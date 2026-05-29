LPBank đồng hành cùng DAVAS 2026, nhịp cầu kết nối nguồn lực tài chính cho startup đổi mới sáng tạo

Tham gia Diễn đàn Đầu tư Mạo hiểm và Thiên thần Đà Nẵng 2026 (DAVAS 2026), LPBank mang đến nhiều hoạt động kết nối, tư vấn tài chính và hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp tiếp cận các dịch vụ tài chính hiện đại trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ.

Vừa qua, diễn đàn Đầu tư Mạo hiểm và Thiên thần Đà Nẵng 2026 – Danang Venture and Angel Summit 2026 (DAVAS 2026) đã diễn ra tại TP. Đà Nẵng với sự tham gia của đông đảo Quỹ đầu tư, startup, doanh nghiệp công nghệ và chuyên gia đổi mới sáng tạo trong nước, quốc tế. LPBank là ngân hàng duy nhất tham gia diễn đàn năm nay với nhiều hoạt động kết nối và hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

Với sự hiện diện của hơn 30 Quỹ đầu tư quốc tế tại DAVAS 2026, diễn đàn mở ra nhiều cơ hội kết nối giữa startup, Quỹ đầu tư và các tổ chức tài chính. Thông qua các hoạt động trao đổi tại sự kiện, LPBank tăng cường tiếp cận các Quỹ đầu tư đang quan tâm tới thị trường Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ, AI, fintech và chuyển đổi số.

Bà Vũ Nam Hương – Phó Tổng Giám đốc LPBank chia sẻ: “Thông qua DAVAS 2026, LPBank mong muốn mở rộng vai trò kết nối giữa startup, doanh nghiệp công nghệ với các Quỹ đầu tư trong và ngoài nước. Với vai trò trung gian tài chính giữa Quỹ đầu tư và startup, LPBank có thể tham gia các gói sản phẩm ưu đãi liên quan đến tài khoản đầu tư trực tiếp/gián tiếp, quản lý dòng tiền …theo các thỏa thuận hợp tác, góp phần tối ưu quá trình vận hành dòng vốn và tạo thêm điều kiện để startup tiếp cận nguồn lực tài chính phục vụ tăng trưởng”.

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng tham quan gian hàng của LPBank tại sự kiện

Trong suốt thời gian diễn ra sự kiện, gian hàng LPBank thu hút đông đảo startup, doanh nghiệp và các Quỹ đầu tư đến tìm hiểu các dịch vụ tài chính dành cho doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. Tại đây, LPBank giới thiệu nhiều dịch vụ phục vụ nhu cầu quản lý dòng tiền, thanh toán số, bảo lãnh, ngoại hối …và tư vấn hồ sơ pháp lý cho doanh nghiệp trong quá trình mở rộng hoạt động và kết nối đầu tư.

Gian hàng của LPBank cũng thu hút nhiều đại diện các Quỹ đầu tư đến tìm hiểu.

Thời gian qua, bên cạnh các dịch vụ tài chính, LPBank cũng phát triển nhiều giải pháp ngân hàng số dành cho doanh nghiệp như LPBank Biz, Tài khoản Vạn năng, Lộc Phát Pay… hỗ trợ quản lý dòng tiền, thanh toán và vận hành doanh nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi số ngày càng mạnh mẽ. Song song với đó, ngân hàng tiếp tục đầu tư hạ tầng công nghệ và nâng cao năng lực số nhằm tối ưu trải nghiệm khách hàng và gia tăng khả năng đáp ứng nhu cầu giao dịch của doanh nghiệp.

Bà Trần Nhị Hà – Phó Giám đốc Ngân hàng Doanh nghiệp LPBank thuyết trình trước các startup và quỹ đầu tư tại DAVAS 2026

Tham gia DAVAS 2026 cũng thể hiện định hướng của LPBank trong việc mở rộng kết nối với các Quỹ đầu tư, tăng cường hiện diện trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và thúc đẩy các giải pháp tài chính phù hợp với nhu cầu của cộng đồng startup, doanh nghiệp công nghệ.

DAVAS 2026 do UBND thành phố Đà Nẵng chỉ đạo, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng chủ trì thực hiện, Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng tổ chức. Năm nay, sự kiện quy tụ hơn 30 Quỹ đầu tư quốc tế đến từ Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, Philippines… với tổng mức đầu tư hơn 5 tỷ USD; hơn 100 chuyên gia, diễn giả quốc tế cùng 70 startup hoạt động trong các lĩnh vực AI, fintech, blockchain, Web3, giáo dục, y tế và công nghệ xanh.

Trong khuôn khổ chương trình đã diễn ra nhiều hoạt động như trình bày dự án gọi vốn trước Quỹ đầu tư, kết nối trực tiếp giữa startup và Quỹ đầu tư, hội nghị Web3, triển lãm công nghệ cùng các phiên thảo luận về đổi mới sáng tạo và đầu tư công nghệ.