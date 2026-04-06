Khai mạc Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI

Trước giờ khai mạc kỳ họp, vào 7h sáng, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các vị đại biểu Quốc hội đặt vòng hoa và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sau đó, đại diện các đoàn đại biểu Quốc hội đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Lúc 8h, kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI khai mạc tại hội trường Diên Hồng, nhà Quốc hội. Phiên khai mạc được truyền hình, phát thanh trực tiếp trên Đài truyền hình Việt Nam (VTV1), Đài tiếng nói Việt Nam (VOV1).

Quang cảnh một phiên họp của Quốc hội khóa XV. Ảnh: Quốc hội.

Trước đó, trong ngày chủ nhật 5/4, Quốc hội họp phiên trù bị. Từ 9h, các đoàn đại biểu Quốc hội họp để bầu trưởng đoàn, phó trưởng đoàn.

Quốc hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua chương trình kỳ họp.

Nhấn mạnh kỳ họp thứ nhất Quốc hội khoá XVI sẽ tiến hành nhiều nội dung hết sức quan trọng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết Quốc hội sẽ tiến hành công tác nhân sự cấp cao của bộ máy Nhà nước; xem xét thông qua 8 dự án luật, 1 nghị quyết quy phạm pháp luật; đồng thời quyết định các kế hoạch lớn về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, tài chính quốc gia, đầu tư công, vay trả nợ công trong vòng 5 năm tới.

Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ bầu các chức danh: Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội, phó chủ tịch nước, các phó chủ tịch Quốc hội, Chánh án TAND Tối cao, Viện trưởng VKSND Tối cao, Tổng Kiểm toán Nhà nước, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Quốc hội đồng thời phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm với các chức danh gồm: các phó thủ tướng, bộ trưởng và thành viên Chính phủ cùng một số chức danh khác thuộc thẩm quyềnTổng thể số lượng nhân sự được Quốc hội bầu và phê chuẩn tại kỳ họp này là 39 chức danh liên quan đến toàn bộ các vị trí lãnh đạo cấp cao của Nhà nước, bảo đảm điều kiện để kiện toàn đồng bộ các thiết chế theo nhiệm kỳ mới.