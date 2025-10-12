Ấn vào đây để nhận tin thông báo mới nhất từ Viettimes.vn

 RSS Mobile
  • Theo dõi chúng tôi:

Khoa học - Công nghệ

Mobile Chuyển đổi số Internet Xe

Hướng dẫn cách ủng hộ đồng bào bị lũ lụt trên VNeID

Đăng Khoa
Đăng Khoa
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc

VNeID là một trong những nguồn uy tín mà bạn có thể chuyển khoản để ủng hộ đồng bào đang chịu thiệt hại do lũ lụt gây ra ở các tỉnh phía Bắc.

Đồng bào các tỉnh phía Bắc bị ảnh hưởng nặng nề bởi lũ lụt
Đồng bào các tỉnh phía Bắc bị ảnh hưởng nặng nề bởi lũ lụt

Cục Cảnh sát quản lý hành chính về Trật tự xã hội (C06) mới đây đã cập nhật trên ứng dụng VNeID tính năng chung tay cứu trợ khẩn cấp đồng bào bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.

Để sử dụng tính năng này, bạn cần cập nhật VNeID lên phiên bản mới nhất (phiên bản 2.2.2).

Sau khi đăng nhập VNeID bằng tài khoản của mình, bạn sẽ thấy ở phía dưới trang có hình ảnh chương trình chung tay cứu trợ đồng bào. Bạn bấm vào nút "Nhấn vào đây để thực hiện ủng hộ".

vneid ung ho 1 copy.jpg

Khi một cửa sổ mới mở ra, bạn bấm vào nút "Ủng hộ ngay"

vneid ung ho 2 copy.jpg

Ứng dụng VNeID sau đó sẽ hiển thị trường Số tiền cũng như Lời chúc. Bạn cần nhập số tiền mong muốn ủng hộ và có thể gửi lời chúc cho đồng bào bị ảnh hưởng bị lũ lụt. Bấm nút "Tiếp tục".

vneid ung ho 3 copy.jpg

Lúc này ứng dụng hiển thị một mã QR liên kết đến Ngân hàng MB Bank với số tài khoản của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Ban Vận động cứu trợ trung ương. Bạn có thể dùng app ngân hàng của mình để quét mã trực tiếp hoặc bấm vào nút "Ủng hộ ngay" thực hiện chuyển khoản.

vneid ung ho 4 copy.jpg

Từ khoá:

VNeID Lũ lụt Ủng hộ đồng bào Hướng dẫn thủ thuật Cẩm nang
Tin nổi bật

Có thể bạn quan tâm

Cuộc thi an ninh mạng dành cho sinh viên do Hiệp hội An ninh mạng quốc gia tổ chức

Phát động cuộc thi “Sinh viên An ninh mạng 2025”

Ngày 8/10, Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia (NCA) phát động Cuộc thi “Sinh viên An ninh mạng 2025” nhằm khuyến khích sinh viên tiếp cận thực tế, nâng cao kỹ năng bảo mật, góp phần phát triển nguồn nhân lực an ninh mạng cho Việt Nam.