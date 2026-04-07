Nhiều mẫu ô tô hạ giá, có xe giảm gần 1 tỷ đồng

Hàng loạt mẫu xe tại Việt Nam được các hãng điều chỉnh giảm giá niêm yết ngay từ đầu năm 2026, thay vì chỉ dừng ở ưu đãi như trước.

Từ năm 2025, nhiều hãng xe tại Việt Nam đã liên tục tung ưu đãi và giảm giá để kích cầu. Bước sang 2026, xu hướng này không còn dừng ở khuyến mãi tại đại lý mà đã chuyển thành giảm trực tiếp giá niêm yết ở một số mẫu xe. Đây là diễn biến đáng chú ý, bởi nhiều năm qua, các mẫu xe được săn đón trên thị trường thường có xu hướng tăng giá niêm yết hơn là giảm.

Ford Territory giảm hơn 20 triệu đồng

Ford Territory là mẫu xe mở đầu cho đợt điều chỉnh giá trong tháng 4. Cả 3 phiên bản của mẫu SUV cỡ C này đều được giảm giá. Cụ thể, bản Trend giảm 23 triệu đồng xuống còn 739 triệu đồng, trong khi Titanium và Titanium X cùng giảm 21 triệu đồng, lần lượt còn 819 triệu và 875 triệu đồng.

Ford Territory hiện hành là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời, ra mắt khách hàng Việt hồi tháng 8/2025. Ảnh: Ford.

Với giá khởi điểm mới 739 triệu đồng, Ford Territory lần đầu rẻ hơn Mazda CX-5, mẫu xe hiện có giá từ 749 triệu đồng. Mức niêm yết này cũng đưa Territory vào nhóm SUV cỡ C dễ tiếp cận nhất thị trường, trong bối cảnh cuộc đua giá ở phân khúc này ngày càng gay gắt.

Territory hiện là một trong 3 dòng xe chủ lực của Ford tại Việt Nam. Năm 2025, mẫu xe này bán được 12.786 chiếc, chiếm khoảng 25% tổng doanh số của hãng. Kết quả đó giúp Territory đứng thứ hai phân khúc, chỉ sau Mazda CX-5.

Kia Seltos giảm hơn 50 triệu đồng

Ở nhóm xe Hàn Quốc, Kia Seltos cũng được điều chỉnh giảm giá từ đầu tháng 3. Tất cả phiên bản đều giảm 20-54 triệu đồng, đưa giá bán mới xuống còn 579-699 triệu đồng. Trong đó, bản Luxury giảm mạnh nhất 54 triệu đồng, bản Premium giảm 50 triệu đồng, còn Turbo Luxury giảm 49 triệu đồng.

Dù thừa hưởng thiết kế cứng cáp từ các mẫu xe “đàn anh”, Seltos vẫn chưa thể cạnh tranh sòng phẳng với Toyota Yaris Cross hay Mitsubishi Xforce. Ảnh: Kia.

Động thái này nhằm tăng sức cạnh tranh cho Seltos trong phân khúc SUV cỡ B, nơi áp lực từ các đối thủ như Toyota Yaris Cross hay Mitsubishi Xforce ngày càng lớn. Việc hạ giá đồng loạt giúp mẫu xe của Kia dễ tiếp cận hơn và tiếp tục giữ sức hút ở một trong những phân khúc sôi động nhất thị trường.

Kia Seltos hướng đến nhóm khách hàng trẻ với thiết kế hiện đại và nhiều trang bị. Xe dùng động cơ xăng 1.5 lít kết hợp hộp số CVT hoặc ly hợp kép 7 cấp tùy phiên bản. Trang bị nổi bật gồm màn hình kép 10,25 inch, điều hòa tự động, cửa sổ trời, ghế da và gói an toàn chủ động ADAS trên các bản cao.

Toyota Alphard giảm 200 triệu đồng

Ở phía Toyota, Alphard là một trong những mẫu xe gây chú ý nhất khi được điều chỉnh giảm giá niêm yết 200 triệu đồng. Động thái này đặc biệt đáng chú ý vì Alphard vốn là mẫu MPV cao cấp nhất của Toyota tại Việt Nam.

Trên thực tế, Alphard không phải dòng xe thường xuyên được giảm giá niêm yết. Với một mẫu MPV cao cấp vốn hướng đến nhóm khách hàng cần nhiều tiện nghi và không gian hàng ghế sau, động thái hạ giá lần này của Toyota là khá hiếm thấy.

