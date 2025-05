Hàng loạt cựu quan chức, lãnh đạo đơn vị hưởng lợi trong vụ Thuận An

Hàng loạt cựu quan chức bị cáo buộc hưởng lợi bất chính hơn 62 tỷ đồng trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An và một số đơn vị, tổ chức có liên quan.

"Bắt tay" thâu tóm dự án nghìn tỷ

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An và một số đơn vị, tổ chức có liên quan.

Theo kết luận điều tra, bị can Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An, có “mối quan hệ thân thiết” với Phạm Thái Hà, cựu Trợ lý Nguyên Chủ tịch Quốc hội, cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội - theo dõi Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang.

Trước đó, năm 2020, khi làm Trợ lý cho Bí thư Thành ủy Hà Nội, bị can Phạm Thái Hà cũng giới thiệu Nguyễn Duy Hưng cho chủ đầu tư cầu Vĩnh Tuy 2. Do vậy, Tập đoàn Thuận An được thi công cây cầu này.

Đến tháng 12/2021, thông qua Phạm Thái Hà, Nguyễn Duy Hưng gặp gỡ ông Dương Văn Thái, khi đó là Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang và từ đó mới biết và có quan hệ với nhiều cá nhân là lãnh đạo tỉnh Bắc Giang, gồm ông Lê Ô Pích, lúc đó là Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Lợi dụng mối quan hệ cá nhân, Nguyễn Duy Hưng còn nhờ Phạm Thái Hà tác động đến Dương Văn Thái, tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận An được trúng thầu, thi công Dự án cầu Đồng Việt.

Ông Phạm Thái Hà (trái) và ông Nguyễn Duy Hưng. Ảnh: Bộ Công an.

Theo kết luận điều tra, tháng 3/2022, ông Dương Văn Thái yêu cầu cấp dưới là Nguyễn Văn Thạo, Giám đốc Ban Quản lý dự án (BQLDA) tỉnh Bắc Giang tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận An được đấu thầu thi công dự án cầu Đồng Việt, trị giá 1.130 tỷ đồng.

Được giúp đỡ, Tập đoàn Thuận An của Nguyễn Duy Hưng đã trúng thầu. Sau đó, Hưng thống nhất với Thạo sẽ chi 3% tiền “cơ chế” cho Ban QLDA Bắc Giang. Trong số này, Thạo nhận 2% để sử dụng, chi phí cho lãnh đạo tỉnh còn 1% cho cán bộ của BQLDA Bắc Giang tham gia dự án.

Do Tập đoàn Thuận An không đủ năng lực đấu thầu thi công cầu Đồng Việt nên Nguyễn Duy Hưng đã mời Trần Quang Việt, Tổng giám đốc Công ty Trung Chính tham gia liên danh thi công cầu Đồng Việt; các Công ty 168 Việt Nam và Công ty Nam Anh làm thầu phụ cho Tập đoàn Thuận An để thi công hạng mục dây văng, hệ neo yên ngựa...

Để có tiền chi phí cho Chủ đầu tư, Nguyễn Duy Hưng yêu cầu Công ty Trung Chính và Công ty 168 Việt Nam phải nộp tiền phí là 7% ngoài hợp đồng; còn Công ty Nam Anh phải nộp tiền phí là 30% ngoài hợp đồng. Một nhà thầu phụ là Công ty TAEC thực hiện thi công phần trụ cầu phải nộp phí 16% ngoài hợp đồng.

Từ đó, Nguyễn Duy Hưng thu tổng số 92 tỷ đồng tiền phí ngoài hợp đồng của các nhà thầu gồm Công ty Trung Chính 22 tỷ, Công ty 168 Việt Nam 10,3 tỷ đồng, Công ty Nam Anh 34 tỷ đồng và Công ty TAEC hơn 25 tỷ đồng.

Quá trình thi công, Nguyễn Duy Hưng còn gửi giá, thu hơn 4,8 tỷ đồng tiền chênh lệch giá vật liệu đầu vào của 2 nhà cung cấp vật liệu.

Có tiền, Nguyễn Duy Hưng đưa cho BQLDA 3,75 tỷ đồng; cho bị can Nguyễn Văn Thạo 11 tỷ đồng. Thạo đưa lại cho Phó chủ tịch UBND tỉnh lúc đó là Lê Ô Pích 3 tỷ đồng còn giữ lại bản thân 8 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, bị can Phạm Thái Hà có lời khai thể hiện từng “thân thiết” với Nguyễn Duy Hưng, từ khoảng năm 2013. Đầu tháng 12/2021, khi biết tỉnh Bắc Giang đang triển khai Dự án cầu Đồng Việt, Nguyễn Duy Hưng đề nghị và được Hà đồng ý giới thiệu, tác động đến ông Dương Văn Thái, khi còn là Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang cho Tập đoàn Thuận An được tham gia thi công.

