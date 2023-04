Máy bay không người lái tự sát Lancet liên tiếp phá hủy vũ khí, trang bị quân đội Ukraine

Những cuộc tấn công chính xác phá hủy hoặc phá hỏng 1 pháo xe kéo M777 do Mỹ sản xuất 155 mm, 2 pháo xe kéo không xác định, có thể là D30 122 mm do Liên Xô sản xuất, 1 hệ thống phòng không tầm ngắn 9K33 Osa do Liên Xô sản xuất, một xe tăng T-80 do Liên Xô sản xuất và một xe thiết giáp chở quân không xác định, có thể là BTR-3.

Các đơn vị chiến đấu quân đội Nga hiện đã thành lập các tổ UAV tấn công, sử dụng chủ yếu đạn lượn thông minh, UAV tự sát Lancet-3 tiến hành các cuộc tấn công thường xuyên, ngày đêm vào sâu trong hậu phương chiến trường quân đội Ukraine. Những video cho thấy hiệu quả chiến đấu cao của các tổ UAV tấn công này.

Theo South Front