Vụ Corolla Cross bung túi khí dù không va chạm: Chuyên gia phản bác lý giải của Toyota

Sự cố túi khí bất ngờ bung trên Toyota Corolla Cross khi xe đang vận hành bình thường đang làm dấy lên nhiều tranh luận xoay quanh nguyên nhân và mức độ an toàn của hệ thống này.

Sau khi chiếc Corolla Cross bị bung túi khí khi chưa xảy ra va chạm, Toyota Việt Nam cho rằng nguyên nhân đến từ tác động bên ngoài. Tuy nhiên, người sử dụng xe cùng một số chuyên gia tiếp tục đặt ra nghi vấn về cách lý giải này.

"Không va chạm nhưng túi khí vẫn bung là rất nguy hiểm"

Chiều 16/3, chiếc Toyota Corolla Cross điều khiển bất ngờ bung 2 túi khí bên phải khi lưu thông trên cao tốc Bắc Giang - Hà Nội dù không xảy ra va chạm. Theo phía người dùng, khi xe đang di chuyển với tốc độ khoảng 55-60 km/h, một xe tải chạy song song bị nổ lốp.

Sau sự cố bất ngờ, phía chủ xe đã liên hệ với đại lý và Toyota Việt Nam để tìm hiểu nguyên nhân. Trao đổi với VietTimes, Toyota Việt Nam cho rằng đây là phản ứng của hệ thống an toàn trước tác động bất thường từ môi trường, cụ thể là sóng xung kích từ vụ nổ lốp xe tải, không phải lỗi kỹ thuật của sản phẩm.

Tuy nhiên, phía chủ xe không đồng tình với nhận định này vì thời điểm xảy ra sự việc, xe tải đi song song, ở phía bên phải xe Corolla Cross. Còn lốp xe tải bị nổ là phía sau bên phụ, cách chiếc Corolla Cross ít nhất khoảng 3,75 m.

"Nếu chỉ vì một xe khác nổ lốp mà túi khí Toyota tự bung thì đây là một lỗi kỹ thuật cực kỳ nguy hại cho người tiêu dùng", phía chủ xe Corolla Cross nêu quan điểm. Khách hàng của Toyota cho rằng việc túi khí bung bất ngờ trong những tình huống như vậy không chỉ gây hoảng loạn cho người ngồi trên xe mà còn kéo theo nguy cơ tai nạn dây chuyền.

Túi khí rèm và túi khí bên ghế phụ phía trước trên chiếc Corolla Cross bung ra sau sự cố nổ lốp của xe tải. Ảnh: Cắt từ video.

Về hướng xử lý, chủ xe cho biết ban đầu phía Toyota Thái Hòa (đơn vị bán xe Corolla Cross) đề xuất hỗ trợ 15% chi phí sửa chữa. Đến buổi làm việc ngày 7/4, mức hỗ trợ này được nâng lên 50%.

Tuy nhiên, gia đình tài xế không chấp nhận phương án hỗ trợ trên vì cho rằng sự cố liên quan trực tiếp đến chất lượng sản phẩm. "Hãng chưa thể hiện trách nhiệm tương xứng với tính chất sự cố. Cách phản hồi và làm việc từ Toyota Việt Nam cũng như Toyota Thái Hòa là chưa thỏa đáng, chưa giải đáp được những băn khoăn của gia đình", phía chủ xe cho hay.

"Vụ nổ lốp khó tạo ra sóng xung kích khiến hệ thống túi khí kích hoạt"

Trao đổi với VietTimes, Thạc sĩ Cơ khí Động lực Ngô Đặng Thanh Ngân, giảng viên một trường đại học tại TP.HCM, cho rằng nếu chỉ xét về lý thuyết, việc hệ thống túi khí phản ứng trước tác động bất thường từ môi trường là điều có thể xảy ra.

Trong tài liệu hướng dẫn sử dụng, Toyota có đề cập khả năng túi khí bên hông có thể bung trong một số tình huống không có va chạm trực tiếp, như khi xe chịu xung lực mạnh hoặc sóng xung kích từ một vụ nổ lớn gần đó. Điều này cho thấy về nguyên lý, hệ thống có thể được thiết kế để phản ứng với sự thay đổi áp suất hoặc gia tốc đột ngột vượt ngưỡng.

Tài liệu hướng dẫn sử dụng Corolla Cross nêu một số tình huống túi khí có thể hoạt động, bao gồm cả tác động từ sóng xung kích gần cửa xe. Nguồn tài liệu: Toyota.

Tuy nhiên, ThS Thanh Ngân nhấn mạnh giữa nguyên lý thiết kế và tình huống vận hành thực tế là hai vấn đề khác nhau. Các hệ thống túi khí hiện đại thường sử dụng cơ chế xác nhận chéo giữa cảm biến áp suất và cảm biến gia tốc trước khi kích hoạt.

Theo tài liệu kỹ thuật Hella Tech World, ngưỡng kích hoạt túi khí thường gắn với mức gia tốc khoảng 3G-5G. Vì vậy, ở khoảng cách 3-4 m từ một vụ nổ lốp xe tải, sóng xung kích khó tạo ra xung lực đủ lớn khiến hệ thống túi khí kích hoạt.

Từ đó, chuyên gia này cho rằng nếu xe không va chạm trực tiếp dẫn đến biến dạng thân vỏ, không ghi nhận gia tốc ngang đủ lớn nhưng túi khí vẫn bung, thì hiện tượng này cần được xem xét kỹ hơn về độ nhạy của cảm biến hoặc logic xác thực của hệ thống.

Khi bung, túi khí có thể phát ra tiếng nổ lớn, dễ gây giật mình và ảnh hưởng đến khả năng kiểm soát phương tiện. Ảnh: NVCC.

Chuyên gia cũng lưu ý việc túi khí bung trong lúc xe đang chạy bình thường có thể tạo ra rủi ro liên quan đến sức khỏe. Bởi khi kích hoạt, túi khí có thể tạo tiếng nổ rất lớn, khoảng 140-170 dB - tương đương tiếng súng nổ ở khoảng cách 30 m - dễ khiến tài xế giật mình, ảnh hưởng đến khả năng kiểm soát phương tiện.

Theo đó, chuyên gia đề xuất cần trích xuất dữ liệu từ ECU và hệ thống cảm biến để xác định tại thời điểm xảy ra sự việc, các tín hiệu có thực sự đạt ngưỡng kích hoạt túi khí hay không.

Về các ý kiến được chuyên gia và người sử dụng xe nêu ra, VietTimes đã liên hệ Toyota Việt Nam để ghi nhận thêm thông tin. Đến ngày 13/4, hãng này chưa có phản hồi về các nội dung trên.

​