TS Nguyễn Quân tái đắc cử Chủ tịch Hội Tự động hóa Việt Nam

Với chủ đề “Tiếp nối - Phát triển”, Đại hội thể hiện rõ định hướng kế thừa, đổi mới và quyết tâm của VAA trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, nơi khoa học - công nghệ và tự động hóa giữ vai trò then chốt.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành khóa VI, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 45 thành viên, trong đó Ban Thường vụ gồm 15 thành viên.

Tiến sĩ Nguyễn Quân, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Hội Tự động hóa Việt Nam khóa V, được Đại hội tiếp tục bầu giữ chức Chủ tịch Hội Tự động hóa Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2025-2030.

Các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, nhiệm kỳ 2025-2030 do Hội Tự động hóa Việt Nam (VAA) tổ chức.

Bước vào giai đoạn cả nước đang triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, TS Nguyễn Quân đánh giá vai trò của Hội Tự động hóa Việt Nam ngày càng trở nên quan trọng, đòi hỏi Hội phải thực hiện sứ mệnh tập hợp đội ngũ các nhà khoa học, các viện, trường và doanh nghiệp để cùng tham gia triển khai những nội dung mang tính đột phá của Nghị quyết 57.

Ông Quân cho rằng đây là nhiệm vụ khó khăn, song Nghị quyết 57 đã tạo ra công cụ và điều kiện để có thể thực hiện những mục tiêu quan trọng này. Điều đó đặt ra yêu cầu cao về sự đoàn kết, đồng tâm nhất trí và phát huy trí tuệ tập thể của các hội viên Hội Tự động hóa Việt Nam, đặc biệt là các hội viên đến từ các viện nghiên cứu, trường đại học và cộng đồng doanh nghiệp - lực lượng đã không ngừng đổi mới công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số và đạt được nhiều thành công trong thời gian qua.

PGS. TS Huỳnh Thành Đạt - Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, PGS.TS Huỳnh Thành Đạt, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Hội Tự động hóa Việt Nam đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, Hội đã từng bước khẳng định vị thế là tổ chức nghề nghiệp uy tín, tập hợp hiệu quả đội ngũ trí thức, chuyên gia, kỹ sư và doanh nghiệp trong lĩnh vực tự động hóa trên cả nước.

Ông Nguyễn Quyết Chiến, Tổng Thư ký Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam đánh giá trong nhiệm kỳ V, Hội Tự động hóa Việt Nam, đứng đầu là TS Nguyễn Quân, đã phát huy rõ vai trò lực lượng nòng cốt trong tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức khoa học - công nghệ lĩnh vực tự động hóa, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Ông Nguyễn Quyết Chiến đánh giá cao các đóng góp của VAA trong nhiệm kỳ qua.

Theo ông Nguyễn Quyết Chiến, Hội đã triển khai đồng bộ nhiều hoạt động trọng tâm, đạt những kết quả quan trọng như: đẩy mạnh tư vấn, phản biện và giám định xã hội đối với các chương trình, dự án, chính sách của Nhà nước trong các lĩnh vực khoa học - công nghệ, tự động hóa, công nghiệp thông minh và chuyển đổi số; thúc đẩy nghiên cứu khoa học, phổ biến kiến thức, đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ kỹ sư, chuyên gia tự động hóa.