Thượng tá công an được VDA 2025 vinh danh nói về kế hoạch ứng dụng công nghệ tại sân bay thông minh

Từ những khó khăn ban đầu trong số hóa thủ tục hành chính đến việc triển khai 40 dịch vụ công trực tuyến, Thượng tá Vũ Thanh Nhân và đồng đội đã góp phần thay đổi diện mạo quản lý xuất nhập cảnh.

Thượng tá Vũ Thanh Nhân, Phó Trưởng phòng Ứng dụng CNTT và Quản lý hồ sơ xuất nhập cảnh (Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an) là một trong ba cá nhân được vinh danh cá nhân trong giải VDA 2025.

Công dân có thể nộp hồ sơ hộ chiếu ở bất kỳ đâu

Chiều 8/10, Hội Truyền thông số Việt Nam phối hợp cùng Tạp chí điện tử VietTimes tổ chức Lễ trao Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam – Vietnam Digital Awards (VDA) 2025. Sau 6 tháng phát động, Ban Tổ chức đã tiếp cận hơn 15.000 cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và tiếp nhận hơn 400 hồ sơ đề cử – con số cao nhất từ trước đến nay. Qua quá trình đánh giá nghiêm túc, khách quan, 52 tập thể và cá nhân tiêu biểu đã được vinh danh.

Điểm nhấn của mùa giải năm nay là lần đầu tiên bổ sung hạng mục vinh danh cá nhân, nhằm tôn vinh những gương mặt có đóng góp nổi bật cho công cuộc chuyển đổi số quốc gia. Các cá nhân được trao giải là những người có sáng kiến, công trình và hoạt động thể hiện rõ vai trò “con người là trung tâm của chuyển đổi số”.

Trong đó, thượng tá Vũ Thanh Nhân, Phó Trưởng phòng Ứng dụng CNTT và Quản lý hồ sơ xuất nhập cảnh (Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an) là một trong ba cá nhân được vinh danh ở hạng mục này.

Thượng tá Vũ Thanh Nhân chia sẻ với phóng viên VietTimes.

Phát biểu tại lễ trao giải, thượng tá Vũ Thanh Nhân bày tỏ niềm tự hào và xúc động, muốn lan tỏa vinh dự này đến toàn thể cán bộ chiến sĩ làm công nghệ thông tin trong lực lượng quản lý xuất nhập cảnh. Ông đánh giá cao sự chuẩn bị công phu và quá trình tuyển chọn công tâm, khách quan của Ban tổ chức và Hội đồng Giám khảo giải thưởng chuyển đổi số 2025, góp phần tôn vinh những tập thể, cá nhân và sản phẩm thực sự xứng đáng.

Theo Thượng tá Vũ Thanh Nhân, quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực dịch vụ công của lực lượng xuất nhập cảnh gặp không ít khó khăn, đặc biệt về hạ tầng công nghệ, nhận thức của người dân, hành lang pháp lý và các yếu tố trung gian như thanh toán điện tử, hóa đơn điện tử. Tuy nhiên, nhờ sự nỗ lực của toàn lực lượng, đến nay Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã triển khai thành công 40 dịch vụ công trực tuyến, trong đó 22 dịch vụ đạt mức toàn trình.

"Thành công đó mang lại rất nhiều tiện ích cho đông đảo cá nhân và tổ chức trong dịch vụ công ở lĩnh vực xuất nhập cảnh," thượng tá Nhân nhấn mạnh và dẫn chứng hai ví dụ nổi bật:

Cấp hộ chiếu cho công dân Việt Nam ở trong nước: Hàng năm, Cục phát hành hơn 2 triệu hộ chiếu, trong đó trên 98% hồ sơ được nộp qua dịch vụ công mức toàn trình.

Cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài: Mỗi năm cấp khoảng 4 triệu thị thực điện tử, với 100% hồ sơ được thực hiện dịch vụ công toàn trình.

Thượng tá Nhân chia sẻ về sự thay đổi mang tính cách mạng trong quy trình cấp hộ chiếu. Trước đây, việc nộp hồ sơ yêu cầu công dân phải đến trực tiếp để đối chiếu ảnh khuôn mặt với căn cước công dân nhằm tránh giả mạo.

"Chúng tôi không thể nghĩ rằng có những lúc người dân Việt Nam có thể nộp hồ sơ hộ chiếu ở bất kỳ đâu, miễn là có tài khoản định danh mức độ 2 và có thiết bị di động", ông nói.

Thượng tá Nhân chia sẻ với phóng viên VietTimes. Ảnh: Đình Huy.

Ứng dụng công nghệ để xây dựng mô hình “sân bay thông minh"

Để có được kết quả nêu trên theo thượng tá Nhân là nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa Cục Quản lý xuất nhập cảnh với hai đơn vị triển khai Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước công dân của Bộ Công an. Hai đơn vị đã đề xuất quy trình hiện đại, cho phép công dân tự cập nhật ảnh để đăng ký hồ sơ mà không cần thiết phải đến trực tiếp.

“Cục Quản lý xuất nhập cảnh là một trong 4 đơn vị tiên phong của Bộ Công an triển khai dịch vụ công trực tuyến. Các dịch vụ của chúng tôi có tính thiết yếu cao, tác động đến hàng triệu công dân Việt Nam và người nước ngoài. Việc chuyển đổi số đã mang lại những tiện ích rất lớn cho người dân và doanh nghiệp", thượng tá Nhân nhấn mạnh.

Hướng tới giai đoạn tiếp theo, thượng tá Nhân cho biết Cục Quản lý xuất nhập cảnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác kiểm soát xuất nhập cảnh và bảo đảm an ninh hàng không tại các sân bay quốc tế, lấy Long Thành làm điểm triển khai trọng điểm. Dự án sẽ ứng dụng công nghệ sinh trắc học và các giải pháp hiện đại để xây dựng mô hình “sân bay thông minh, thân thiện, kết nối cao”, đặt trải nghiệm của hành khách làm trung tâm.

“Mục tiêu của chúng tôi là tạo sự thông thoáng tối đa cho công dân Việt Nam và để lại ấn tượng tốt đẹp với khách quốc tế ngay khi họ đặt chân đến Việt Nam", thượng tá Nhân khẳng định.