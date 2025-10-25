Lầu Năm Góc dùng khoản góp 130 triệu USD từ "người bạn ẩn danh" của ông Trump để trả lương binh sĩ

Chính quyền ông Donald Trump gây tranh cãi khi nhận 130 triệu USD từ một “người bạn ẩn danh” để trả lương quân nhân giữa lúc chính phủ đóng cửa. Giới nghị sĩ Mỹ đặt nghi vấn về tính hợp pháp và nguy cơ ảnh hưởng từ nước ngoài.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump có kế hoạch chuyển khoản quyên góp 130 triệu USD từ một đồng minh giấu tên của Tổng thống sang chi trả lương cho các quân nhân trong thời gian chính phủ đóng cửa – Bộ Quốc phòng Mỹ xác nhận hôm 24/10.

“Khoản quyên góp này được thực hiện với điều kiện phải được dùng để bù đắp chi phí lương và phúc lợi cho các quân nhân”, ông Sean Parnell, người phát ngôn chính của Lầu Năm Góc, cho biết trong tuyên bố gửi CNN, đồng thời nói thêm rằng khoản tiền này được chấp nhận theo “quyền hạn tiếp nhận quà tặng chung” của Bộ Quốc phòng.

Động thái này đánh dấu một sự lệch hướng bất thường so với quy trình tài chính truyền thống của chính phủ Mỹ, vốn luôn dựa vào nguồn ngân sách công do Quốc hội phê duyệt. Và điều đó ngay lập tức làm dấy lên hàng loạt câu hỏi về danh tính cũng như động cơ thực sự của người quyên góp số tiền khổng lồ này.

Tuy nhiên, 130 triệu USD khó có thể tạo ra tác động đáng kể để trang trải tiền lương cho khoảng 1,3 triệu quân nhân đang phục vụ, tương đương chỉ khoảng 100 USD mỗi người.

Các nghị sĩ trong Ủy ban Phân bổ Ngân sách của cả hai đảng hôm thứ Sáu cho biết họ đang yêu cầu chính quyền Trump cung cấp thêm thông tin chi tiết, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được lời giải thích chính thức.

Các nghị sĩ Dân chủ cũng bày tỏ lo ngại về tính hợp pháp của khoản tiền, lập luận rằng quyền chấp nhận quà tặng mà Lầu Năm Góc viện dẫn chỉ cho phép nhận các khoản quyên góp cho một số mục đích cụ thể – như tài trợ cho trường học quân đội, bệnh viện, nghĩa trang, hoặc để hỗ trợ binh sĩ bị thương và thân nhân của họ. Ngoài ra, nếu tiền đến từ các chính phủ hoặc tổ chức nước ngoài, quy định pháp lý còn nghiêm ngặt hơn.

“Việc sử dụng các khoản quyên góp ẩn danh để tài trợ cho quân đội Mỹ đặt ra câu hỏi nghiêm trọng: liệu binh sĩ của chúng ta có đang bị mua chuộc bởi thế lực nước ngoài hay không?”, Thượng nghị sĩ Chris Coons của bang Delaware, thành viên cấp cao đảng Dân chủ trong Tiểu ban Ngân sách Quốc phòng Thượng viện, cảnh báo.

Các chuyên gia ngân sách cũng đặt nghi vấn liệu việc sử dụng khoản tiền này có vi phạm Đạo luật Chống Thâm hụt Ngân sách (Antideficiency Act) hay không – đạo luật cấm các cơ quan liên bang chi tiêu vượt quá mức ngân sách được phân bổ.

“Đạo luật này nêu rất rõ rằng các khoản quyên góp tư nhân không thể được sử dụng để bù đắp khi ngân sách chưa được phê duyệt”, ông Bill Hoagland, cựu trợ lý ngân sách của đảng Cộng hòa tại Thượng viện và hiện là Phó chủ tịch cấp cao tại Trung tâm Chính sách Lưỡng đảng (Bipartisan Policy Center), nói với CNN.

“Tôi nghĩ họ có thể nhận tiền, nhưng không thể dùng nó cho mục đích đó, vì pháp luật đã quy định rất rõ”, ông Hoagland nhấn mạnh.

Ông Trump hôm thứ Năm đã khoe về khoản quyên góp 130 triệu USD này, nói rằng “một người bạn của tôi” đã tặng số tiền đó để “bù đắp thiếu hụt quân sự”, nhưng từ chối tiết lộ danh tính. “Anh ấy không muốn được công nhận đâu”, ông nói.

Khi được hỏi về danh tính người quyên góp và liệu họ có liên hệ với bất kỳ thực thể hay lợi ích nước ngoài nào, người phát ngôn Nhà Trắng chuyển câu hỏi sang Bộ Quốc phòng và Bộ Tài chính. Lầu Năm Góc lại chuyển ngược câu hỏi về Nhà Trắng, trong khi Bộ Tài chính không phản hồi yêu cầu bình luận.

Lầu Năm Góc chỉ mô tả đây là “một khoản quyên góp ẩn danh” và không trả lời câu hỏi liệu họ có kế hoạch báo cáo chi tiết với Quốc hội về cách sử dụng khoản tiền này hay không.

Theo CNN