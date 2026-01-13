Hút mỡ bụng tại cơ sở không an toàn, người phụ nữ 49 tuổi nguy kịch

Tin lời quảng cáo hút mỡ nhanh, không đau, một phụ nữ 49 tuổi rơi vào nguy kịch vì chảy máu, tụ máu lan tỏa sau phẫu thuật tại cơ sở tư nhân. Ca cấp cứu lúc nửa đêm ở Bệnh viện E thêm một lần cảnh báo về rủi ro chết người khi làm đẹp sai chỗ.

23h đêm 11/1, Khoa Cấp cứu Bệnh viện E tiếp nhận một nữ bệnh nhân 49 tuổi (ở Quảng Ninh), trong tình trạng nguy kịch, mất máu cấp, sau hút mỡ bụng tại một phòng thẩm mỹ tư nhân trên địa bàn Hà Nội.

Theo các bác sĩ trực cấp cứu, khi nhập viện, bệnh nhân có biểu hiện bầm tím, tụ máu lan tỏa toàn bộ vùng bụng, máu chảy nhiều và không kiểm soát được ở hai bên vùng can thiệp. Người bệnh hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn, dấu hiệu thiếu máu rõ rệt.

Ngay lập tức, các bác sĩ khoa Cấp cứu tiến hành hồi sức khẩn cấp, đồng thời hội chẩn với Khoa Phẫu thuật Tạo hình thẩm mỹ và Hàm mặt để can thiệp chuyên sâu.

Nữ bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch

Cuộc “đại phẫu” kéo dài 7–8 giờ tại cơ sở tư nhân

Trước khi cấp cứu, người bệnh đã hút mỡ bụng kết hợp ghép mỡ mặt và ghép mỡ mông tại một cơ sở thẩm mỹ tư nhân. Thời gian can thiệp kéo dài tới 7–8 giờ. Sau thủ thuật, bệnh nhân bị choáng, máu chảy liên tục tại vùng hút mỡ và nhanh chóng rơi vào tình trạng nguy hiểm.

ThS.BSNT Lê Thị Nga, Khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ và Hàm mặt Bệnh viện E, cho biết hút mỡ là một phẫu thuật xâm lấn, không phải thủ thuật đơn giản như nhiều quảng cáo đang thổi phồng. Nếu thực hiện tại cơ sở không đủ điều kiện, không có hệ thống gây mê hồi sức và bác sĩ chuyên khoa trực tiếp phẫu thuật, nguy cơ biến chứng nặng, thậm chí tử vong, là rất cao.

Thực tế cho thấy, nhiều người vẫn nhầm tưởng hút mỡ chỉ là can thiệp nhẹ, làm xong là về, ít đau, ít rủi ro. Chính suy nghĩ chủ quan này khiến không ít người chấp nhận “đặt cược” sức khỏe vào các cơ sở tư nhân, spa hoặc phòng khám không được cấp phép thực hiện phẫu thuật.

Những biến chứng có thể cướp mạng người

Theo các bác sĩ chuyên khoa, biến chứng sau hút mỡ không hề hiếm và có thể diễn tiến rất nhanh. Dị ứng thuốc gây tê hoặc gây mê là nguy cơ thường gặp, đặc biệt khi hút mỡ nhiều vùng cùng lúc phải gây mê toàn thân. Ở những cơ sở không đủ điều kiện, việc xử trí tai biến chậm trễ có thể dẫn đến ngộ độc thuốc, suy hô hấp và tử vong.

Hút mỡ bụng đòi hỏi môi trường vô khuẩn tuyệt đối. Nếu quy trình vô khuẩn không đảm bảo, nguy cơ nhiễm trùng lan tỏa, hoại tử mô là rất lớn. Tụ máu, tụ dịch cũng là biến chứng thường gặp nhất, khi lượng máu và dịch ứ đọng trong khoang mỡ gây viêm, lâu ngày dẫn đến nhiễm trùng nặng.

Đáng lo ngại hơn, những biến chứng nguy hiểm như tắc mạch phổi, tắc mạch não, suy hô hấp có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong và sau phẫu thuật. Đây là các biến chứng tối cấp, đòi hỏi bác sĩ có chuyên môn sâu và phải được xử trí tại bệnh viện đa khoa có đầy đủ hệ thống gây mê hồi sức, cấp cứu.

Các bác sĩ khuyến cáo hút mỡ chỉ được phép thực hiện tại bệnh viện hoặc cơ sở y tế được cấp phép, có bác sĩ chuyên khoa Phẫu thuật Tạo hình thẩm mỹ trực tiếp thực hiện, có đầy đủ phương tiện gây mê hồi sức và quy trình kiểm soát, xử trí tai biến. Tuyệt đối không hút mỡ tại spa hay cơ sở tư nhân, dù quảng cáo hấp dẫn đến đâu.