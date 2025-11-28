Infographic so sánh giá đất Hà Nội năm 2026 với 2025: Đất ngoại thành tăng hàng chục %

Bảng giá đất Hà Nội năm 2026 cho thấy sự khác biệt rõ giữa khu vực nội thành và các vùng ngoại thành, đồng thời phản ánh xu hướng đầu tư ra các khu vực ven đô.

Tại khu trung tâm, cụ thể là khu vực 1, ở vị trí 1 (đất có ít nhất một mặt tiền tiếp giáp đường, ngõ) trên phố Bà Triệu, Hàng Đào, Lê Thái Tổ, Trần Hưng Đạo, giá đất cao nhất 702,2 triệu đồng/m2, tăng 2% so với năm 2025. Ngoài các dự án cao cấp như The Grand Hà Nội (giá bán 580-950 triệu đồng/m2), giá đất mặt tiền trên các tuyến phố chính còn dao động từ 1–2 tỷ đồng/m2. Đây là khu vực giá cao và ổn định, với thanh khoản cao do nhu cầu lớn.

Trong khi đó, các khu vực ngoại thành lại có mức tăng từ 25–26% so với bảng giá đất năm 2025. Điển hình khu vực 9 (Đan Phượng, Hoài Đức) có mức tăng thuộc nhóm cao nhất, với giá vị trí 1 tăng từ 53,3 triệu đồng lên 64,7 triệu đồng/m2. Khu vực 7 (Đông Anh, Mê Linh), vị trí 1 tăng từ 46 triệu đồng lên 57,5 triệu đồng/m2. Mức tăng này gắn liền với sự xuất hiện các dự án đô thị lớn như Vinhomes Wonder City, Vinhomes Global Gate và Khu đô thị Kim Chung – Di Trạch.