Ông Trump tuyên bố Lãnh tụ tối cao Iran "đã chết"

Hãng thông tấn Tasnim và Mehr khẳng định Lãnh tụ tối cao Iran “vẫn kiên định và trực tiếp chỉ huy trên thực địa”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông tin rằng Lãnh tụ tối cao Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei, đã thiệt mạng. Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump viết: “Khamenei, một trong những người xấu xa nhất trong lịch sử, đã chết”.

Tuyên bố của ông Trump được đưa ra sau phát biểu trước đó của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, trong đó ông nói rằng ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy Lãnh tụ tối cao Iran đã bị tiêu diệt.

Tuy nhiên, các hãng thông tấn Tasnim và Mehr của Iran đưa tin rằng Lãnh tụ tối cao “vẫn kiên định và vững vàng trong việc chỉ huy chiến trường”.

Theo ông Netanyahu, khu phức hợp của ông Khamenei đã bị tấn công trong một “cuộc tập kích bất ngờ và mạnh mẽ”, và “có nhiều dấu hiệu” cho thấy ông “không còn nữa”.

Trong khi đó, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho biết ông “không ở vị trí có thể xác nhận” thông tin này.

Israel và Mỹ đã tấn công Cộng hòa Hồi giáo Iran vào hôm 28/2, với việc Tổng thống Donald Trump mô tả đây là cách để “san phẳng ngành công nghiệp tên lửa” và hải quân của Iran, đồng thời buộc phải thay đổi chế độ tại Tehran. Iran đã đáp trả bằng các đòn tấn công tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các mục tiêu của Israel cũng như các căn cứ quân sự Mỹ tại Trung Đông.

Ông Netanyahu cho biết thêm rằng “hàng nghìn mục tiêu” trong giới lãnh đạo Iran sẽ bị tiêu diệt trong những ngày tới, đồng thời kêu gọi người dân Iran xuống đường lật đổ chính phủ.

Trước đó trong hôm thứ Bảy, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nói với NBC rằng Lãnh tụ tối cao vẫn còn sống.

“Gần như tất cả các quan chức đều an toàn và vẫn còn sống. Chúng tôi có thể đã mất một hoặc hai chỉ huy”, ông nói.

Theo Axios, Israel đang tìm cách xóa sổ các nhân vật cấp cao nhất trong chính phủ và lực lượng an ninh Iran.

Song song với đó, các đòn tấn công của Washington chủ yếu tập trung vào chương trình tên lửa của Iran, hãng tin này dẫn lời một quan chức cấp cao Mỹ cho biết.

Moscow đã lên án chiến dịch quân sự này và cảnh báo rằng nó có thể làm mất ổn định hơn nữa toàn bộ khu vực.

Trong một tuyên bố hôm thứ Bảy, Bộ Ngoại giao Nga cho rằng cuộc tấn công của Mỹ và Israel là “một hành động gây hấn có chủ đích và vô cớ”, nhằm lật đổ một chính phủ “mà họ cho là không mong muốn vì đã từ chối khuất phục trước các mệnh lệnh bằng vũ lực và sức ép bá quyền”.

Theo RT