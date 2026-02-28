Iran đứng vững và phản kích kịp thời sau cuộc tấn công quy mô lớn của Mỹ và Israel

Dù bị Mỹ và Israel tấn công phủ đầu, Iran vẫn giữ vững hệ thống chỉ huy, phản kích bằng tên lửa và củng cố lãnh đạo để chống lại các đòn tấn công tiếp theo.

Iran bác bỏ tin Tổng tư lệnh Lục quân Hatami bị chết trong đợt tấn công "chặt đầu"



Ngày 28/2, Cục Quan hệ Công chúng Lục quân Iran thông báo Tổng tư lệnh Lục quân, tướng Hatami hoàn toàn khỏe mạnh và đang chỉ huy các đơn vị lục quân chiến đấu.

Trước đó, truyền thông Israel đưa tin Tổng tư lệnh Lục quân Iran Amir Hatami đã thiệt mạng trong loạt cuộc tấn công do Israel phát động nhằm vào Iran.

Đợt tấn công này bắt đầu vào sáng ngày 28/2 theo giờ địa phương, với mục tiêu là nhiều địa điểm, bao gồm cả Tehran. Sau đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, sau khi Israel tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa, Mỹ đã bắt đầu triển khai “chiến dịch tác chiến quy mô lớn” tại Iran sau các cuộc tấn công tên lửa của Israel.

Iran bác bỏ tin của Israel về cái chết của tướng Hatami, Tư lệnh lực lượng Lục quân khẳng định ông vẫn an toàn và đang chỉ huy chiến đấu. Ảnh: QQnews.



Sở chỉ huy Hạm đội 5 Hải quân Mỹ ở Bahrain trúng tên lửa Iran



Căn cứ quân sự Mỹ tại Juffair, Bahrain đã bị tên lửa Iran đánh trúng, quy mô vụ nổ rất lớn, có thể gây thiệt hại nghiêm trọng!

Đây là nơi đồn trú và đặt sở chỉ huy của Hạm đội 5 Hải quân Mỹ, cung cấp hậu cần và hỗ trợ cho các tàu chiến hoạt động trong khu vực. Khu vực này đồng thời cũng là nơi tập trung du lịch, nhà ở và văn phòng.

Căn cứ này có tên NSA Bahrain, nằm tại khu vực Juffair, Manama, là một cơ sở quan trọng của Hạm đội 5. Năm 1971, Mỹ đã tiếp quản nơi này từ căn cứ hải quân cũ HMS Juffair của Anh, được xây dựng năm 1935.

Iran phản ứng tốt hơn lần bị tấn công hồi tháng 6/2025

Phản ứng tổng thể lần này của Iran tốt hơn nhiều so với vụ bị Mỹ và Israel tấn công lần trước hồi tháng 6/2025. Khi đó tình trạng hỗn loạn đã xảy ra; rất nhiều người lãnh đạo, chỉ huy từ Vệ binh Cách mạng, lực lượng vũ trang đến các nhà khoa học hạt nhân, đã bị tử trận trong hành động “chặt đầu”, và phải đến năm, sáu giờ sau Iran mới có thể phát động đợt phóng tên lửa trả đũa đầu tiên.

Lần này, dường như giới lãnh đạo quân sự, chính trị và tôn giáo của Iran vẫn còn nguyên vẹn. Vụ tấn công “chặt đầu” đầu tiên của Mỹ và Israel đã thất bại, khiến các nỗ lực tiếp theo trở nên khó khăn hơn nhiều.

Khói bốc lên trong Sở chỉ huy Hạm đội 5 Hải quân Mỹ ở căn cứ Juffair, Bahrain sau khi trúng tên lửa Iran. Ảnh: QQnews.



Xét theo tốc độ phản công, liên minh Mỹ-Israel đã phát động cuộc tấn công vào khoảng 13h30 theo giờ Hà Nội. Đợt tấn công trả đũa bằng tên lửa đạn đạo đầu tiên của Iran được phóng trước 15h (giờ Hà Nội).

