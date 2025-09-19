Nam A Bank giành cú đúp giải thưởng tại lễ trao giải ngân hàng việt nam tiêu biểu 2025

Tại Vietnam Outstanding Banking Awards 2025 Nam A Bank đã xuất sắc được vinh danh ở hai hạng mục quan trọng: "Ngân hàng Số tiêu biểu" và "Ngân hàng tiêu biểu về tín dụng xanh".

Tại Lễ trao giải Ngân hàng Việt Nam tiêu biểu 2025 (Vietnam Outstanding Banking Awards 2025) do Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế IDG và Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam phối hợp tổ chức, Nam A Bank đã xuất sắc được vinh danh ở hai hạng mục quan trọng: "Ngân hàng Số tiêu biểu" và "Ngân hàng tiêu biểu về tín dụng xanh".

Giải thưởng năm nay ghi nhận những ngân hàng và dịch vụ tài chính hoạt động xuất sắc, dựa trên kết quả khảo sát hơn 23.000 khách hàng cá nhân, doanh nghiệp và 37 hồ sơ tham dự từ các tổ chức tín dụng. Nam A Bank đã vượt qua nhiều tiêu chí khắt khe của Ban tổ chức để được vinh danh tại hai hạng mục nêu trên. Đây cũng là sự ghi nhận những nỗ lực của ngân hàng trước thềm kỷ niệm 33 năm thành lập (21/10/1992 - 21/10/2025), khẳng định vị thế và uy tín trên thị trường.

Trong chiến lược phát triển bền vững, Nam A Bank tiên phong triển khai mô hình tài chính toàn diện với 2 trụ cột chính là “số” và “xanh”, mang lại những trải nghiệm khác biệt cho khách hàng. Sản phẩm và dịch vụ của Ngân hàng tích hợp nhiều công nghệ tiên tiến, mang hàm lượng công nghệ cao như Robot OPBA, Open Banking, ONEBANK…

Hiện tỷ lệ sử dụng các dịch vụ, sản phẩm số của Nam A Bank ngày càng tăng cao. Tỷ lệ giao dịch online tại Nam A Bank hiện chiếm trên 97% tổng số các giao dịch chuyển khoản, thanh toán của ngân hàng.

Nam A Bank đã liên tục mở mới các điểm giao dịch số, đến nay ngân hàng sở hữu mạng lưới hơn 130 điểm OneBank trên toàn quốc. Mạng lưới Onebank đóng vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển mạng lưới dài hạn của Nam A Bank, kết hợp hài hòa với các điểm kinh doanh truyền thống.

Ngoài ra, Nam A Bank tiếp tục dẫn đầu trong lĩnh vực tín dụng xanh. Nhiều năm qua, Nam A Bank đã “xanh hóa” danh mục tín dụng, liên tục xây dựng thêm danh mục sản phẩm tín dụng xanh đa dạng; triển khai chuỗi giá trị tín dụng xanh với trọng tâm vào các ngành nông nghiệp, thủy sản và năng lượng tái tạo. Ngân hàng này tiếp tục tăng dần tỷ trọng tín dụng xanh trong danh mục đầu tư đồng thời quản lý môi trường và xã hội trong hoạt động cấp tín dụng theo tiêu chuẩn quốc tế.

Giải thưởng Ngân hàng Việt Nam tiêu biểu – Vietnam Outstanding Banking Awards là giải thưởng thường niên, do IDG Vietnam phối hợp cùng với Hiệp hội ngân hàng Việt Nam tổ chức song hành cùng với chuỗi sự kiện Diễn đàn ngân hàng bán lẻ Việt Nam - Vietnam Retail Banking Forum.

Giải thưởng được tổ chức từ năm 2012, nhằm tìm kiếm và tôn vinh những sản phẩm, dịch vụ ngân hàng có kết quả hoạt động xuất sắc, đóng góp thiết thực cho ngành tài chính và xã hội. Đến nay, giải thưởng đã xây dựng được uy tín trong ngành, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả kinh doanh.

Tại Diễn đàn ngân hàng bán lẻ Việt Nam - Vietnam Retail Banking Forum, ông Huỳnh Thanh Phong, Phó Tổng giám đốc Nam A Bank, cũng đã có phần tham luận về góc nhìn ESG trong hạ tầng ngân hàng số, nhấn mạnh vào việc tối ưu năng lượng, minh bạch dữ liệu và trách nhiệm công nghệ. Điều này một lần nữa cho thấy cam kết mạnh mẽ của Nam A Bank đối với sự phát triển bền vững, không chỉ trong hoạt động kinh doanh mà còn trong tư duy chiến lược.