Kita Invest đứt mạch tăng trưởng lợi nhuận liên tiếp, "gánh" nợ hơn 14.000 tỷ đồng

Khoản lỗ sau thuế 22 tỷ đồng nửa cuối năm 2024 đã làm lợi nhuận cả năm của Công ty CP Kita Invest giảm 36% so với năm 2023, làm đứt mạch tăng trưởng lợi nhuận liên tiếp những năm qua của công ty.

Kita Invest vừa công bố một số chỉ tiêu tài chính kỳ năm báo cáo năm 2024 với lợi nhuận sau thuế đạt 29 tỷ đồng, giảm 36% so với năm trước. Đáng nói, tại báo cáo tài chính bán niên năm 2024, Kita Invest ghi nhận khoản lợi nhuận sau thuế 51 tỷ đồng, tăng vọt 22 lần so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, nửa cuối năm 2024, công ty rơi vào cảnh lỗ sau thuế 22 tỷ đồng dẫn tới lợi nhuận sau thuế cuối năm bị sụt giảm so với báo cáo bán niên.

Mức suy giảm năm 2024 đã cắt đứt chuỗi tăng trưởng lợi nhuận liên tiếp của Kita Invest. Giai đoạn 2021-2023, công ty đạt sự tăng trưởng ấn tượng. Cụ thể, năm 2021, Kita Invest chỉ lãi vỏn vẹn 510 triệu đồng thì năm 2022, con số này tăng gấp 32 lần lên gần 5 tỷ đồng. Sang năm 2023, lợi nhuận tiếp tục tăng 9 lần lên gần 45 tỷ đồng.

Tính tại ngày 31/2/2024, tổng tài sản của Kita Invest đạt 15.314 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu tăng nhẹ 3% so với đầu năm, đạt 1.238 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp của chủ sở hữu đạt 1.150 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 80 tỷ đồng. Hệ số lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu giảm từ 3,7% xuống 2,3%.

Kita Invest phụ thuộc nhiều vào nguồn vốn bên ngoài khi nợ phải trả tại thời điểm kết thúc năm 2024 đạt 14.076 tỷ đồng, gấp 11,3 lần vốn chủ sở hữu. Cơ cấu nợ phải trả gồm: nợ vay ngân hàng đạt 1.602 tỷ đồng, nợ vay từ phát hành trái phiếu đạt 796 tỷ đồng và 11.678 tỷ đồng nợ phải trả khác.

Trước đó, Kita Invest đã gia hạn kỳ hạn hai lô trái phiếu KITA.BOND2020.07 và KITA.BOND2020.08 thêm 1 năm, sẽ đáo hạn vào 30/7/2025. Hai lô trái phiếu này có tổng giá trị gần 396 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu, Kita Invest được Công ty CP Tập đoàn Kita Group thành lập ngày 15/2/2019 với vốn điều lệ 100 tỷ đồng. Trong đó, Kita Group góp 30%, bà Đặng Thu Trang góp 30% và ông Nguyễn Duy Kiên góp 40%. Tuy nhiên, sau đó các cổ đông này đã thoái hết vốn.

Nửa tháng sau khi ra đời, Kita Invest có màn tăng vốn tốc biến lên 1.150 tỷ đồng. Ông Nguyễn Duy Kiên từng giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị trước khi chuyển giao vị trí này cho ông Đỗ Xuân Cảnh.

Tính đến ngày 20/3/2023, Kita Invest được chi phối bởi Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Tân Thành sở hữu 112 triệu cổ phần, tương ứng 98% vốn điều lệ. Ngoài ra, ông Đỗ Xuân Cảnh và ông Nguyễn Minh Trường mỗi người nắm 1,1 triệu cổ phần, tương ứng 1% vốn.

Kita Invest là nhà phát triển dự án Khu dân cư phường Bình Thuỷ (Kho 301) tại TP Cần Thơ. Dự án này được hình thành từ năm 2023, do Công ty TNHH Xây dựng Ngân Thuận – doanh nghiệp từng thuộc sở hữu của gia đình doanh nhân Trầm Bê, làm chủ đầu tư.

Vào tháng 5/2019, Kita Invest đã mua lại tài sản của dự án này từ ngân hàng Sacombank dưới hình thức đấu giá tài sản thanh lý. Theo đó, công ty trở thành chủ sở hữu tài sản, đồng thời là nhà phát triển dự án. Cũng kể từ thời điểm này, dự án được lấy tên thương mại là Stella Mega City.

KITA Invest đã hoàn tất việc thực hiện thủ tục sang tên 2.455 quyền sử dụng đất thuộc dự án Khu dân cư phường Bình Thủy (Kho 301). Cụ thể, 2.455 quyền sử dụng đất này đã mang được cập nhật sang tên Kita Invest.