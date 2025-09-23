Sẽ định danh người bán hàng trên sàn thương mại điện tử bằng VNeID

Đó là một trong 8 nội dung trong Dự án Luật Thương mại điện tử (TMĐT) được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận ngày 22/9. Các nội dung này là những điểm mới nhằm sửa đổi, bổ sung các quy định so với hạ tầng pháp luật hiện hành.

Theo dự án Luật, các nền tảng TMĐT phải có trách nhiệm định danh người bán trong nước qua VNeID. Còn đối với người bán hàng nước ngoài, việc xác thực sẽ dựa trên giấy tờ pháp lý phù hợp.

Việc định danh người bán bằng VNeID trong TMĐT có ý nghĩa rất lớn trong việc nâng cao tính minh bạch và an toàn cho thị trường số.

Nhận xét về nội dung này, một chuyên gia kinh tế nói với VietTimes rằng định danh qua VNeID giúp xác thực chính xác danh tính người bán, từ đó giảm thiểu rủi ro gian lận, hàng giả, hàng nhái và cạnh tranh không lành mạnh trên các sàn thương mại điện tử. Đây cũng là căn cứ để giải quyết các tranh chấp giao dịch hiệu quả hơn vì có thể xác định rõ người mua và người bán tham gia giao dịch.

"Định danh người bán qua VNeID giúp chống thất thu thuế và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cũng như các doanh nghiệp làm ăn chân chính. VNeID giúp quy về một mã định danh duy nhất cho mỗi người bán dù họ có thể hoạt động trên nhiều sàn khác nhau, từ đó giúp quản lý dễ dàng và hiệu quả hơn", vị này cho biết.

Bổ sung trách nhiệm của người bán hàng livestream

Bên cạnh việc định danh người bán qua VNeID, dự án Luật TMĐT còn bao gồm các nội dung quan trọng sau:

Bổ sung định vị pháp lý toàn diện các mô hình hoạt động TMĐT, từ việc bán hàng và cung cấp dịch vụ trực tiếp đến mô hình bán hàng nhiều bên tham gia, tăng cường các trách nhiệm của chủ quản nền tảng TMĐT trong việc rà soát, thông tin, hỗ trợ thu hồi sản phẩm, hàng hóa bị lỗi, bảo vệ người tiêu dùng, lưu trữ thông tin giao dịch vụ phục vụ thanh tra, kiểm tra.

Mở rộng trách nhiệm của các nền tảng mạng xã hội có hoạt động TMĐT; Bổ sung điều chỉnh đối với các nền tảng tích hợp đa dịch vụ; Bổ sung các trách nhiệm pháp lý của chủ quản nền tảng này trong việc ngăn chặn nguy cơ lạm dụng vị thế độc quyền, thao túng thuật toán gây thiệt hại, đảm bảo thúc đẩy đổi mới lành mạnh trong hệ sinh thái số.

Bổ sung trách nhiệm của các chủ thể tham gia hoạt động bán hàng livestream, tiếp thị liên kết trong việc định danh, minh bạch thông tin, lưu trữ và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Bổ sung trách nhiệm của chủ quản nền tảng TMĐT nước ngoài trong việc thành lập hoặc ủy quyền cho pháp nhân tại Việt Nam có đầy đủ năng lực pháp lý, nhân sự và kỹ thuật để giải quyết các tranh chấp cho người tiêu dùng, phối hợp với cơ quan có thẩm quyền trong việc rà soát, gỡ bỏ thông tin vi phạm pháp luật.

Bổ sung trách nhiệm tối thiểu khi tham gia hoạt động TMĐT của các chủ thể cung cấp các dịch vụ hỗ trợ TMĐT (hạ tầng kỹ thuật, logistics, thanh toán, dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử trong thương mại…); Bổ sung cơ chế phản ứng nhanh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc yêu cầu các chủ thể cung cấp dịch vụ hỗ trợ TMĐT dừng hợp tác với các nền tảng TMĐT (bao gồm nền tảng TMĐT xuyên biên giới) vi phạm pháp luật.

Quy định các yếu tố đặc thù trong giao kết hợp đồng điện tử có chức năng đặt hàng trực tuyến: Phải có cơ chế cho phép người mua rà soát, sửa đổi các nội dung trước khi đặt hàng, và đảm bảo khả năng truy cập về sau từ tài khoản của người mua để đảm bảo người mua có thể giải quyết tranh chấp có thể phát sinh; Quy định về hợp đồng tự động trong TMĐT và trách nhiệm của các bên trong giao kết hợp đồng tự động.

Bổ sung quy định phát triển thị trường TMĐT, bao gồm trong nước và xuất khẩu; Một số cơ chế, chính sách đặc thù cho TMĐT dành cho đối tượng yếu thế, vùng sâu, vùng xa, doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo, hộ kinh doanh.