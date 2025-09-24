Giải thưởng "Sản phẩm Công nghệ số Make in Viet Nam" thu hút sự quan tâm của đông đảo doanh nghiệp

Giải thưởng "Sản phẩm Công nghệ số Make in Viet Nam" vinh danh các sản phẩm công nghệ số do doanh nghiệp Việt sáng tạo, thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện và nâng tầm kinh tế số quốc gia - thu hút nhiều hồ sơ đăng ký các hạng mục giải thưởng.

Qua 20 ngày tổ chức lễ phát động (4/9/2025), giải thưởng "Sản phẩm Công nghệ số Make in Viet Nam" đang thu hút sự quan tâm của đông đảo doanh nghiệp công nghệ số.

Chính thức bước sang năm thứ sáu, giải thưởng được Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức nhằm tôn vinh các sản phẩm công nghệ số xuất sắc, do doanh nghiệp Việt nghiên cứu, thiết kế và sản xuất.

Theo Ban tổ chức, giải thưởng là động lực thúc đẩy chuyển đổi số toàn dân, tăng tốc phát triển kinh tế số, đồng thời ghi nhận trí tuệ và sự sáng tạo của cộng đồng công nghệ Việt Nam trên bản đồ quốc tế.

Sau lễ phát động ngày 4/9/2025, Ban tổ chức cho biết sẽ nhận hồ sơ trực tuyến đến hết ngày 22/10/2025, tại địa chỉ "http://giaithuong.makeinvietnam.mst.gov.vn".

Mỗi doanh nghiệp có cơ hội đăng ký tham gia các hạng mục giải thưởng đa dạng bao gồm: sản phẩm công nghệ số xuất sắc trong các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, giao thông, giáo dục, y tế, tài chính, thị trường quốc tế, công nghệ chiến lược và sản phẩm tiềm năng.

Mỗi hạng mục được trao các giải Vàng, Bạc, Đồng và Top 10 - với nhiều quyền lợi như hỗ trợ truyền thông, xúc tiến thương mại và đầu tư trong và ngoài nước. Giải thưởng không chỉ giúp doanh nghiệp khẳng định vị thế trên thị trường mà còn góp phần thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện ở Việt Nam, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh nền kinh tế.

Theo Ban tổ chức, giải thưởng là minh chứng cho nỗ lực và thành tựu của doanh nghiệp công nghệ Việt trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, khẳng định vai trò tiên phong trong phát triển kinh tế số, xây dựng quốc gia số.

Giải thưởng Make in Viet Nam 2025 mong muốn không chỉ phát hiện, tôn vinh sản phẩm công nghệ số hàng đầu mà còn góp phần đưa công nghệ Việt ra trường quốc tế, làm giàu giá trị, làm thịnh vượng đất nước.