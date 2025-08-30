Khí thế rợp trời ngày 2/9: Từ tiếng reo vang đến những bàn tay thầm lặng giữ sạch phố phường

Trước khi lễ diễu binh diễn ra, những công nhân môi trường và lực lượng thanh niên tình nguyện đã đến nơi người dân ngồi để thu gom rác, giữ sạch từng góc phố, từng vỉa hè.

Người dân hò reo khi xe chở các chiến sỹ đi qua.

Rạng sáng 30/8, người dân ngồi kín nhiều tuyến phố trung tâm Hà Nội để chờ đến giờ xem Tổng duyệt diễu binh, diễu hành mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. Trời mưa nhỏ, nhưng không vì thế mà giảm được tinh thần yêu nước, đoàn kết của người dân.

Nhiều địa điểm, người dân sẵn sàng nhường ô, nhường bạt để những người cao tuổi và các em nhỏ được chợp mắt, đảm bảo sức khỏe để có thể cổ vũ các khối diễu binh, diễu hành.

Các con phố chật kín người chờ đợi đến giờ xem tổng duyệt diễu binh.

Tại các tuyến phố chính như Trần Phú, Nguyễn Thái Học, Kim Mã, Liễu Giai…, vỉa hè không còn chỗ trống. Trên các con phố nhỏ hơn, người dân đứng thành hàng dài trong trật tự để đợi “đoàn quân” tiến về Quảng trường Ba Đình.

Để trú mưa và ngả lưng, chợp mắt trước khi các chiến sĩ xuất hiện, nhiều người đã đứng dưới các hiên nhà, nằm dưới chân cầu vượt để chờ đợi. Các gia đình có trẻ nhỏ tìm đến ga tàu điện để trú mưa, chờ để đến sáng được hòa vào dòng người trên các tuyến phố.

Càng về sáng vỉa hè lại kín lối.

Phố Liễu Giai không còn vẻ tĩnh lặng vào ban đêm. Nơi đây trở thành điểm tụ hội của hàng ngàn người dân thủ đô, háo hức chờ đón màn Tổng duyệt diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh 2/9.

Càng về sáng, dòng người đổ về ngày một đông. Những tiếng cười nói râm ran, ánh đèn pin, đèn điện thoại loé sáng khắp nơi. Các em nhỏ được bố mẹ bế trên tay, ngồi trên vai, mắt mở to đầy tò mò. Nhiều người tranh thủ chợp mắt, nhưng chỉ cần nghe tiếng xe quân sự từ xa là lại bật dậy, vẫy tay reo hò.

Xe chở các chiến sĩ di chuyển về điểm tập kết tại Quảng trường Ba Đình lướt qua phố Liễu Giai trong tiếng cổ vũ vang dội. Nhiều người dân đứng dậy, giơ cao quốc kỳ, hô vang “Việt Nam muôn năm” như một lời chào đầy xúc động gửi tới những người lính đang chuẩn bị cho màn trình diễn quan trọng.

Khi xe chở các chiến sĩ lướt qua phố Liễu Giai, người dân lại bật dậy cổ vũ.

Không khí trên phố Liễu Giai lúc này không khác gì một lễ hội đường phố. Các hàng quán nhỏ mở xuyên đêm, phục vụ nước uống, bánh mì, cà phê cho người chờ đợi.

Khi phần đông người dân háo hức chờ đợi màn diễu binh, diễu hành rực rỡ vào sáng sớm, thì ở một góc khác, những bóng áo xanh vẫn lặng lẽ miệt mài với công việc không tên thu gom rác.



Từ đêm khuya đến rạng sáng, lực lượng chức năng bảo vệ an ninh trật tự, còn đội thanh niên tình nguyện và công nhân môi trường chia nhau đi dọc tuyến phố Liễu Giai để thu gom rác giúp người dân.

“Chúng tôi làm việc từ đêm đến khi trời sáng. Mỗi lần thấy đường phố sạch hơn, lòng lại thấy nhẹ,” một công nhân môi trường chia sẻ khi đang lấy rác từ tay người dân.

Thi thoảng nhân viên môi trường lại đi thu gom rác.

Tinh thần yêu nước từ những điều nhỏ bé.

Thi thoảng, giữa dòng người đang nghỉ ngơi hoặc chờ đợi, lại có nhóm thanh niên tình nguyện nhẹ nhàng tiến đến, cất tiếng hỏi: “Bà con có ai có rác cần bỏ không ạ?”

Câu hỏi tưởng chừng đơn giản, nhưng lại mang theo thông điệp lớn: giữ gìn mỹ quan đô thị, lan tỏa nét văn hóa ứng xử nơi công cộng. Trong không khí náo nức của ngày hội tinh thần trách nhiệm ấy chính là điểm sáng lặng thầm, góp phần làm nên một Hà Nội sạch đẹp và văn minh.