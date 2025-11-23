"Kế hoạch tốt nhưng chưa phải là cuối cùng": Ông Kellogg nói thỏa thuận Ukraine-Nga sắp hoàn tất

Mỹ thúc Ukraine ký thỏa thuận 28 điểm với Nga trước hạn chót Lễ Tạ ơn, kèm cảnh báo hậu quả. Kiev và châu Âu đang chạy đua sửa đổi những điều khoản gây tranh cãi.

Đặc phái viên Mỹ về Ukraine Keith Kellogg cho biết một khuôn khổ thỏa thuận giữa Kiev và Moscow đang tiến gần đến hoàn tất, mô tả tài liệu gồm 28 điều khoản này là “một kế hoạch tốt” và có thể sớm sẵn sàng để các lãnh đạo ký kết, dù vẫn còn nhiều bất định.

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News hôm 23/11, ông Kellogg nhấn mạnh rằng dự thảo thỏa thuận vẫn chưa phải là cuối cùng nhưng “được tạo ra để đi đến kết luận”, đồng thời nói thêm rằng Washington tin rằng cả hai phía có thể được thúc đẩy tiến tới đồng thuận.

“Tôi nghĩ chúng ta có thể đưa phía Ukraine đến đó, và sau đó là Nga”, ông nói. “Đó là một kế hoạch tốt. Vẫn có những điều cần được giải thích rõ ràng hơn, nhưng chúng ta gần như đã hoàn tất”.

Ông cũng lưu ý rằng tài liệu có bao gồm điều kiện tổ chức bầu cử, một yếu tố nhằm “trấn an người Ukraine và thế giới tự do”.

Hiện tại, ông cho biết tài liệu vẫn chỉ là bản dự thảo mà các quan chức Mỹ hy vọng sẽ được chỉnh sửa hoàn thiện trong tuần tới.

“Tôi nghĩ chúng ta có cơ hội để hoàn tất nó”, ông nói. “Chúng ta phải bổ sung các tài liệu đi kèm, có thể là một phụ lục, đó là các bảo đảm an ninh”.

Ông Kellogg nhấn mạnh rằng Washington quyết tâm không lặp lại những thất bại trong quá khứ, nhắc đến Biên bản Ghi nhớ Budapest và các thỏa thuận Minsk. Ông nói chính quyền Mỹ muốn đảm bảo bất kỳ thỏa thuận cuối cùng nào cũng phải có các cam kết ràng buộc nhằm ngăn chặn việc tái diễn những kết cục tương tự.

“Nếu chúng ta đạt được kết quả cuối cùng với 28 điểm của kế hoạch này, chúng ta sẽ có vị thế tốt”, ông nói thêm. “Đó là một kế hoạch tốt. Có những phần cần được chính thức hóa và làm rõ, nhưng chúng ta đang rất gần”.

Ông Kellogg cho biết bản thỏa thuận khung Mỹ–Nga yêu cầu Ukraine tổ chức bầu cử quốc gia trong vòng 100 ngày, coi đây là điều kiện then chốt nhằm trấn an cả người dân Ukraine lẫn cộng đồng quốc tế.

“Theo tôi được biết, việc này có thể hoàn tất trong khoảng 90 ngày, dù quá trình sẽ rất đáng chú ý”, ông nói.

Theo đề xuất được Mỹ hậu thuẫn, Ukraine sẽ phải chấp nhận Crimea, Luhansk và Donetsk thực tế nằm dưới quyền kiểm soát của Nga, tổ chức bầu cử sớm trong vòng 100 ngày, cắt giảm quy mô quân đội và từ bỏ nỗ lực gia nhập NATO – trong khi các lệnh trừng phạt với Moscow sẽ được dỡ bỏ dần dần.

Chính quyền của ông Donald Trump đã đưa ra tối hậu thư với Ukraine dịp Lễ Tạ Ơn – đồng ý với khuôn khổ này trước thứ Năm tuần sau hoặc đối mặt với các hậu quả chưa được công bố nhưng đã nhiều lần được ám chỉ.

Tổng thống Volodymyr Zelensky, theo lời ông Trump, “sẽ phải chấp nhận thực tế” với bản kế hoạch 28 điểm mà các nhà phê bình tại Washington và Kiev nói rằng mang nhiều dấu ấn của Moscow.

“Thứ Năm là hạn chót – chúng tôi cho rằng đó là thời điểm phù hợp”, ông Trump nói tại Phòng Bầu dục hôm thứ Sáu vừa qua.

Các quan chức Mỹ cũng đã cảnh báo riêng với Kiev rằng việc từ chối tham gia có thể ảnh hưởng đến hỗ trợ quân sự và tình báo.

Ông Zelensky, sau cuộc điện đàm kéo dài một giờ với Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance và Bộ trưởng Lục quân Dan Driscoll hôm thứ Sáu, cho biết Kiev sẽ làm việc “cùng với Mỹ và châu Âu” để đạt được một thỏa thuận hòa bình.

Trong một bài phát biểu quốc gia, ông cảnh báo đất nước đang bước vào “một trong những thời khắc khó khăn nhất” của cuộc chiến và cam kết sẽ đưa ra các điều khoản thay thế gửi tới Washington.

Ông Zelensky cùng nhiều lãnh đạo châu Âu hiện đang chạy đua để chỉnh sửa một số điều khoản quan trọng trong đề xuất hòa bình của Mỹ trước hạn chót ngày 27/11, với hy vọng khiến kế hoạch này dễ chấp nhận hơn đối với Kiev.

Theo Kyiv Post