triển với công nghệ SPM bảo mật thông tin, đảm bảo 99% an toàn dữ liệu cho người dùng thông qua hệ thống mã hóa và sao lưu kép.

“Chúng tôi hiểu mối lo lớn nhất của người dùng máy tính là mất dữ liệu. Vì vậy, việc bảo mật và an toàn thông tin được đặt lên hàng đầu, giúp người dùng yên tâm học tập, làm việc và lưu trữ,” ông Dương chia sẻ.

Theo ông Dương, từ năm 2023–2024, doanh nghiệp đã cung cấp ra thị trường 15.000–20.000 máy tính được cài sẵn giải pháp bảo mật SPM, nhận được phản hồi tích cực về hiệu năng, độ bền và tính an toàn dữ liệu.

Ông Lại Hoàng Dương cho biết công ty sẽ tiếp tục triển khai các dự án hỗ trợ vùng sâu, vùng xa, vùng điểm mù thông tin. Ảnh: Đình Huy.

Một điểm mới được ông Dương nhấn mạnh là giải pháp bảo hành bằng QR code, cho phép người dùng tra cứu thông tin sản phẩm, lịch sử sửa chữa và cài đặt phần mềm chỉ bằng camera điện thoại, không cần ứng dụng riêng.

"Chúng tôi đang nghiên cứu ứng dụng năng lượng mặt trời để cấp điện cho các thiết bị ở những khu vực thiếu điện. Đó là cách để người dân vùng sâu, vùng xa vẫn có thể tiếp cận tri thức và tham gia vào tiến trình chuyển đổi số quốc gia,” ông Dương cho biết.

Hướng tới tương lai, ông Dương cho hay công ty sẽ tiếp tục triển khai các dự án hỗ trợ vùng sâu, vùng xa, vùng điểm mù thông tin, kết hợp với các hiệp hội và doanh nghiệp địa phương để cung cấp máy tính giá rẻ, sử dụng năng lượng tái tạo như điện mặt trời, phục vụ người dân ở những nơi thiếu điện.

“Chúng tôi cam kết giữ vững trách nhiệm với cộng đồng, để mỗi sản phẩm công nghệ đều mang lại giá trị thiết thực cho người dân,” ông Dương khẳng định.