Giải mã trang phục của bà Melania Trump tại lễ nhậm chức của chồng

Được thiết kế bởi nhà làm mũ Eric Javits ở New York, chiếc mũ của bà Melania là một nét chấm phá giản dị trên một bộ trang phục gọn gàng theo phong cách quân đội. Chiếc áo khoác len lụa màu xanh navy hai hàng khuy của bà được siết ở vùng eo và mặc khi để chân trần cùng giày cao gót.

Chiếc áo được thiết kế bởi Adam Lippes, một nhà thiết kế tại New York, người đã thiết kế trang phục cho bà Biden và Michelle Obama. Bà Melania cũng đã từng mặc đồ thiết kế của Lippes nhiều lần, gần đây nhất là một chiếc váy sơ mi từ nhà mốt này vào mùa Hè năm ngoái khi ra ngoài ở New York và đã mặc đồ thuộc nhãn hiệu này nhiều lần trong nhiệm kỳ đầu tiên của chồng bà.

Bên dưới chiếc áo khoác được may đo là một chiếc váy bút chì bằng len lụa và một chiếc áo cánh lụa crepe màu ngà được gấp thành đường viền cổ nhọn, tất cả đều được may thủ công bởi nhóm của Lippes tại New York.

"Truyền thống lễ nhậm chức của Tổng thống thể hiện vẻ đẹp của nền dân chủ Mỹ và hôm nay chúng tôi vinh dự được chuẩn bị trang phục cho Đệ nhất phu nhân của chúng tôi, bà Melania Trump", Lippes cho biết trong một tuyên bố. "Trang phục của bà Trump được tạo ra bởi một số nghệ nhân giỏi nhất của Mỹ và tôi rất tự hào khi được giới thiệu tác phẩm như vậy với thế giới".

Dấu hiệu duy nhất cho thấy đây là lễ nhậm chức được tổ chức trong thời tiết lạnh nhất trong vòng 40 năm qua đến từ đôi găng tay da màu đen của bà.

Ông Donald Trump hôn vợ ngay trước khi tuyên thệ nhậm chức Tổng thống thứ 47 của Mỹ. Ảnh: AFP.

Nhưng chính chiếc mũ đội đầu mới thu hút mọi ánh nhìn.

"(Với) khuôn mặt bị chiếc mũ che khuất một nửa, bà Melania vẫn giữ được cảm giác xa cách", Giáo sư Nichola Gutgold, tác giả của "Bầu cử Phó Tổng thống: Khi Phụ nữ ra tranh cử, Phụ nữ chiến thắng", nhận xét.

Bà có vẻ khó nắm bắt, với một chút phong cách chiến đấu trong trang phục của mình - điều này không phải là bất thường đối với cá nhân bà. Trong suốt nhiệm kỳ đầu tiên của mình với tư cách là Đệ nhất phu nhân từ năm 2017 đến năm 2021, sự phát triển về phong cách của bà Melania bao gồm những chiếc váy có cấu trúc hơn, lấy cảm hứng từ quân đội và bộ váy liền thân màu kaki, xanh nước biển và xám.

"Khi hình ảnh trước công chúng nổi lên, bà ấy vẫn khao khát sự riêng tư", Kate Bennett, cựu phóng viên Nhà Trắng của CNN, cho biết trước lễ nhậm chức. "Theo tôi, trang phục của bà ấy thực sự phản ánh điều đó. Những bộ trang phục của bà ấy dần dần trở nên dài tay, bó sát ở eo, vai cứng, đường viền váy dài hơn, gần giống như phong cách quân đội. Tôi nghĩ đó là vì bà ấy cảm thấy như đang mặc áo giáp…Bởi vì bà ấy đã trải qua bốn năm bị giám sát thực sự nghiêm ngặt”.

Bộ trang phục của cựu Đệ nhất phu nhân Jill Biden đến từ nhà thiết kế Ralph Lauren. Ảnh: Getty.

Bộ trang phục mà bà Melania đã mặc trong lễ nhậm chức của ông Donald Trump được đánh giá là có cấu trúc và trở nên nổi bật hơn khi bà đứng gần bà Jill Biden, người đã chọn một một tạo hình mềm mại hơn. Áo khoác ngoài thắt eo thoải mái và áo cánh của bà Jill Biden - cả hai đều có màu tím - được thiết kế bởi Ralph Lauren.

Nếu 8 năm trước, bà Melania hy vọng sẽ noi gương một trong những Đệ nhất phu nhân được kính trọng nhất trong lịch sử, thì lần này bà đã thử nghiệm một điều gì đó mới mẻ. Những người khác lại diễn giải diện mạo này qua lăng kính vương giả hơn.

Gutgold cho biết chiếc mũ của bà Melania gợi lên hình ảnh "hào quang của Nữ hoàng", trong khi nhà phê bình thời trang chính của tờ New York Times, Vanessa Friedman, nhận định rằng bà Melania trông "giống một gia sư hoàng gia hơn là một Đệ nhất phu nhân Mỹ".

Năm 2017, bà đã sử dụng sức mạnh mềm của thời trang để tạo nên hình tượng một Đệ nhất phu nhân gần gũi nhất. Giờ đây, có vẻ như trang phục của bà lại nhằm mục đích tạo ra khoảng cách – một tấm lá chắn vật lý với thế giới bên ngoài.

Vợ của Phó Tổng thống JD Vance, Usha, hóa thân thành Jackie Kennedy trong chiếc váy áo khoác màu hồng của Oscar de la Renta và đôi bốt da lộn. Ảnh: Getty.

Trong khi đó, bà Usha Vance, vợ của tân Phó Tổng thống JD Vance, dường như học theo phong cách của Jackie Kennedy. Bà Vance được trông thấy đang mang chiếc váy dạ hội cashmere màu hồng nhạt của hãng Oscar de la Renta – một tông màu dường như không thể tách rời khỏi di sản của bà Kennedy, từ chiếc váy Christian Dior màu hồng mà bà mặc để tiếp đón Bộ trưởng Văn hóa Pháp tại Nhà Trắng năm 1962 cho đến bộ vest Chanel mặc vào ngày chồng bà bị ám sát.

Tương tự như vậy, Priscilla Chan đã đến cùng chồng Mark Zuckerberg trong bộ đồ đôi màu xanh nhạt và ba chuỗi ngọc trai: một phong cách lấy cảm hứng từ thập niên 60 dường như là sự tôn vinh cố đệ nhất phu nhân.

Đại diện các tập đoàn công nghệ lớn của Mỹ tham dự buổi lễ tuyên thệ nhậm chức. Ảnh: Getty.

Nhưng không phải ai cũng tuân theo quy tắc lịch sử thời trang. Nhà báo người Mỹ và là vợ của Jeff Bezos, Lauren Sanchez, đã đến dự buổi lễ trong bộ vest trắng không mặc áo sơ mi – để lộ chiếc áo lót cùng tông.

Và trong khi bà Melania Trump mang trên mình một mẫu thiết kế của Mỹ, Ivanka Trump đã áp dụng phong cách ăn mặc theo phong cách khác, tham dự sự kiện với chiếc mũ nồi màu xanh lá cây và túi Christian Dior.