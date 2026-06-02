Sau chương trình đổi vàng lấy nhà, Vinhomes huy động 3.000 tỷ đồng trái phiếu

Lô trái phiếu vừa phát hành của Vinhomes có tổng giá trị 3.000 tỷ đồng, đáo hạn vào năm 2029.

CTCP Vinhomes (Mã: VHM) vừa công bố đã phát hành 30.000 trái phiếu mã VHM12605 vào ngày 28/5/2026, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu.

Với quy mô trên, tổng giá trị huy động đạt 3.000 tỷ đồng. Lô trái phiếu có kỳ hạn 36 tháng, dự kiến đáo hạn vào ngày 28/5/2029.

Trước đó, vào ngày 22/5, HĐQT Vinhomes đã thông qua phương án chào bán trái phiếu riêng lẻ. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và được bảo đảm bằng tài sản. Tổng giá trị phát hành tối đa theo kế hoạch là 4.000 tỷ đồng.

Theo phương án được phê duyệt, lãi suất được xác định theo cơ chế kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi.

Tài sản bảo đảm cho đợt phát hành bao gồm các tài sản thuộc sở hữu hợp pháp của Vinhomes và/hoặc bên thứ ba. Nguồn vốn thu được dự kiến sử dụng để cơ cấu lại các khoản nợ của doanh nghiệp.

Mới đây, Vinhomes triển khai chương trình hỗ trợ khách hàng sử dụng vàng để giao dịch bất động sản, góp phần đưa nguồn vàng nhàn rỗi đang tích trữ trong dân trở thành dòng vốn năng động phục vụ tăng trưởng.

Chương trình được triển khai trong 5 năm, với sự đồng hành của các Công ty Vàng bạc Đá quý nhằm bảo đảm an toàn tối đa về quyền lợi và giá trị tài sản cho khách hàng.

Phản hồi về vấn đề này, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) cho biết đã yêu cầu Vinhomes khi triển khai các chương trình liên quan đến giao dịch bất động sản phải đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan.

Theo NHNN, quan điểm xuyên suốt của Đảng, Chính phủ khuyến khích chuyển đổi nguồn lực vàng trong dân cho phục vụ phát triển kinh tế – xã hội, hạn chế tâm lý găm giữ vàng, chống vàng hóa nền kinh tế, đầu cơ vàng, không sử dụng vàng làm phương tiện thanh toán.

"Các hoạt động liên quan đến vàng luôn được NHNN quan tâm quản lý, giám sát theo đúng quy định của pháp luật", NHNN nhấn mạnh.

Các chương trình liên quan đến huy động vốn hay sử dụng vàng làm phương tiện thanh toán trực tiếp hoặc gián tiếp của bất kỳ tổ chức, cá nhân nào phải đảm bảo tuân thủ pháp luật, nếu vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm.

NHNN sẵn sàng hướng dẫn, hỗ trợ cao nhất các tổ chức, cá nhân có các sáng kiến mới liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của NHNN, góp phần phục vụ có hiệu quả cho sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế của đất nước.