Dù giảm 200 triệu đồng, Toyota Alphard vẫn "một mình một ngựa" trong tầm hơn 4 tỷ đồng. Ảnh: Thượng Tâm.



Sau khi giảm 200 triệu đồng, giá niêm yết của Alphard HEV được điều chỉnh từ 4,6 tỷ đồng xuống còn 4,4 tỷ đồng. Mức giá mới này giúp mẫu MPV cao cấp của Toyota phần nào rút ngắn khoảng cách với các lựa chọn rẻ hơn như Volkswagen Viloran (1,9-2,2 tỷ đồng) hay Mercedes-Benz V-Class (2,8-3,5 tỷ đồng).

Không chỉ Alphard, Toyota thời gian gần đây còn điều chỉnh giá nhiều mẫu hybrid khác. Trong đó, Innova Cross Hybrid giảm 45 triệu đồng xuống còn 960 triệu đồng, bên cạnh Corolla Cross HEV, Corolla Altis HEV và Camry HEV cũng được hạ xuống mức giá mới dễ tiếp cận hơn.

Ford Mustang Mach-E giảm 900 triệu đồng

Trong nhóm xe được điều chỉnh giá vừa qua, Ford Mustang Mach-E là trường hợp đáng chú ý nhất. Mẫu SUV thuần điện này được giảm tới 900 triệu đồng, từ 2,6 tỷ đồng xuống còn 1,7 tỷ đồng.

Ford Mustang Mach-E nổi bật với thiết kế SUV coupe hiện đại, phần đầu xe kín đặc trưng của xe điện cùng dải đèn LED sắc nét. Ảnh: Ford.

Đây là mức giảm rất hiếm thấy trên thị trường ô tô Việt Nam, nhất là với một mẫu xe nhập khẩu và thuộc nhóm xe điện hiệu suất cao. Mustang Mach-E sử dụng hai motor điện, cho công suất 395 mã lực và mô-men xoắn 676 Nm, đi kèm hệ dẫn động AWD. Xe dùng bộ pin 88 kWh, phạm vi hoạt động khoảng 550 km theo công bố của hãng.

Dù sở hữu cấu hình mạnh và thuộc nhóm xe điện nhập khẩu cao cấp, Mustang Mach-E vẫn chưa tạo được doanh số tương xứng tại Việt Nam. Mẫu xe này bán ra từ tháng 8/2025 nhưng cả năm chỉ đạt 22 xe, tương đương 4 xe/tháng. Vì vậy, đợt giảm giá mạnh lần này được xem là bước đi của Ford để mở rộng tệp khách hàng cho mẫu SUV điện nhập khẩu này.

Vì sao các hãng xe đồng loạt giảm giá?

Trước hết, áp lực cạnh tranh trên thị trường đang ngày một lớn hơn. Ở nhiều phân khúc, từ SUV cỡ B, SUV cỡ C cho tới MPV cao cấp, người mua hiện có nhiều lựa chọn hơn trước, khiến các hãng phải điều chỉnh giá bán để giữ sức hút. Trong bối cảnh đó, giảm giá niêm yết trở thành cách trực tiếp và rõ ràng nhất để tạo lợi thế trước đối thủ.

Bên cạnh đó, thay đổi về chính sách cũng mở ra dư địa cho việc hạ giá, đặc biệt với xe hybrid. Việc thuế tiêu thụ đặc biệt được tính theo hướng ưu đãi hơn giúp các hãng có thêm điều kiện điều chỉnh giá bán.

Không phải xe nào giảm giá cũng do sức bán kém, như Toyota Innova Cross HEV - mẫu hybrid bán chạy nhất Việt Nam năm 2025. Ảnh: Toyota.

Với Toyota, động thái này còn cho thấy hãng đang tranh thủ đà tăng trưởng của xe hybrid để mở rộng tệp khách hàng. Năm 2025, tổng doanh số xe hybrid của Toyota vượt 8.000 xe, tương đương gần 60% thị phần xe hybrid tại Việt Nam.

Một nguyên nhân khác là tâm lý người mua xe hiện nay thận trọng hơn trước. Sau giai đoạn thị trường tăng trưởng mạnh, khách hàng cân nhắc kỹ hơn, nhất là với các mẫu xe giá cao hoặc dùng công nghệ mới như hybrid, xe điện. Khi sức mua chậm lại, giảm giá niêm yết trở thành cách để các hãng kích cầu và giữ nhịp bán hàng trong năm 2026.