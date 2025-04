Hãng xe Trung Quốc ra mắt SUV hybrid hạng sang cạnh tranh với Mercedes, BMW

Trong khuôn khổ Triển lãm ô tô Thượng Hải, thương hiệu xe điện cao cấp Zeekr của Geely Auto đã chính thức ra mắt mẫu SUV hạng sang 9X, đánh dấu bước đột phá đầu tiên của thương hiệu này vào thị trường xe hybrid. Đây là một bước đi quan trọng khi Zeekr tiếp tục mở rộng hoạt động toàn cầu, bất chấp các căng thẳng địa chính trị và tranh chấp thuế quan gia tăng.

Zeekr 9X, được trang bị công nghệ pin của CATL, tự hào với phạm vi lái xe hoàn toàn bằng điện lên tới hơn 380km, dài nhất trong số các xe SUV hybrid hiện nay. Mẫu xe này có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100km/h chỉ trong 3 giây, cho thấy khả năng vượt trội về hiệu suất. Mặc dù Zeekr chưa công bố giá chính thức, nhưng 9X được dự đoán có giá khởi điểm khoảng 1 triệu NDT (tương đương 140.000 USD), cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ quốc tế cao cấp như Mercedes-Benz và BMW. Dự kiến, việc giao hàng sẽ bắt đầu vào quý 3 năm nay.

Một điểm đặc biệt của 9X là sự trang bị của hai chip Nvidia Thor và hệ thống lái tự động G-Pilot do Zeekr phát triển, cho phép chiếc xe này đạt cấp độ tự lái 3, theo tiêu chuẩn của SAE International. Điều này mang lại trải nghiệm lái xe "không cần dùng tay", giúp 9X không chỉ là một chiếc SUV hạng sang mà còn là một mẫu xe tự hành tiên tiến.

Tham vọng mở rộng thị trường

Zeekr, thương hiệu con của Geely, đã lên kế hoạch mở rộng ra toàn cầu với mục tiêu thâm nhập vào hơn 40 quốc gia vào cuối năm 2024. Công ty hiện đã có mặt tại các thị trường như Thụy Điển, Mexico và Úc. Mars Chen, CEO của Zeekr International, cho biết thuế quan sẽ là yếu tố quan trọng khi thâm nhập vào một thị trường mới. Ông cũng nhấn mạnh rằng việc đảm bảo cung cấp các sản phẩm chất lượng cao cho khách hàng quốc tế sẽ là yếu tố cốt lõi trong chiến lược toàn cầu của Zeekr.

Với mục tiêu bán 700.000 chiếc trong năm nay và đạt 1 triệu chiếc vào năm 2026, Zeekr đang nỗ lực để khẳng định mình trong ngành công nghiệp ô tô toàn cầu. Zeekr cũng đã hoàn tất việc sáp nhập với Lynk & Co vào tháng 2, điều này càng giúp tăng cường vị thế của hãng trên thị trường quốc tế.

Zeekr đặc biệt chú trọng đến yếu tố an toàn trong quá trình phát triển các mẫu xe tự lái của mình. Giovanni Lanfranchi, CEO của Zeekr Technology Europe, đã nhấn mạnh tầm quan trọng của sự an toàn trong bối cảnh các vụ tai nạn liên quan đến xe tự lái đang ngày càng gia tăng, đặc biệt là sau vụ tai nạn chết người liên quan đến xe tự lái Xiaomi gần đây. Lanfranchi khẳng định rằng ngành công nghiệp ô tô phải "không bao giờ hài lòng" với những gì đạt được và phải liên tục cải tiến để đảm bảo sự an toàn cho người sử dụng.

Theo SCMP