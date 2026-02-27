Trung Quốc kêu gọi công dân rời khỏi Iran "sớm nhất có thể"

Bắc Kinh hôm 27/2 đã khuyến cáo công dân rời khỏi Iran càng sớm càng tốt trong bối cảnh nguy cơ Mỹ tiến hành không kích gia tăng, sau khi vòng đàm phán mới nhất kết thúc mà không đạt được thỏa thuận.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cảnh báo rằng đã có “sự gia tăng đáng kể các rủi ro an ninh bên ngoài” tại Iran và khuyến nghị công dân không nên đến quốc gia này.

Cơ quan này cũng cho biết những người đang ở Iran cần “tăng cường các biện pháp phòng ngừa an ninh và sơ tán sớm nhất có thể”.

“Các đại sứ quán và lãnh sự quán Trung Quốc tại Iran và các nước láng giềng sẽ cung cấp hỗ trợ cần thiết cho công dân Trung Quốc di chuyển bằng các chuyến bay thương mại hoặc đường bộ”, tuyên bố nêu trong một bài đăng trên mạng xã hội.

Căng thẳng leo thang giữa Washington và Tehran cùng với việc Mỹ tăng cường triển khai lực lượng quân sự trong khu vực đã khiến một số quốc gia – bao gồm Australia, Ấn Độ, Hàn Quốc và Thụy Điển – ban hành cảnh báo đi lại hoặc sơ tán tương tự.

Cũng trong ngày thứ Sáu, Đại sứ quán Trung Quốc tại Israel kêu gọi công dân theo dõi chặt chẽ các cảnh báo an ninh do chính phủ Israel ban hành.

Cơ quan này khuyến nghị công dân tăng cường chuẩn bị ứng phó khẩn cấp, làm quen với các hầm trú bom và tuyến đường sơ tán gần nơi ở, đồng thời tránh các khu vực được xác định là có nguy cơ cực cao, bao gồm khu vực biên giới phía bắc và vùng lân cận Gaza.

Trong cuộc họp báo thường kỳ hôm thứ Năm, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho biết Trung Quốc ủng hộ việc sử dụng các kênh chính trị và ngoại giao để giải quyết vấn đề, đồng thời phản đối việc sử dụng đe dọa hoặc vũ lực.

Bà nhấn mạnh: “Trung Quốc ủng hộ chính phủ và người dân Iran trong việc bảo vệ sự ổn định quốc gia và các quyền, lợi ích hợp pháp của mình”.

Lo ngại về một cuộc xung đột mới tại Trung Đông gia tăng khi Mỹ tiếp tục tăng cường hạm đội tàu chiến và máy bay trong khu vực.

Hôm thứ Năm, đại diện Mỹ và Iran đã tiến hành vòng đàm phán gián tiếp thứ ba do Oman làm trung gian, tập trung chủ yếu vào chương trình hạt nhân của Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn ngăn chặn Iran phát triển vũ khí hạt nhân và chấm dứt hoạt động làm giàu uranium.

Tehran phủ nhận có ý định phát triển vũ khí và khẳng định họ có quyền làm giàu uranium cho mục đích hòa bình.

Sau các cuộc đàm phán tại Geneva, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đăng trên mạng xã hội rằng đây là vòng đàm phán “căng thẳng nhất từ trước đến nay”.

“Vòng đàm phán kết thúc với sự hiểu biết chung rằng chúng tôi sẽ tiếp tục trao đổi chi tiết hơn về các vấn đề cốt lõi đối với bất kỳ thỏa thuận nào – bao gồm việc chấm dứt trừng phạt và các bước đi liên quan đến hạt nhân”, ông viết.

Mỹ và Iran đã tổ chức nhiều vòng đàm phán trong năm ngoái, nhưng tiến trình đổ vỡ sau khi Israel phát động một cuộc chiến ngắn hạn chống Iran vào tháng 6, tiếp theo là các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào nhiều cơ sở hạt nhân của Iran.

