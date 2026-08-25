Cử tri Lâm Đồng đề nghị mạnh tay với hàng giả, Bộ Y tế lên tiếng

Cử tri Lâm Đồng đề nghị xử lý nghiêm hàng giả, thuốc giả, mỹ phẩm giả và làm rõ trách nhiệm của cơ quan quản lý nếu để xảy ra sai phạm. Bộ Y tế cho biết 6 tháng đầu năm đã xử phạt hơn 4,4 tỷ đồng.

Hà Nội tổ chức kiểm tra lấy mẫu để xác định chất lượng thuốc. Ảnh: Kim Cương.

Hàng giả, hàng kém chất lượng từ thực phẩm, thuốc chữa bệnh, mỹ phẩm đến hàng tiêu dùng vẫn là nỗi lo của người dân. Đáng chú ý, nhiều sản phẩm được rao bán công khai trên môi trường điện tử, khiến việc kiểm soát càng trở nên khó khăn.

Từ thực tế này, cử tri tỉnh Lâm Đồng kiến nghị Bộ Y tế cần tăng cường kiểm tra và có giải pháp mạnh hơn để xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm, đồng thời, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan quản lý nếu để xảy ra tình trạng buông lỏng, tiếp tay hoặc bao che cho sai phạm.

Trả lời kiến nghị của cử tri, ngày 25/8, Bộ Y tế cho biết đang triển khai nhiều giải pháp, từ sửa đổi, hoàn thiện quy định đến tăng thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm và phối hợp xử lý các vi phạm trên môi trường mạng.

Đáng chú ý, trong 6 tháng đầu năm 2026, Cục Quản lý Dược đã triển khai 40 đoàn kiểm tra hậu mại, gồm 27 đoàn trong lĩnh vực dược phẩm và 13 đoàn trong lĩnh vực mỹ phẩm. Các đoàn đã kiểm tra trực tiếp 40 cơ sở, trong đó có 27 cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc, nguyên liệu làm thuốc; ban hành 37 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 4,407 tỷ đồng.

Ngoài ra, cơ quan quản lý còn ban hành 4 quyết định thu hồi thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng, 1 văn bản thông báo thuốc giả và 33 văn bản xử lý liên quan đến mỹ phẩm.

Với thuốc, Bộ Y tế cho biết đang rà soát Luật Dược và các văn bản hướng dẫn thi hành để đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định nhằm tăng cường quản lý chất lượng thuốc, phòng, chống thuốc giả, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng không rõ nguồn gốc và quảng cáo sai sự thật.

Trong lĩnh vực mỹ phẩm, Bộ Y tế đang xây dựng nghị định về quản lý mỹ phẩm, theo hướng tăng cường kiểm tra, giám sát an toàn và chất lượng sau khi sản phẩm được công bố.

Đáng chú ý, việc hậu kiểm sẽ được thực hiện theo 4 hình thức gồm: kiểm tra chuyên ngành; kiểm tra chất lượng theo quy định pháp luật; kiểm tra hồ sơ sau công bố; và kiểm tra từ xa tài liệu kỹ thuật trích xuất từ Hồ sơ thông tin sản phẩm mỹ phẩm.

Thực phẩm bán trên mạng sẽ được tăng trách nhiệm

Với lĩnh vực an toàn thực phẩm, Bộ Y tế cho biết đang phối hợp với các bộ, ngành và cơ quan liên quan xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm sửa đổi.

Một trong những nội dung được nghiên cứu là bổ sung quy định về trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh thực phẩm trên môi trường điện tử. Các quy định mới cũng hướng tới tăng hiệu quả hậu kiểm đối với hoạt động kinh doanh thực phẩm qua thương mại điện tử.

Đây là vấn đề được cử tri đặc biệt quan tâm khi thực phẩm hiện được quảng cáo, giới thiệu và bán ngày càng phổ biến trên các nền tảng trực tuyến.

Bộ Y tế cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Công an, Bộ Công Thương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các cơ quan liên quan kiểm tra, xử lý những trường hợp lợi dụng mạng xã hội, hoạt động bán hàng trực tuyến để kinh doanh thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm giả, hàng không rõ nguồn gốc hoặc quảng cáo sai sự thật.

Bộ Y tế cũng đang phối hợp sửa đổi, bổ sung Nghị định 115/2018/NĐ-CP theo hướng tăng mức chế tài đối với các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm.

Làm rõ trách nhiệm quản lý

Một nội dung đáng chú ý trong kiến nghị của cử tri là yêu cầu làm rõ trách nhiệm của những cơ quan quản lý nếu để hàng giả, hàng kém chất lượng tồn tại, thậm chí có hành vi tiếp tay hoặc bao che cho sai phạm.

Bộ Y tế cho biết trách nhiệm quản lý nhà nước đối với từng nhóm sản phẩm đã được phân công cho các bộ quản lý chuyên ngành và UBND các cấp theo quy định.

Bộ Y tế sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành và địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước, kịp thời phát hiện và xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm.

Bộ Y tế khẳng định nếu cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý, tiếp tay hoặc bao che cho hành vi vi phạm thì tùy theo tính chất, mức độ sẽ bị xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

Với hàng tiêu dùng và hoạt động thương mại điện tử nói chung, Bộ Y tế cho biết đây thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.