Đến 16h, đã có ba đợt tấn công trả đũa bằng tên lửa được phóng đi. Mặc dù số lượng không nhiều, chỉ vài chục tên lửa, nhưng ít nhất nó chứng minh rằng Lực lượng Không gian thuộc Vệ binh Cách mạng Iran duy trì mức độ sẵn sàng chiến đấu cao và có tên lửa trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

Hệ thống chỉ huy của Iran, từ cấp cao nhất đến các đơn vị chiến đấu cơ sở, vẫn nguyên vẹn và ngay lập tức ra lệnh phản kích theo kế hoạch đã định sau khi bị tấn công. Hơn nữa, tinh thần chiến đấu của giới lãnh đạo quân sự và chính trị Iran, vẫn được duy trì nguyên vẹn, không có dấu hiệu sợ hãi hay do dự trong chiến đấu. Do đó, ít nhất dựa trên phản ứng hiện tại của Iran, họ đã thể hiện tốt, nhưng thử thách thực sự vẫn còn ở phía trước.

Rõ ràng quân đội Mỹ đã không sử dụng toàn bộ sức mạnh; các cuộc không kích hôm nay ước tính chỉ khoảng 200 đến 300 cuộc, thấp hơn nhiều so với công suất tối đa là 1.000 cuộc. Theo ông Trump, lần này mục tiêu là phá hủy hoàn toàn năng lực quân sự của Iran. Từ góc nhìn này, các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào Iran có thể kéo dài từ nửa tháng đến một tháng.

Ông Khamenei đã chuẩn bị sẵn nhân sự để thay thế

Khoảng 30 mục tiêu bên trong Iran đã bị tấn công, bao gồm cả phủ tổng thống Iran và Bộ Tình báo và An ninh Quốc gia Iran. Các nguồn tin từ Iran cho biết nhà lãnh đạo tối cao Khamenei hiện không ở Tehran và đã được chuyển đến một địa điểm an toàn.

Ali Larijani, người được lãnh đạo tối cao Khamenei chuẩn bị sẵn thay thế mình trong trường hợp xảy ra bất trắc. Ảnh: Wiki,



Các quan chức cấp cao của Iran, các thành viên của Lực lượng Vệ binh Cách mạng và các nhà ngoại giao đã tiết lộ: để chuẩn bị cho một âm mưu ám sát có thể nhằm vào mình, tháng 1/2026 ông Khamenei đã bổ nhiệm cựu chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Ali Larijani vào chức vụ lãnh đạo trung ương.

Sau khi được Khamenei bổ nhiệm, ông Larijani đã lãnh đạo một loạt các nhiệm vụ quan trọng của chính phủ, bao gồm ứng phó với các cuộc biểu tình trong nước, đàm phán với Mỹ và điều phối quan hệ với các quốc gia như Nga, Qatar và Oman. Larijani cũng chịu trách nhiệm giám sát việc xây dựng các kế hoạch thời chiến để chống lại các cuộc tấn công tiềm tàng của Mỹ. Các nhà phân tích Iran cho rằng Khamenei "hoàn toàn tin tưởng" vào khả năng của Larijani trong việc xử lý khủng hoảng và lãnh đạo đất nước nếu có bất kỳ điều gì xảy ra với ông.

Ông Ali Larijani, 68 tuổi, từng giữ chức Bí thư Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran từ năm 2005 đến năm 2007, trong thời gian đó ông cũng là nhà đàm phán hàng đầu về chương trình hạt nhân của Iran. Ông được bầu vào quốc hội năm 2008 và trở thành chủ tịch quốc hội cùng năm đó. Vào ngày 5/8/2025, ông Larijani đã đảm nhiệm chức vụ Bí thư Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran.

Đồng thời, ông Khamenei nhấn mạnh với các quan chức an ninh rằng điều cần thiết là phải đảm bảo chế độ Cộng hòa Hồi giáo Iran có thể chống chọi được các cuộc tấn công quân sự và ám sát.

Tháng 6 năm ngoái, khi xung đột nổ ra giữa Iran và Israel, với việc Israel nhắm mục tiêu vào nhiều quan chức cấp cao của Iran. Kể từ đó, ông Khamenei đã lên kế hoạch và thực hiện một loạt các biện pháp để đảm bảo sự liên tục của chính phủ và lãnh đạo quân đội Iran.

Ngoài ra, Khamenei đã thiết lập một hệ thống kế vị toàn diện, chỉ định bốn cấp bậc người kế vị cho mỗi chức vụ chỉ huy quân sự và chính phủ do ông đích thân bổ nhiệm. Ông yêu cầu tất cả những người nắm giữ vị trí lãnh đạo phải đề cử tối đa bốn người kế vị và giao phó trách nhiệm ra quyết định trong trường hợp ông qua đời cho một nhóm người thân tín.

Theo QQnews