Cuối tháng 12/2021, trong buổi ăn cơm với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang tại nhà Chủ tịch Quốc hội, Phạm Thái Hà giới thiệu Nguyễn Duy Hưng với Dương Văn Thái, nói Tập đoàn Thuận An là: “Đơn vị có năng lực, nhờ các anh quan tâm, xem xét cho Tập đoàn này tham gia dự án cầu Đồng Việt”.

Phạm Thái Hà thừa nhận việc giới thiệu, tác động đến Dương Văn Thái cho Tập đoàn Thuận An được đấu thầu, thi công Dự án Cầu Đồng Việt; từ đó Thái tác động cấp dưới là Nguyễn Văn Thạo, Giám đốc Ban QLDA tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận An trúng thầu.

Phạm Thái Hà khai thêm, sau khi Tập đoàn Thuận An trúng thầu, Nguyễn Duy Hưng đến nhà, đưa số tiền 500 triệu đồng cho ông Hà để cảm ơn. Ngoài ra, vào các dịp Lễ, Tết, Hưng nhiều lần đưa biếu ông Hà tổng số tiền 250 triệu đồng. Đến nay, bị can Hà đã tự nguyện nộp khắc phục 750 triệu đồng vào tài khoản tạm giữ của cơ quan điều tra.

Các cựu quan chức có liên quan hưởng lợi thế nào?

Từ những hành vi trên, cơ quan điều tra cáo buộc Nguyễn Duy Hưng phạm tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Dương Văn Thái, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bắc Giang, Lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ" gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 96 tỷ đồng tại gói thầu số 07, dự án Cầu Đồng Việt, hưởng lợi bất chính 900 triệu đồng.

Ông Lê Ô Pích, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, Lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ" gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 96 tỷ đồng tại gói thầu số 07, dự án Cầu Đồng Việt,hưởng lợi bất chính 4 tỷ đồng.

Nguyễn Văn Thạo, Giám đốc ban QLDA Bắc Giang phạm tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", chủ mưu cùng Nguyễn Duy Hưng, gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 96 tỷ đồng tại gói thầu số 07, dự án cầu Đồng Việt, hưởng lợi bất chính 8 tỷ đồng.

Đàm Văn Cường, Phó giám đốc Ban QLDA Bắc Giang phạm tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", giúp sức cho Nguyễn Văn Thạo gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 96 tỷ đồng tại gói thầu số 07, dự án cầu Đồng Việt, hưởng lợi bất chính 2,45 tỷ đồng.

Hoàng Thế Dy, Trưởng phòng Ban QLDA Bắc Giang, phạm tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", giúp sức cho Thạo và Cường, gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 96 tỷ đồng tại gói thầu số 07, dự án cầu Đồng Việt, hưởng lợi bất chính 500 triệu đồng.

Nguyễn Văn Toán, Trưởng phòng kỹ thuật - Tổng hợp, Ban QLDA Bắc Giang, phạm tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 96 tỷ đồng tại gói thầu số 07, dự án cầu Đồng Việt, hưởng lợi bất chính 100 triệu đồng.

Nguyễn Đức Tuấn, cán bộ Phòng QLDA Giám sát công trình giao thông 2, Ban QLDA Bắc Giang phạm tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 96 tỷ đồng tại gói thầu số 07, dự án cầu Đồng Việt, hưởng lợi bất chính 140 triệu đồng.

Trần Viết Cương - Giám đốc Ban QLDA Tuyên Quang phạm vào tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, vai trò chủ mưu cùng với Nguyễn Duy Hưng, gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 9,8 tỷ đồng, tại Gói thầu số 26, Dự án Cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ; hưởng lợi bất chính 12,5 tỷ đồng.

Lưu Xuân Hiếu, Phó Trưởng phòng Quản lý dự án nước ngoài (nguyên Phó trưởng phòng Điều hành dự án 2), Ban QLDA Tuyên Quang phạm vào tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, vai trò thực hành, giúp sức cho Trần Viết Cương, gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 9,8 tỷ đồng đồng tại Gói thầu số 26, Dự án Cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ; hưởng lợi bất chính 22 triệu đồng.

Phạm Quang Giang, nhân viên Phòng kế toán, Ban QLDA Tuyên Quang phạm vào tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại khoản 3, Điều 222 BLHS, vai trò thực hành, giúp sức cho Trần Viết Cương, gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 9,8 tỷ đồng, tại gói thầu số 26, Dự án Cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ; hưởng lợi bất chính 20 triệu đồng.

Phạm Hoàng Tuấn, nguyên Giám đốc Ban QLDA Hà Nội phạm vào tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, vai trò chủ mưu cùng với Nguyễn Duy Hưng, gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 9,2 tỷ đồng tại Gói thầu số 2 Dự án Cầu Vĩnh Tuy 2; hưởng lợi bất chính 1,8 tỷ đồng.

Nguyễn Chí Cường, Phó giám đốc, sau đó là Giám đốc Ban QLDA Hà Nội phạm vào tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định, vai trò giúp sức cho Phạm Hoàng Tuấn, gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 9,2 tỷ đồng, tại Gói thầu số 2 Dự án Cầu Vĩnh Tuy 2, hưởng lợi bất chính 2 tỷ đồng.

