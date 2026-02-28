Nhóm vũ trang thân Iran dọa "chiến tranh tiêu hao" nếu Mỹ tấn công Tehran

Một phe vũ trang Iraq thân Iran tuyên bố bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào Tehran sẽ trực tiếp đe dọa lợi ích của họ và có thể châm ngòi cho một cuộc đối đầu khu vực.

Nhóm vũ trang Iraq thân Iran Kataib Hezbollah đã ra lệnh cho các tay súng của mình chuẩn bị cho một “cuộc chiến tiêu hao kéo dài” trong trường hợp Mỹ không kích Tehran, đồng thời cảnh báo Washington sẽ phải hứng chịu tổn thất nặng nề nếu phát động một cuộc xung đột mới tại Trung Đông.

Tuyên bố của Kataib Hezbollah được đưa ra sau khi vòng đàm phán hạt nhân gián tiếp thứ ba giữa Mỹ và Iran tại Geneva kết thúc mà không đạt được thỏa thuận, trong bối cảnh Washington tiếp tục triển khai thêm tàu chiến và máy bay tới Trung Đông.

Trong một thông cáo hôm 27/2, bộ chỉ huy tác chiến của nhóm cho biết “giữa những lời đe dọa của Mỹ và việc tăng cường quân sự báo hiệu một sự leo thang nguy hiểm trong khu vực”, việc “chuẩn bị cho một cuộc chiến tiêu hao có thể kéo dài, vượt quá các ước tính của chính quyền Mỹ” là điều cần thiết.

“Nếu nước Mỹ – hiện thân của cái ác – châm ngòi cho ngọn lửa chiến tranh trong khu vực, họ sẽ phải đối mặt với những tổn thất to lớn không thể kiểm soát hay bù đắp”, tuyên bố nêu rõ.

Trao đổi với AFP, một chỉ huy của một phe vũ trang Iraq cho biết nhóm của ông coi Iran là yếu tố “chiến lược” đối với lợi ích của mình và tin rằng bất kỳ cuộc tấn công nào vào nước này “đều trực tiếp đe dọa chúng tôi”.

Trong cuộc chiến kéo dài 12 ngày giữa Israel và Iran năm ngoái, các nhóm Iraq thân Iran đã không can dự trực tiếp. Tuy nhiên lần này, vị chỉ huy cho biết họ sẽ “ít kiềm chế hơn”, đặc biệt nếu các đòn tấn công nhằm mục tiêu thay đổi chế độ tại Tehran.

Trong phần lớn thời gian xung đột Israel–Hamas ở Gaza, các lực lượng dân quân liên kết với Iran tại Iraq và Syria đã phóng rocket và máy bay không người lái vào các căn cứ Mỹ trong khu vực. Một đại diện Hezbollah nói với AFP trong tuần này rằng lực lượng Lebanon sẽ đứng ngoài các cuộc không kích “hạn chế” của Mỹ vào Iran, nhưng sẽ coi bất kỳ nỗ lực nào nhằm vào Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Ali Khamenei là vượt qua “lằn ranh đỏ”.

Báo Asharq Al-Awsat của Arab Saudi tuần trước đưa tin Lực lượng Phòng vệ Israel đang chuẩn bị các đòn tấn công phủ đầu quy mô lớn nhằm vào các nhóm thân Iran tại Lebanon, Yemen và Iraq để ngăn họ hỗ trợ Tehran, đồng thời thông qua các bên trung gian cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công nào vào Israel sẽ kích hoạt một “phản ứng ồ ạt và chưa từng có”.

Hiện Mỹ đã tập trung lực lượng quân sự lớn nhất tại Trung Đông kể từ trước cuộc chiến ở Iraq năm 2003. Tổng thống Donald Trump khẳng định Tehran phải hạn chế chương trình làm giàu uranium và phát triển tên lửa. Tehran duy trì lập trường rằng chương trình hạt nhân của họ mang mục đích hòa bình và tuyên bố sẽ không bị răn đe.

Ông Trump cho biết ông ưu tiên một giải pháp ngoại giao, nhưng nhiều lần đe dọa sẽ ném bom Iran nếu nước này không chấp nhận một thỏa thuận mới.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi sau các cuộc đàm phán tại Geneva nói rằng đã đạt được “tiến triển rất tốt”, song nhấn mạnh Washington phải từ bỏ những gì ông gọi là “các yêu cầu quá mức” nếu muốn đạt được một thỏa thuận hạt nhân mới. Ông cho biết các cuộc thương lượng tiếp theo sẽ diễn ra song song với các cuộc họp giữa các nhóm kỹ thuật tại Vienna trong những ngày tới.

Theo RT