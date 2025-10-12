Hướng dẫn cách ủng hộ đồng bào bị lũ lụt trên VNeID

VNeID là một trong những nguồn uy tín mà bạn có thể chuyển khoản để ủng hộ đồng bào đang chịu thiệt hại do lũ lụt gây ra ở các tỉnh phía Bắc.

Cục Cảnh sát quản lý hành chính về Trật tự xã hội (C06) mới đây đã cập nhật trên ứng dụng VNeID tính năng chung tay cứu trợ khẩn cấp đồng bào bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.

Để sử dụng tính năng này, bạn cần cập nhật VNeID lên phiên bản mới nhất (phiên bản 2.2.2).

Sau khi đăng nhập VNeID bằng tài khoản của mình, bạn sẽ thấy ở phía dưới trang có hình ảnh chương trình chung tay cứu trợ đồng bào. Bạn bấm vào nút "Nhấn vào đây để thực hiện ủng hộ".

Khi một cửa sổ mới mở ra, bạn bấm vào nút "Ủng hộ ngay"

Ứng dụng VNeID sau đó sẽ hiển thị trường Số tiền cũng như Lời chúc. Bạn cần nhập số tiền mong muốn ủng hộ và có thể gửi lời chúc cho đồng bào bị ảnh hưởng bị lũ lụt. Bấm nút "Tiếp tục".

Lúc này ứng dụng hiển thị một mã QR liên kết đến Ngân hàng MB Bank với số tài khoản của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Ban Vận động cứu trợ trung ương. Bạn có thể dùng app ngân hàng của mình để quét mã trực tiếp hoặc bấm vào nút "Ủng hộ ngay" thực hiện chuyển khoản.