Phạm Văn Duân, Phó Giám đốc Ban QLDA Hà Nội phạm vào tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, vai trò giúp sức cho Phạm Hoàng Tuấn, gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 9,2 tỷ đồng tại Gói thầu số 2 Dự án Cầu Vĩnh Tuy 2; hưởng lợi bất chính 2,32 tỷ đồng.

Đỗ Đình Phan, Phó Giám đốc Ban QLDA Hà Nội phạm vào tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, vai trò thực hành, gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 9,2 tỷ đồng, tại Gói thầu số 2 Dự án Cầu Vĩnh Tuy 2; hưởng lợi bất chính hơn 1,7 tỷ đồng.

Trịnh Văn Thanh, Phó Trưởng phòng Giám sát 2, Ban QLDA Hà Nội; phạm vào tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, vai trò thực hành, giúp sức cho Phạm Hoàng Tuấn, Phạm Văn Duân, Đỗ Đình Phan, gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 9,2 tỷ đồng, tại Gói thầu số 2 Dự án Cầu Vĩnh Tuy 2; hưởng lợi bất chính hơn 1,1 tỷ đồng.

Lê Văn Măng, Tổ trưởng Tổ Tổng hợp, Phòng Giám sát 2, Ban QLDA Hà Nội phạm vào tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 9,2 tỷ đồng tại Gói thầu số 2 Dự án Cầu Vĩnh Tuy 2; hưởng lợi bất chính hơn 1,1 tỷ đồng.

Bùi Thanh Tuân, Giám đốc Công ty Cổ phần CFTD Sáng Tạo phạm vào tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, vai trò thực hành, giúp sức cho Lê Văn Măng... gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 9,2 tỷ đồng tại Gói thầu số 2 Dự án Cầu Vĩnh Tuy 2; hưởng lợi bất chính 20 triệu đồng.

Phạm Thanh Bình, Giám đốc Ban QLDA Quảng Ninh phạm vào tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, vai trò chủ mưu cùng với Nguyễn Duy Hưng, gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 2,1 tỷ đồng tại Gói thầu số 13, Dự án đường ven sông Hạ Long - Đông Triều , hưởng lợi bất chính 4,455 tỷ đồng.

Cao Ngọc Phúc, Trưởng phòng QLDA nhóm A, Ban QLDA Quảng Ninh phạm vào tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, vai trò thực hành, giúp sức cho Phạm Thanh Bình, gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 2,1 tỷ đồng tại Gói thầu số 13, Dự án đường ven sông Hạ Long - Đông Triều; hưởng lợi bất chính 108 triệu đồng.

Nguyễn Quang Huy, Giám đốc Ban QLDA 4, Cục Đường bộ Việt Nam phạm vào tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, vai trò chủ mưu cùng với Nguyễn Duy Hưng, gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 2,3 tỷ đồng, tại Gói thầu XD01, XD02, Dự án Quốc lộ 14E; hưởng lợi bất chính hơn 9,1 tỷ đồng.

Vũ Hải Tùng, Chi Cục trưởng Chi cục Quản lý xây dựng đường bộ, Cục đường bộ Việt Nam phạm vào tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, vai trò thực hành, giúp sức cho Nguyễn Quang Huy và Nguyễn Duy Hưng, gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 2,3 tỷ đồng, tại gói thầu XD01, XD02, Dự án Quốc lộ 14E; hưởng lợi bất chính hơn 4,6 tỷ đồng.

Vương Đình Kiều, Trưởng phòng Kinh tế - Kế hoạch, Ban QLDA 4, Cục đường bộ Việt Nam phạm vào tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, giúp sức cho Nguyễn Quang Huy, gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 2,3 tỷ đồng tại Gói thầu XD01, XD02, Dự án Quốc lộ 14E; hưởng lợi bất chính 20 triệu đồng.

Võ Tá Thanh, Trưởng phòng QLDA 3, Ban QLDA 4, Cục đường bộ Việt Nam phạm vào tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 2,3 tỷ đồng, tại Gói thầu XD01, XD02, Dự án Quốc lộ 14E; hưởng lợi bất chính 20 triệu đồng.

Như vậy, tổng cộng hàng loạt các cựu quan chức, lãnh đạo các đơn vị bị cáo buộc hưởng lợi bất chính là hơn 62 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, các bị can và người liên quan đã tự nguyện nộp khắc phục hơn 102 tỷ đồng và 90.000 USD. Ngoài ra, Cơ quan điều tra đã phong tỏa 7 tài khoản, sổ tiết kiệm với tổng giá trị hơn 32 tỷ đồng, do gia đình bị can Nguyễn Duy Hưng tự nguyện giao nộp để khắc phục hậu quả.

Như vậy, tổng số tiền thu hồi và phong tỏa lên tới hơn 134 tỷ đồng và 90.000 USD, qua đó đã khắc phục toàn bộ thiệt hại của vụ án.