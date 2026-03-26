Lexus tông 6 phương tiện ở Hà Nội, Bộ Công an thông tin nguyên nhân ban đầu

Bộ Công an đã thông tin ban đầu về diễn biến cũng như nguyên nhân sơ bộ vụ tài xế V.Q.C điều khiển ô tô Lexus tông 6 phương tiện trên đường Hà Nội.

Ngày 26/3, Bộ Công an cho biết vào khoảng 23h25 đêm 25/3, anh V.Q.C. (SN 1987, ở Hà Nội) điều khiển ô tô Lexus mang biển số Hà Nội lưu thông trên đường Trung Kính theo hướng Trần Duy Hưng - Xuân Thủy (Hà Nội).

Khi đi đến khu vực ngã tư Trung Kính – Hạ Yên Quyết, ô tô do anh C điều khiển đã va chạm với một ô tô khác đi cùng chiều phía trước.

Sau va chạm, ô tô do anh C điều khiển tiếp tục lao về phía trước, đi sang phần đường ngược chiều và va chạm với 4 ô tô và một xe máy do anh C.T.H (SN 1992, ở phường Đông Ngạc, Hà Nội) điều khiển.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Quốc Việt.

Vụ tai nạn làm anh C.T.H bị thương và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện E; 6 xe ô tô và một xe máy bị hư hỏng.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, cảnh sát đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với Công an phường Yên Hòa và các đơn vị liên quan tổ chức phân luồng giao thông, khám nghiệm hiện trường, tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc.

Kết quả ban đầu cho thấy, anh V.Q.C và các lái xe ô tô, xe máy đều không vi phạm nồng độ cồn, không có chất kích thích trong cơ thể. Nguyên nhân sơ bộ xác định do anh V.Q.C điều khiển phương tiện không chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định