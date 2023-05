Từ ngày 28 đến 30/4, truyền thông mạng xã hội Nga tiếp tục chia sẻ các video, ghi lại các cuộc tấn công của đạn lượn thông minh (UAV) Lancet-3, phá hủy, phá hỏng 1 lựu pháo xe kéo 155 mm M777 do Mỹ sản xuất, 1 lựu pháo xe kéo 152 mm 2A36 Giatsint-B do Liên Xô sản xuất, 1 lựu pháo tự hành M109 155 mm do Mỹ sản xuất và 2 pháo tự hành 122 mm 2S1 Gvozdika do Liên Xô sản xuất của lực lượng vũ trang Ukraine.

Đạn lượn thông minh (UAV tự sát) Lancet đã phá hủy hoặc phá hỏng 64 khẩu pháo các loại của quân đội Ukraine, trong đó có một số lượng lớn pháo do các quốc gia phương Tây cung cấp.

Theo South Front