TS Nguyễn Quân tái đắc cử Chủ tịch Hội Tự động hóa Việt Nam

Với chủ đề “Tiếp nối - Phát triển”, Đại hội thể hiện rõ định hướng kế thừa, đổi mới và quyết tâm của VAA trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, nơi khoa học - công nghệ và tự động hóa giữ vai trò then chốt.
Đại hội đã bầu Ban chấp hành khóa VI, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 45 thành viên, trong đó Ban Thường vụ gồm 15 thành viên.
Tiến sĩ Nguyễn Quân, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Hội Tự động hóa Việt Nam khóa V, được Đại hội tiếp tục bầu giữ chức Chủ tịch Hội Tự động hóa Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2025-2030.
Bước vào giai đoạn cả nước đang triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, TS Nguyễn Quân đánh giá vai trò của Hội Tự động hóa Việt Nam ngày càng trở nên quan trọng, đòi hỏi Hội phải thực hiện sứ mệnh tập hợp đội ngũ các nhà khoa học, các viện, trường và doanh nghiệp để cùng tham gia triển khai những nội dung mang tính đột phá của Nghị quyết 57.
Ông Quân cho rằng đây là nhiệm vụ khó khăn, song Nghị quyết 57 đã tạo ra công cụ và điều kiện để có thể thực hiện những mục tiêu quan trọng này. Điều đó đặt ra yêu cầu cao về sự đoàn kết, đồng tâm nhất trí và phát huy trí tuệ tập thể của các hội viên Hội Tự động hóa Việt Nam, đặc biệt là các hội viên đến từ các viện nghiên cứu, trường đại học và cộng đồng doanh nghiệp - lực lượng đã không ngừng đổi mới công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số và đạt được nhiều thành công trong thời gian qua.
Phát biểu tại Đại hội, PGS.TS Huỳnh Thành Đạt, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Hội Tự động hóa Việt Nam đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, Hội đã từng bước khẳng định vị thế là tổ chức nghề nghiệp uy tín, tập hợp hiệu quả đội ngũ trí thức, chuyên gia, kỹ sư và doanh nghiệp trong lĩnh vực tự động hóa trên cả nước.
Ông Nguyễn Quyết Chiến, Tổng Thư ký Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam đánh giá trong nhiệm kỳ V, Hội Tự động hóa Việt Nam, đứng đầu là TS Nguyễn Quân, đã phát huy rõ vai trò lực lượng nòng cốt trong tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức khoa học - công nghệ lĩnh vực tự động hóa, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.
Theo ông Nguyễn Quyết Chiến, Hội đã triển khai đồng bộ nhiều hoạt động trọng tâm, đạt những kết quả quan trọng như: đẩy mạnh tư vấn, phản biện và giám định xã hội đối với các chương trình, dự án, chính sách của Nhà nước trong các lĩnh vực khoa học - công nghệ, tự động hóa, công nghiệp thông minh và chuyển đổi số; thúc đẩy nghiên cứu khoa học, phổ biến kiến thức, đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ kỹ sư, chuyên gia tự động hóa.
Đại hội nhiệm kỳ VI mở ra một chương mới trong hoạt động của Hội Tự động hóa Việt Nam. Hội Tự động hóa Việt Nam sẽ chú trọng vào các hướng phát triển chính:
Thứ nhất, đẩy mạnh công tác phát triển hội viên, tăng cường kết nối và tương tác với các Hội Tự động hóa địa phương, chi hội chuyên môn trực thuộc.
Thứ hai, thúc đẩy hoạt động có hiệu quả Ban Doanh nghiệp - Xúc tiến thương mại. Trong đó, chú trọng hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn và phổ biến ứng dụng các kết quả nghiên cứu Khoa học cũng như công nghệ mới cho các doanh nghiệp Tự động hóa; tư vấn và hỗ trợ các doanh nghiệp trong hoạt động nghiên cứu khoa học, xây dựng đề tài và phát triển các doanh nghiệp KHCN; tổ chức các sự kiện, diễn đàn doanh nghiệp, hội thảo với các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước, tăng cường hợp tác Quốc tế và phát triển thị trường; đặc biệt chỉ đạo triển khai thực hiện nội dung trong các MOU đã ký kết một cách tập trung có hiệu quả.
Thứ ba, đẩy mạnh hoạt động trong lĩnh vực KHCN- Đào tạo gồm: tổ chức các sự kiện, hội nghị khoa học, hội thảo chuyên đề theo kế hoạch và theo yêu cầu của các tổ chức, doanh nghiệp; tổ chức các khóa đào tạo chuyên môn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; liên kết với các hội, hiệp hội, viện, trường và các nhà nghiên cứu trong thực hiện các dự án, đề tài về KHCN - Tự động hóa;
Thứ tư, đẩy mạnh hoạt động thông tin - truyền thông: Phát triển theo hướng chuyên nghiệp hóa Tạp chí Tự động hóa ngày nay, trong đó kỳ Tạp chí Đo lường, Điều khiển và Tự động hóa tiến tới đạt chuẩn quốc tế, gia nhập Scopus, ISI; tăng cường quảng bá hình ảnh, hoạt động nâng cao vị thế của Hội Tự động hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới.