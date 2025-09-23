Khu vực tư nhân ngày càng quan trọng cho đa dạng sinh học

Theo Trưởng đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam, tài chính đa dạng sinh học không chỉ là tiền bạc. Đó là xây dựng các nền kinh tế bảo vệ hệ sinh thái, nơi sinh kế, doanh nghiệp và ngân sách công đều gắn kết với thiên nhiên.

Tỷ lệ che phủ rừng ở Việt Nam ổn định 42%

Sáng 23/9, tại Đà Nẵng, Hội nghị khu vực châu Á-Thái Bình Dương về tài chính đa dạng sinh học BIOFIN EAPAC lần thứ 11 đã diễn ra với sự tham dự của hơn 120 đại biểu đến từ 40 quốc gia trên thế giới.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Quốc Trị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết Hội nghị diễn ra trong bối cảnh cộng đồng quốc tế đang nỗ lực mạnh mẽ để triển khai khung đa dạng sinh học toàn cầu Kunming–Montreal (GBF); trong đó, mục tiêu 19 về huy động nguồn lực tài chính cho đa dạng sinh học được xem là then chốt để biến những cam kết thành hành động cụ thể.

Trong bối cảnh đó, hợp tác khu vực có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, giúp các quốc gia chia sẻ kinh nghiệm, huy động sáng kiến và tìm kiếm các giải pháp tài chính mới, góp phần bảo vệ thiên nhiên và phát triển bền vững.

Ông Nguyễn Quốc Trị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

Theo ông Trị, trong những năm qua, Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong công tác bảo tồn đa dạng sinh học. Tỷ lệ che phủ rừng được duy trì ổn định ở mức 42%, nhiều hệ sinh thái quan trọng đã được phục hồi, diện tích các khu bảo tồn liên tục được mở rộng, trong đó có 9 khu Ramsar và 11 khu dự trữ sinh quyển được UNESCO công nhận, 15 Vườn di sản ASEAN và nhiều khu vực được công nhận có tầm quan trọng quốc tế khác.

Hội nghị khu vực châu Á-Thái Bình Dương về tài chính đa dạng sinh học BIOFIN EAPAC lần thứ 11 thu hút hơn 120 đại biểu đến từ 40 quốc gia trên thế giới.

“Việt Nam tái khẳng định cam kết đồng hành cùng cộng đồng quốc tế trong việc huy động các giải pháp tài chính sáng tạo cho đa dạng sinh học, lồng ghép bảo tồn vào chiến lược phát triển kinh tế – xã hội, và cùng nhau hướng tới một tương lai phát triển bền vững, hài hòa với thiên nhiên”, Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị nhấn mạnh.

Khu vực tư nhân ngày càng quan trọng cho đa dạng sinh học

Theo ban tổ chức, trong bối cảnh nguồn hỗ trợ phát triển quốc tế suy giảm, các giải pháp tài chính (BIOFIN) đang mang đến cho các chính phủ những chiến lược thay thế nhằm huy động nguồn lực cho thiên nhiên và bảo tồn đa dạng sinh học.

Quy mô hóa tài chính đa dạng sinh học không chỉ là huy động vốn, mà còn là chuyển đổi hệ thống, tạo điều kiện thuận lợi để dòng vốn cho thiên nhiên và con người được duy trì thường xuyên.

Bằng cách kết hợp các công cụ sáng tạo như trái phiếu xanh, bảo hiểm dựa vào thiên nhiên, và tín chỉ đa dạng sinh học với quan hệ đối tác mạnh mẽ giữa chính phủ và khu vực tư nhân, chúng ta đang chứng minh rằng tài chính có thể thúc đẩy bảo tồn hệ sinh thái đồng thời nâng cao đời sống cộng đồng.

Bà Ramla Khalidi, Trưởng đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam

Bà Ramla Khalidi, Trưởng đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam cho rằng: “Tài chính đa dạng sinh học không chỉ là tiền bạc. Đó là sự thay đổi hệ thống chuyển đổi chính sách, cơ chế khuyến khích và mô hình quản lý để bảo tồn trở thành một phần trong cách vận hành của nền kinh tế. Đó là xây dựng các nền kinh tế bảo vệ hệ sinh thái, nơi sinh kế, doanh nghiệp và ngân sách công đều gắn kết với thiên nhiên, và nơi tăng trưởng phụ thuộc vào việc giữ cho hệ sinh thái khỏe mạnh thay vì khai thác cạn kiệt.”

Phương pháp BIOFIN của UNDP đã huy động được hơn 1,6 tỷ USD cho thiên nhiên tại 41 quốc gia bắt đầu áp dụng các giải pháp tài chính từ năm 2018. Các điển hình nổi bật gồm Việt Nam, Malaysia, Philippines, Thái Lan, Sri Lanka, Mông Cổ, Kazakhstan và nhiều nước khác.

Các khu vực Âu – Á và Thái Bình Dương là nơi sở hữu một số hệ sinh thái quan trọng nhất thế giới. Tuy nhiên, bất chấp sự giàu có về thiên nhiên, các khu vực này vẫn phải đối mặt với khoảng trống tài chính nghiêm trọng. Thâm hụt tài chính toàn cầu cho đa dạng sinh học ước tính hơn 700 tỷ USD mỗi năm.

Ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng phát biểu với tư cách thành phố đăng cai hội nghị.

Trong các phiên thảo luận, các đại biểu ghi nhận vai trò ngày càng tăng của khu vực tư nhân trong thúc đẩy các quyết định đầu tư “thân thiện với thiên nhiên”, thông qua các công cụ tài chính kết hợp như trái phiếu xanh, cũng như các cơ chế như chia sẻ lợi ích và đóng góp cho tài nguyên về gen mà các doanh nghiệp đang dựa vào để kinh doanh.

“Một sự chuyển dịch toàn cầu sang nền kinh tế “thân thiện với thiên nhiên” có thể tạo ra tới 10.000 tỷ USD cơ hội kinh doanh mới, theo cam kết vì thiên nhiên (Nature Pledge) của UNDP, một cam kết nhiều năm, đầy tham vọng nhằm hỗ trợ 140 quốc gia thúc đẩy hành động môi trường toàn cầu ở quy mô lớn vì con người, hành tinh, hòa bình và thịnh vượng”, đại diện UNDP tại Việt Nam chia sẻ.