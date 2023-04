Tổ hợp EW Vitebsk cứu sống trực thăng Ka-52 từ 2 cuộc tấn công bằng tên lửa di động MANPAD

Video cho thấy, hệ thống phòng thủ chủ động EW Vitebsk L370V52 tiên tiến, được trang bị cho trực thăng tấn công Ka-52 gây nhiễu thành công, làm lệch hướng tấn công mục tiêu của tên lửa phòng không, phóng từ tổ hợp MANPAD của quân đội Ukraine.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ hiển thị video.

Hệ thống gây nhiễu điện tử Vitebsk do Viện nghiên cứu Ekran tại Samara thiết kế và phát triển để bảo vệ trực thăng tấn công và máy bay cường kích chiến trường chống lại các loại tên lửa phòng không, đặc biệt là các tổ hợp tên lửa phòng không di động MANPAD.

Ka-52 là loại trực thăng tấn công đầu tiên của Nga được trang bị hệ thống tác chiến điện tử (EW) Vitebsk. Phiên bản trực thăng của hệ thống Vitebsk có các cảm biến đầu thu cảnh báo radar kỹ thuật số L150 ở đuôi, cảm biến cảnh báo laser L140 và cảm biến cảnh báo tia cực tím L370-2 ở mũi và đuôi máy bay, 2 thiết bị gây nhiễu hồng ngoại định hướng trên cơ sở chùm tia laser L370-5 hoặc L418-5, thiết bị gây nhiễu phía trước bộ phận càng bánh xe hạ cánh, thiết bị phóng pháo sáng và sợi kim loại gây nhiễu radar UV-26 ở đầu cánh.

Một số phiên bản khác của thiết bị phòng thủ chủ động EW Vitebsk được phát triển cho trực thăng tấn công Mi-35 và Mi-28, trực thăng vận tải Mi-8MT và Mi26, trực thăng kiểm soát và cảnh báo sớm Ka-31 và máy bay cường kích chiến trường tầm thấp Su-25.

Hệ thống phòng không di động MANPAD hiện đang là mối đe dọa trực tiếp và nguy hiểm đối với các trực thăng tấn công và máy bay chiến đấu của không quân Nga, hoạt động ở độ cao thấp trong vùng chiến dịch quân sự đặc biệt.

Quân đội Ukraine đã nhận được hàng nghìn hệ thống phòng không di động (MANPAD), bao gồm các tổ hợp tên lửa phòng không FIM-92 Stinger do Mỹ sản xuất, Mistral do Pháp sản xuất và Martlet do Anh sản xuất từ Mỹ và các quốc gia châu Âu khi quân đội Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào năm ngoái. Thực tế chiến đấu cho thấy, các hệ thống bảo vệ chủ động như Vitebsk cho phép giảm thiểu đáng kể mối đe dọa từ những tổ hợp tên lửa phòng không di động MANPAD trên chiến trường.

Theo South Front