TNTech tiếp tục ghi dấu ấn tại Sao Khuê 2026 với Debt Collection

Giải pháp quản lý thu hồi nợ thông minh Debt Collection do công ty CP TNTech phát triển vừa được vinh danh tại Giải thưởng Sao Khuê 2026. Đây tiếp tục là dấu mốc mới trong chuỗi giải pháp công nghệ của TNTech được ghi nhận ở giải thưởng danh giá này.

Sản phẩm xuất sắc của ngành công nghệ số Việt Nam

Ngày 28/5, tại Giải thưởng Sao Khuê 2026 do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) tổ chức, giải pháp Debt Collection của TNTech được vinh danh là “Sản phẩm xuất sắc của ngành công nghệ số Việt Nam”, đồng thời được xếp hạng trên Bản đồ Giải pháp Công nghệ số Việt Nam 2026.

Đại diện TNTech nhận giải thưởng Sao Khuê 2026

Năm nay, Giải thưởng Sao Khuê áp dụng phương pháp đánh giá mới dựa trên mô hình 3D Scoring Matrix, đánh giá toàn diện sản phẩm theo ba trục gồm lĩnh vực công nghệ, mức độ trưởng thành và giá trị thực tiễn mang lại cho doanh nghiệp. Song song đó, mô hình phân cấp trưởng thành M1-M5 cũng được áp dụng nhằm đảm bảo khả năng đánh giá công bằng giữa các startup công nghệ và các doanh nghiệp lớn.

Trong bối cảnh ngành tài chính - ngân hàng ngày càng chịu áp lực kiểm soát chất lượng tín dụng, tối ưu dòng tiền và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, hoạt động thu hồi nợ không còn chỉ là một tác vụ vận hành đơn lẻ. Nhận diện xu hướng này, TNTech phát triển Debt Collection theo hướng số hóa và tự động hóa toàn bộ quy trình xử lý nợ, nhằm hỗ trợ các tổ chức tín dụng nâng cao năng lực quản trị, kiểm soát rủi ro và tối ưu hiệu quả vận hành.

Việc được vinh danh tại Sao Khuê 2026 không chỉ ghi nhận giá trị thực tiễn của Debt Collection, mà còn cho thấy năng lực của TNTech trong việc phát triển các nền tảng công nghệ chuyên sâu, đi vào những bài toán vận hành phức tạp và mang tính cốt lõi của ngành tài chính - ngân hàng.

Giải thưởng là niềm tự hào và cũng là động lực để TNTech kiên định theo đuổi hướng phát triển các nền tảng công nghệ chuyên sâu “Make in Vietnam”, góp phần nâng cao năng lực vận hành và thúc đẩy chuyển đổi số thực chất cho doanh nghiệp Việt.

Debt Collection là sản phẩm tiếp theo của TNTech được vinh danh tại Sao Khuê, sau nhiều sản phẩm được thị trường biết đến như: Nền tảng quản lý tài sản và vận hành thông minh T.FM, nền tảng quản lý dữ liệu và trải nghiệm khách hàng C.Product, giải pháp khu công nghiệp thông minh T.SIE, giải pháp khách sạn thông minh hay giải pháp FX Trading.

Giải bài toán quản trị chiến lược của ngân hàng

Được phát triển theo hướng số hóa toàn bộ quy trình xử lý nợ, Debt Collection cho phép ngân hàng quản trị tập trung từ phân loại khoản vay, theo dõi hồ sơ đến điều phối xử lý, phê duyệt phương án và giám sát tiến độ thu hồi.

Điểm nổi bật của giải pháp là khả năng phân luồng và phê duyệt theo thời gian thực trên hệ thống. Các phương án xử lý được tự động chuyển tới đúng cấp thẩm quyền theo điều kiện cấu hình sẵn, giúp giảm khoảng 30% thời gian phê duyệt so với phương thức truyền thống. Hệ thống cũng hỗ trợ chuyển giao hồ sơ giữa các đơn vị theo workflow (quy trình xử lý và phê duyệt) thiết lập sẵn, đảm bảo luân chuyển đúng quy trình và trách nhiệm xử lý.

Song song đó, Debt Collection cho phép cấu hình linh hoạt các kịch bản xử lý nợ, phê duyệt và chuyển giao hồ sơ, góp phần chuẩn hóa vận hành, giảm phụ thuộc vào xử lý thủ công và hạn chế rủi ro vận hành. Dashboard báo cáo trực quan giúp nhà quản lý theo dõi tình trạng xử lý theo thời gian thực, hỗ trợ ra quyết định nhanh hơn và kiểm soát hiệu quả danh mục nợ tốt hơn.

Việc số hóa và tự động hóa quy trình không chỉ giúp tăng tốc độ xử lý, giảm chi phí vận hành mà còn góp phần cải thiện tỷ lệ thu hồi, tối ưu dòng tiền và hỗ trợ kiểm soát nợ xấu trong dài hạn.

Là thành viên của ROX Key thuộc hệ sinh thái ROX Group, TNTech tập trung phát triển các giải pháp công nghệ cho lĩnh vực tài chính - ngân hàng - bảo hiểm, bất động sản và dịch vụ. Hơn 1 thập kỷ qua, TNTech lựa chọn đi sâu vào những bài toán vận hành cốt lõi của doanh nghiệp thay vì phát triển các công cụ công nghệ đơn lẻ.

Điểm nổi bật của TNTech nằm ở khả năng thấu hiểu sâu sắc các vấn đề vận hành của doanh nghiệp Việt. Nhờ đó, doanh nghiệp phát triển các giải pháp đồng bộ, có tính ứng dụng cao để giải quyết hiệu quả những bài toán đặc thù bản địa, cùng đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm triển khai thực tế. Nhiều dự án do TNTech phát triển đã góp phần giúp đối tác tối ưu vận hành, nâng cao hiệu quả quản trị và thúc đẩy chuyển đổi số theo hướng thực chất.

Đại diện TNTech cho biết: Chúng tôi tin rằng công nghệ Việt hoàn toàn có thể tham gia giải quyết những bài toán lớn của ngành tài chính bằng các giải pháp thực tiễn, linh hoạt và phù hợp với nhu cầu thị trường trong nước. Việc Debt Collection được vinh danh tại Sao Khuê 2026 không chỉ là niềm tự hào của TNTech, mà còn tiếp thêm động lực để chúng tôi tiếp nối tinh thần “Kiến tạo vươn xa”, kiên định theo đuổi những giá trị phát triển bền vững cho doanh nghiệp và cộng đồng”.

Việc liên tiếp có các sản phẩm được vinh danh tại Sao Khuê cũng cho thấy hướng đi nhất quán của TNTech trong hành trình kiến tạo dịch vụ và giải pháp mang lại giá trị tốt đẹp và bền vững hơn cho khách hàng.

